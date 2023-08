Michel Legay, l’homme qui fabrique des poissons poubelles pour réduire les déchets sur les plages de Bretagne

L’océan, source de vie et de beauté, lutte contre un fléau contemporain : la pollution plastique. Nous avons la chance, en France, de disposer de magnifiques plages et littoraux dont il est difficile de se lasser. Cependant, comme sur toutes les plages du monde, les déchets plastiques, laissés par les touristes indélicats ou rejetés par l’océan, jonchent nos plages de sable. En 2019, un retraité habitant de Sarzeau dans le Morbihan avait eu l’idée d’inventer un énorme poisson glouton, pour encourager les touristes et les enfants à le nourrir. Sa nourriture préférée ? Les déchets plastiques qui traînent sur la plage. Un succès fulgurant puisque le poisson glouton a fait des petits sur de nombreuses plages de France et de Navarre. Retour sur cette invention géniale.

Pourquoi cette invention est-elle si formidable ?

Selon le ministère de la Transition Écologique, 80 % des débris marins sont composés de plastique provenant principalement de la terre. Malheureusement, cette pollution est causée, quasiment en totalité, par les incivilités de l’être humain ! Et les conséquences sur la faune et la flore marines sont dramatiques. Pauvres oiseaux marins, pauvres tortues et pauvres coraux ! Le saviez-vous, par exemple, que 94 % des estomacs d’oiseaux de mer du Nord renferment des morceaux de plastique et que 86 % des tortues marines ingèrent ces déchets en les confondant avec leur nourriture naturelle ? C’est pour tenter de résoudre ce problème majeur qu’est la pollution aux plastiques des océans que Michel Legay a décidé de réagir. Face à ce défi écologique, ce natif du Morbihan a pris l’initiative de lutter contre la pollution de ses plages bien-aimées en inventant un système simple, mais efficace.

Le poisson glouton de Michel Legay, qu’est-ce que c’est ?

L’idée de Michel était de fabriquer une poubelle géante, qui donnerait envie aux enfants, et par ailleurs aux adultes, d’y jeter leurs déchets. Il a alors imaginé un gros poisson à la gueule grande ouverte, fabriqué uniquement avec des matériaux de récupération. Pour que les plages soient les plus propres possible, il fallait trouver une idée qui permettrait de transformer le ramassage des déchets en une expérience ludique. L’idée de Michel fut un succès immédiat et elle montre que, pour résoudre ce problème majeur, des solutions simples peuvent faire des miracles.

Vous voulez votre poisson glouton, les plans sont en libre accès !

Il n’est pas nécessaire d’être ingénieur en génie civil pour fabriquer un poisson poubelle… Et il ne se destine pas exclusivement aux plages, il peut trouver sa place dans n’importe quelle commune ou même jardin public. Ce grand poisson est, en réalité, construit en fil de fers entremêlés. Le corps du poisson devient la poubelle et sa gueule accueille toutes les bouteilles en plastique ou autres déchets récupérés.

Les objectifs de ce projet sont double. D’abord, rendre les plages plus propres en encourageant le ramassage spontané des visiteurs. Ensuite, sensibiliser les plus jeunes à l’importance du ramassage des déchets en transformant cette activité en un jeu amusant, tout en nourrissant le ventre du poisson glouton. Michel Legay n’a pas déposé de brevet pour son invention et a même partagé les plans de son invention sur sa page Facebook. Vous n’avez plus qu’à vous en inspirer pour créer votre propre poisson glouton !

