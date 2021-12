Pain au chocolat ou Chocolatine ? Le Japon a décidé pour nous et ça ne va pas plaire à tout le monde !

Imaginons: vous êtes parisien, lillois, breton ou alsacien et vous décidez de vous offrir une semaine en tiny-house dans le Médoc ! Au premier matin de vos vacances, vous êtes le premier debout et décidez de vous rendre à la boulangerie pour un bon petit-déjeuner de viennoiseries… Vous pénétrez dans la boulangerie, et, pas forcément bien réveillé, demandez quatre pains au chocolat.

La boulangère fronce les sourcils, vous toise et vous comprenez tout de suite qu’en terre médocaine vous êtes au pays des chocolatines! D’ailleurs, à la seule manière de demander cette viennoiserie, tout le monde sait désormais que vous n’êtes pas du coin. Ces deux appellations font l’objet de terribles débats dans nos contrées… Le Japon a validé l’une des deux ! Alors à Tokyo, vous achèterez des pains au chocolat ou des chocolatines ?

Une photo japonaise fait le tour du monde

Lors d’un voyage au Japon, Antoine Vincent, un photographe toulousain partageait une photo d’une viennoiserie disposée dans une boulangerie tokyoïte…. Devant la succulente viennoiserie on peut lire : CHOCOLATINE ! Cette photo a été relayée plusieurs milliers de fois, sans aucun doute par des habitants du Sud de la France 😊

La guerre du pain au chocolat VS chocolatine est même allée jusqu’au bureau du président François Hollande. Des lycéens de Montauban lui avait en effet envoyé une lettre demandant la reconnaissance officielle de la chocolatine.

Mais pourquoi tant de haine autour d’une viennoiserie ?

Nous connaissons tous les « petits pains au chocolat » de la chanson de Joe Dassin et c’est cette chanson qui ancré dans nos mémoire le « pain au chocolat » … La chocolatine est une appellation créée par une langue régionale, l’occitan et donc dans les régions de Bordeaux et de Toulouse !

Mais dans le Nord, on l’appelle « Petit Pain au Chocolat » ou « Couque au Chocolat », comme en Belgique d’ailleurs. Dans l’Est de la France ou en Suisse, c’est un croissant au chocolat qui vient de l’allemande schokoladencroissant. Et en Espagne, il (ou elle) s’appelle Napolitana de chocolate. Ce qui, en définitive, ne change rien à la recette…

Et le dictionnaire dit quoi ?

Le terme « pain au chocolat » existe depuis sa création, au milieu du XIXème siècle. Quant au terme « chocolatine », il est entré dans le dictionnaire en 2007 (Petit Robert) et en 2011 (Le Petit Larousse). Historiquement, la chocolatine ne désignait pas un pain au chocolat d’ailleurs, et le pain au chocolat n’était pas celui que l’on connaît aujourd’hui !

C’était tout simplement un morceau de pain avec du chocolat noir à l’intérieur que les enfants mangeaient au goûter Quand la chocolatine était soit un bonbon au chocolat et aux fruits, soit une boisson aux présumées vertus digestives à base de chocolat. Elle s’appelait d’ailleurs « La chocolatine de Montauban ». Littéralement, la chocolatine est « un bon petit chocolat », et non un pain au chocolat.

Ne m’en veuillez pas, mais francilienne depuis toujours, je mange des pains au chocolat et je le revendique quand je passe mes vacances dans le Médoc… Chez moi, dans les boulangeries, c’est écrit pain au chocolat d’abord !