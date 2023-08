Pellets : prix des granulés de bois et marque la moins chère en août 2023

Nous sommes encore au cœur de l’été et les vacances battent leur plein pour certains, quand pour d’autres, les valises ont déjà été rangées. En septembre, lorsque tout le monde sera rentré, il sera temps de penser à l’automne et au rallumage des chauffages. Cette année, la relance des chaudières et des radiateurs électriques risque d’être fort douloureux. Les augmentations successives de l’électricité et du gaz pourraient nous faire revoir notre copie en termes de chauffage. Et certains se tourneront alors vers l’un des chauffages les plus économiques actuellement : le poêle à pellets. Certes, les prix des pellets ont flambé l’année dernière, mais il semblerait qu’ils baissent un peu depuis quelques mois. Alors, quels sont les prix des pellets en août et est-ce le moment de faire de bonnes affaires ? Méfiez-vous, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles hausses à l’approche de l’hiver !

Prix des granulés de bois (en août 2023 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Leroy Merlin Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Novae (Non renseigné) 8,85 € 0,59 € Sac de 15 kg Leroy Merlin (vendeur tiers) Enerver (Non renseigné) 549,00 € 0,91 € 600 kg (40 sacs) Castorama Armor 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 7,50 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 7,90 € 0,53 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 7,54 € 0,50 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 7,50 € 0,58 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 8,90 € 0,59 € Sac de 15 kg Amazon Springos Bois résineux et bois dur 20,99 € 1,39 € Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères 45,64 € 1,52 € 2 Sac de 15 kg Amazon Suinga Non renseigné 27,90 € 1,86 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 503,00 € 0,50 € Palette (66 sacs) Truffaut Woodstock (Non renseigné) 8,99 € 0,59 € Sac de 15 kg Kenzai EO2 Bois résineux 9,61 € 0,64 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 1ᵉʳ août 2023. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours, d’une région à une autre.

La tendance du mois d’août chez Leroy Merlin

En ce mois d’août, la tendance est plutôt à la hausse, puisque seul le sac de pellets Novae de 15 kg est resté stable au prix de 8,85 € le sac de 15 kg. Nos deux autres références, le sac de pellets Woodstock de 15 kg passe de 6,50 € à 6,90 € et la palette de pellets Enerver de 40 sacs de 15 kg Enerver passe de 499 € à 549 €. Ces trois références sont toutes certifiées d’excellente qualité et vous autoriseront une chauffe douce. Retrouvez également tous les pellets proposés chez Leroy Merlin.

La tendance du mois d’août chez Castorama

Chez Castorama, tous les prix ont augmenté sauf les pellets de la marque Pellex, qui sont restés au même prix que le mois dernier. Ainsi, le sac de pellets Armor passe ou, plutôt, repasse à 7,50 €, son prix de juin. Rappelons qu’en juillet, Castorama avait lancé une opération avec des sacs de pellets à prix coûtant jusqu’au 10 juillet inclus. Une aubaine qu’il n’aurait peut-être pas fallu manquer. En effet, il est probable que trouver un sac de pellet à 6,04 €, comme ce fut le cas en juillet, relève désormais de l’impossible. Comme nous vous l’avons dit, seul le sac de pellets Pellex conserve son prix depuis plusieurs mois. Ces pellets sont composés d’un mélange de résineux et de bois feuillus, fabriqués en France et de haute qualité. Avec eux, vous en aurez pour votre argent, car ils sont parmi les plus efficaces du marché. Retrouvez également tous les pellets disponibles chez Castorama.

La tendance du mois d’août sur Amazon

Les prix des pellets de bois sont restés stables entre le mois de juillet et le mois d’août. Nous noterons seulement une minihausse de deux centimes sur le sac de pellets Granulita, passant de 45,62 € à 45,64 € les deux sacs de 15 kg. En revanche, même si les pellets WoodPellets sont parmi les meilleurs du marché, nous noterons une hausse de 10 € sur la palette de 80 sacs de 15 kg, passant de 799 € à 899 €. Toutefois, vous pouvez aussi réaliser quelques économies en commandant directement votre stock pour l’hiver. La palette de 180 sacs de 15 kilos est, en ce moment, à 1 599 € soit 2,790 tonnes de pellets, assez pour vous chauffer tout l’hiver ! Retrouvez tous les pellets disponibles sur Amazon.

Et ailleurs, cela donne quoi ?

Pour les autres marchands, les prix semblent sensiblement baisser,hormis pour le site Kenzai qui conserve le prix de 9,61 € pour un sac de 15 kg. Notons une baisse de 9 € pour la palette de 66 sacs vendue chez Butagaz, passant de 512 € à 503 €, soit un prix au kilo de 0,50 €. Enfin, chez Truffaut, le sac de pellets 100 % résineux passe de 10,99 € à 8,99 €, soit une réduction de 2 € par sac, qui peut être intéressante, si vous avez l’habitude de commander dans cette enseigne et en grande quantité.

Historique des prix des pellets