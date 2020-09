Des milliers de masques transparents et inclusifs seront distribués aux enseignants français

Qu’on le veuille ou non, il faut désormais compter avec ce morceau de tissu qu’on appelle masque sur notre visage. Il a été rendu obligatoire dans les écoles et dans les bureaux depuis le 1er septembre. Cependant, ce masque qui couvre la totalité du visage peut gêner dans certaines situations et notamment auprès des enfants en bas-âge.

Pour éviter d’ajouter du stress aux enfants de maternelle, le gouvernement dotera les enseignants et agents scolaires de masques labiaux… Ces masques à l’origine destinés aux personnes malentendantes seront donc destinés aux enseignants. Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées annonce plusieurs centaines de milliers de masques en commande.

Les masques seront distribués en priorité aux enseignants qui comptent des élèves sourds ou malentendants dans leur effectif. Mais, à terme, ils équiperont la totalité des enseignants. Trois modèles de masques sont actuellement homologués par la DGA mais deux autres devraient l’être sous peu.

Que nous soyons enseignants ou pas, il est vrai que ces masques qui couvrent le visage nous dénuent de toute expression… Seuls les sourcils indiquent encore notre humeur du moment. Dans les supermarchés, on ne croise plus que des regards, sans sourire, sans expression. Les masques transparents pourraient être une alternative aux masques classiques.

Pour les enfants, sourds ou entendants, voir le visage de la maîtresse peut les rassurer. Il est évidemment difficile d’apprendre les expressions sur un visage couvert par un masque aux deux tiers. D’ailleurs, ce n’est sans doute pas un hasard si les masques transparents commencent à inonder les sites de vente en ligne.

