« Je vais devoir attendre longtemps… », le Thermomix T7 joue les divas de la livraison

On l’attendait comme le Messie des robots cuiseurs, ce petit bijou de technologie signé Vorwerk. Le Thermomix TM7, annoncé le 14 février 2025, a rapidement déclenché une vague d’enthousiasme. Et moi aussi, je me suis laissé embarquer dans cette aventure culinaire 2.0. Il faut dire que, sur le papier, tout semblait parfait : un écran plus large, une interface retravaillée, un verrouillage du bol automatique… Bref, l’évolution qu’on espérait depuis le TM6. Mais, depuis quelques semaines, ma motivation à passer commande a pris un petit coup dans le bol. Entre délais de livraison interminables et accessoires qui ne sont plus compatibles, je commence à me demander si le TM7 est vraiment prêt à entrer dans ma cuisine. Il est commandé, je ne vais pas avoir d’autre choix que celui de patienter.

De la cuisine à l’attente… le TM7 joue les divas de la livraison

On le sait, la patience est une vertu. Mais franchement, attendre plusieurs mois pour recevoir un appareil électroménager, c’est long, surtout quand on a mis 1 499 € sur la table. Les premières précommandes ont été ouvertes mi-février, et les livraisons ne sont prévues, au mieux, qu’entre le 6 et le 15 juin. Et si vous avez eu la brillante idée de réfléchir quelques jours avant de vous lancer, vous voilà déjà repoussés à juillet, voire au-delà. Je l’ai commandé le jour J, à 9 h tapantes. Résultat : un mail de confirmation me promet une livraison « courant juin ». Et pour ceux qui auraient réfléchi quelques jours, le délai annoncé est « glissant » soit sans délai en réalité ! Quant aux dates de livraison, elles ne seront disponibles que mi-avril…

Préparez-vous à trier vos accessoires… et à ranger ceux devenus obsolètes

Autant être honnête : je suis un utilisateur convaincu du Thermomix TM6, bien équipé, bien rodé. Et j’adore mon Découpe-Minute, ce petit accessoire qui râpe, tranche et m’évite des corvées sans fin. Eh bien, devinez quoi ? Avec le TM7, il devient incompatible. Coup dur. Pourquoi ? Parce que le système de verrouillage du nouveau couvercle ne permet plus de fixer cet outil. Adieu les carottes râpées directement dans le bol, bonjour le retour à la râpe manuelle… sauf si un nouvel accessoire est développé.

Mais à ce jour, aucune annonce officielle. Le flou total. Et ce n’est pas tout : le bol du TM6 n’est plus compatible non plus, à cause de son revêtement thermique inédit sur le TM7. Donc si, comme moi, vous jongliez entre deux bols pour gagner du temps en cuisine, il va falloir revoir votre organisation. Autre souci : le Thermomix Friend, cet appareil complémentaire qui permet de cuisiner sur deux robots en parallèle, perd toute synchronisation avec le TM7. Il reste utilisable en mode manuel, mais franchement, quel intérêt sans connexion directe ?

TM6 ou TM7 : un choix qui ne se limite plus à l’écran tactile

On ne va pas se mentir, le TM7 est tentant. Son design, ses performances améliorées, son interface fluide… Tout donne envie de craquer. Mais à l’heure actuelle, le TM6 reste un excellent compagnon de cuisine, toujours commercialisé et compatible avec une large gamme d’accessoires déjà rentabilisés. Et vous, êtes-vous prêt(e) à patienter plusieurs mois et dire adieu à certains de vos accessoires fétiches pour accueillir le Thermomix TM7 à 1 499 € dans votre cuisine… ou préférez-vous savourer encore un peu les possibilités du TM6 ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .