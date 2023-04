« Aujourd’hui, on vend des sacs à 5,92 € », moins chers qu’en France, faut-il acheter ses pellets de bois en Belgique ?

Le sujet du pellet de bois est un sujet brûlant depuis plusieurs mois maintenant. Alors qu’il était l’un des moins chers sur le marché des combustibles, il est presque devenu le plus cher à la fin de l’année dernière. Dès le mois de juillet, les prix des pellets de bois se sont envolés pour atteindre leur apogée à l’hiver 2022. Depuis quelques semaines, la tendance est à la baisse, avec des prix qui redeviennent raisonnables. Ne rêvons pas, nous ne reverrons probablement jamais le sac de 15 kg à 3,90 €, mais la baisse est significative en France, et déjà en Belgique. Mais est-ce une bonne idée de se fournir en pellets de bois en Belgique ? On vous explique pourquoi ce n’est pas une très bonne idée.

Acheter ses pellets de bois en Belgique ? Bonne ou mauvaise idée ?

L’association Valbiom, qui est l’équivalent de l’association Propellet en France, suit l’évolution des cours du pellet de bois en Belgique. Elle affirme que le prix des pellets a chuté de 25 % entre janvier et avril. Une baisse considérable qui ramène le prix du sac de 15 kg à environ 7 €. Lorsqu’il a pu atteindre 12 ou 15 € au plus fort de la crise, il est évident que c’est alléchant pour les Belges, mais également pour les Français, proches du Plat Pays. Dans certaines régions belges, le sac de pellets de bois de 15 kg est repassé sous la barre des 6 € et se vend exactement à 5,92 €. Un prix bas est peut aussi être signe de mauvaise qualité du pellet, comme l’explique Cédric Pellet, revendeur à Theux, dans une interview accordée à L’Avenir. Il rappelle aussi que les pellets de qualité doivent absolument être certifiés Din Plus ou EN Plus, norme de qualité européenne.

Où acheter ses pellets en France ?

À moins d’être certains de la qualité des pellets, ou d’habiter les régions frontalières à la Belgique, il vaut mieux privilégier des achats en France, et ce, pour plusieurs raisons. La première étant de privilégier les pellets issus d’usines locales. La France a ouvert plusieurs usines en 2022 et d’autres sont prévues sur les années à venir. En privilégiant les productions locales, nous aidons à la baisse des prix sur tout le territoire. Vous pouvez, par exemple, vous tourner vers les groupements d’achats comme ceux proposés par Les Castors, en région Rhône-Alpes. Le groupement d’achat reste la meilleure alternative puisqu’il réduit les coûts de transport, de livraison et permet d’obtenir des prix équivalents à ceux pratiqués en Belgique. Notons que la qualité de ces pellets est assurée.

Pourquoi les pellets de bois peuvent atteindre des prix hallucinants ?

L’hiver dernier, nous avons pris conscience que le pellet de bois était un combustible au prix très fluctuant. L’augmentation des prix a été fulgurante, passant de 400 € la tonne à plus de 1 000 €, parfois, en quelques mois. Ces augmentations s’expliquent par plusieurs facteurs et ce n’est pas seulement de la spéculation comme certains peuvent le penser. D’abord, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, qui a provoqué un vent de panique chez les consommateurs. Rappelons que l’Ukraine et la Russie sont nos plus gros producteurs de combustible (bois, gaz).

Les consommateurs ont donc cru bon d’anticiper leurs commandes et les fournisseurs n’y étaient pas préparés. L’augmentation des prix peut également s’expliquer par l’augmentation des coûts des énergies et des matières premières. Pour fabriquer des pellets de bois, il faut de l’électricité, de la sciure de bois, du plastique pour les emballages, etc. Toutes ces ressources ayant augmenté, le prix du pellet augmente donc lui aussi, assez logiquement. Enfin, la demande très élevée a aussi fait grimper les prix, un phénomène logique sur tous les marchés commerciaux.