FFP1, FFP2, inclusif, chirurgical ou en tissu, quelles sont les différences entre ces masques et où les trouver ?

Aujourd’hui, force est de constater que le masque est devenu notre allié quotidien. Nous devons le porter quasiment partout et cela est même devenu une loi donnant lieu à contravention en cas de non-respect. Cette décision nationale ne satisfait pas tout le monde, pourtant, elle a ainsi été prise à la suite des recommandations du corps médical.

Le port du masque en lieux clos mais aussi en extérieur, limite la propagation de la Covid-19… Et afin de rester au creux de la deuxième vague et ne pas en atteindre la crète, mieux vaut peut-être continuer à se protéger… Et à protéger les plus vulnérables de nos entourages.

Quelle protection choisir ?

Le masque chirurgical canard de type 1 filtre 95% des bactéries et le type 2 98%. Ils se jettent au bout de 3 ou 4 heures d’utilisation ou dès qu’ils sont humides.

Les masques de type FFP1 / FFP2 / FFP3 sont des appareils de protection respiratoires qui servent à protéger le porteur contre l’inhalation mais également les gouttelettes. Ce type de masque est plus inconfortable au niveau thermique ou respiratoire et se destine aux professionnels de santé !

FFP1 filtre au moins 80% des aérosols de taille 0.6 µm

FFP2 filtre au moins 94% des aérosols de taille 0.6 µm

FFP3 filtre au moins 99% des aérosols de taille 0.6 µm

Les visières de protection sont un rempart supplémentaire qui protègent les yeux, mais elles ne dispensent pas du port du masques. Les visières ne protègent pas les voies respiratoires.

Les masques transparents pour les personnes atteintes de déficiences auditives sont assez nouveaux sur le marché. Ils sont pourtant nécessaires à celles et ceux qui lisent sur les lèvres de leurs interlocuteurs. 100000 masques inclusifs seront d’ailleurs envoyés prochainement aux enseignants. A l’heure actuelle, il est possible de se procurer les masques uniquement en ligne sur quelques sites spécialisés.

Les masques en tissus, achetés ou fabriqués soi-même sont aussi une alternative possible. Plusieurs modèles ont été validés par l’AFNOR selon les tutoriels du CHU de Grenoble. Le masque 3 plis est aussi validé par l’AFNOR et vous pouvez vous aider de la Machine à Masque pour les concevoir. Il faut désormais les laver à 40°, depuis le 7 septembre, le lavage à 60° n’est plus préconisé.

Où acheter vos masques :

Dans les supermarchés, les prix commencent à baisser et les enseignes de la grande distribution proposent des prix compétitifs.

En pharmacie depuis le 27 avril, vous pouvez vous procurer des masques jetables ou réutilisables.

Sur Internet évidemment, les sites comme Amazon ou Cdiscount regorgent de modèles différents… Tissus, jetables, transparents, tout y est à des prix compétitifs. Attention cependant à privilégier les masques estampillées NF EN 14683.

Connaissez-vous la règle ABCD pour porter le masque :

A quand on est A risque, ou Agé

B quand on est dans un lieu Bondé

C quand on est dans un lieu Clos

D quand la Distance est impossible à gérer

Autant dire qu’il faut le porter à peu près partout sauf en forêt ou dans des lieux aérés et plutôt isolés.

Photo de couverture De bohemama / Shutterstock

Du 8 au 20 Septembre, Profitez de 5€ de réduction immédiate avec le code promo PRIME05 dès 25€ sur les produits vendus et expédiés par Amazon (offre réservée aux membres Amazon Prime).