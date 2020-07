L’attache-masque, un petit accessoire qui évite les douleurs aux oreilles dues aux élastiques

Si nous devions citer une nouveauté de 2020, qui est devenue indispensable à notre quotidien, ce serait évidemment le masque ! Devenu obligatoire dans certains magasins, lieux publics, transports, force est de constater que ce n’est pas très agréable de l’avoir à longueur de temps.

Les élastiques blessent les oreilles, et avec la chaleur estivale, ce pourrait être un véritable calvaire ! Sauf si vous vous équipez d’un petit accessoire conçu par un atelier français : CHRISART. Cet atelier girondin a eu la bonne idée de créer un attache-masque design et pratique pour que tout le monde puisse tolérer ce masque sur le visage. Présentation.

Nous avons interrogé Christian Sauthat, fondateur de l’atelier CHRISART sur cet attache masque intelligent et design :

L’attache-masque est l’accessoire confort qui va vous faire aimer porter le masque. Il permet de le porter en le nouant derrière la tête avec un petit crochet design et personnalisé, ce qui évite les douleurs aux oreilles dues à l’élastique !

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Christian Sauthat, j’ai fondé l’Atelier CHRISART en 2019 pour créer des objets de qualité qui égayent le quotidien en alliant savoir-faire artisanal et nouvelles technologies. Passionné de conception graphique à la découpe laser, je souhaite transmettre l’amour de l’artisanat français et aussi rendre hommage à ma région du Bassin d’Arcachon en travaillant avec des partenaires locaux.

Parlez-nous de votre projet

D’abord tourné vers la création d’œuvres d’art en bois, j’ai adapté ma fabrication afin de participer à l’effort collectif contre le Covid-19 à mon échelle. Mais mon objectif reste le même : égayer le quotidien avec des objets pratiques et design, fabriqués en France. Je souhaite mettre en avant la création et l’artisanat français.

Comment vous est venue cette idée ?

J’ai vu que dans d’autres pays, la communauté des « makers » partageaient des idées de crochets pour masque. J’ai également des proches qui travaillent en milieu hospitalier et j’ai pu remarquer que leur quotidien avec le port du masque n’était pas toujours confortable. Porté pendant plusieurs heures d’affilée, le masque avec ses élastiques irrite les oreilles et peut causer des douleurs très gênantes. Il est donc recommandé de porter le masque en le nouant derrière la tête. Pour essayer de faciliter la vie des soignants, près de 150 attaches pour masque ont déjà pu être offerts au personnel soignant de l’Hôpital Pellegrin CHU de Bordeaux.

Parfaitement adapté, même pour les porteurs d’appareils auditifs

Avec l’attache-masque, pas besoin de changer les élastiques, il suffit d’utiliser l’attache tout simplement. Il s’adapte à toutes les tailles, pour adultes ou enfants. L’attache-masque est aussi plus pratique pour les personnes qui portent un appareil auditif ou alors des lunettes.

C’est pour ça que j’ai eu l’idée de concevoir les attaches pour masques et surtout d’y ajouter une touche de bonne humeur avec des couleurs et des motifs ou gravures joyeuses ! Avec plus de 30 modèles différents de designs, couleurs ou gravures, chacun pourra porter l’attache-masque qui lui correspond.

Différentes collections sont disponibles pour plaire à tout le monde : une collection Spiritualité, Animaux pour enfants, Coeur, Smiley, etc. Une collection spéciale « Département 33 » a même été conçue pour rendre hommage aux soignants de la région de Gironde.

Un petit objet qui pourrait devenir indispensable

Avec la réouverture des commerces et restaurants, la vie sociale va reprendre son cours petit à petit. Surtout dans les grandes villes, il sera nécessaire, voire obligatoire, de porter un masque de protection pour continuer à vous protéger contre le Covid-19. En adoptant l’attache-masque, nous contribuons à un effort collectif contre la pandémie.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Avec l’attache-masque, je souhaite favoriser le port généralisé du masque et faciliter le quotidien de toutes et tous en apportant de la bonne humeur. L’attache-masque permet de mieux se protéger soi-même mais aussi les autres, tout en partageant de la joie. Il peut devenir un accessoire incontournable qui va rentrer dans notre quotidien, tout comme les gestes barrières.

Un mot de la fin pour conclure ?

Respectons les mesures sanitaires recommandées par le Gouvernement et continuons à porter le masque, avec l’attache-masque noué derrière la tête, afin de mieux nous protéger !

Combien ça coûte ?

Le but de Chrisart n’est pas de faire profit de cette crise, mais de rendre la vie plus facile à ceux qui doivent porter le masque. C’est pourquoi les attaches masques sont financièrement accessibles à tous ! Ainsi le pack de 10 attaches masques est vendu 24.90€. Ils existent en Blanc, Noir, Rouge, Gris, Bleu ou Transparent. Et si vous ne savez quelle couleur choisir, vous pouvez aussi opter pour le Mix et recevoir des coloris divers.

La crise du Covid19 passée aura permis de belles initiatives comme ces attaches masques. Nous ne savons pas encore si cette deuxième vague tant redoutée submergera à nouveau la France dans quelques mois. Ce qui est sûr c’est que nous ne tomberons pas les masques dans l’immédiat… Comme le dit un certain proverbe, mieux vaut prévenir que guérir… C’est donc maintenant qu’il faut vous équiper ! Et vous achèterez un produit utile et 100% Made In France ! Que de bons points pour ces attaches-masques non ?

