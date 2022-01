BLUETTI lance la station d’alimentation extensible AC200MAX en Europe

Après 5 mois de commercialisation aux Etats-Unis, BLUETTI apporte enfin sa nouvelle bête de puissance – l’AC200MAX – en Europe. L’AC200MAX est une version améliorée du célèbre groupe électrogène solaire de milieu de gamme AC200P/AC200 de Bluetti, apprécié depuis longtemps. Comme il s’agit d’un modèle modulaire, vous pouvez l’étendre jusqu’à 8192Wh en utilisant les modules d’extension de batterie très attendus de la marque. Regardons de plus près la groupe électrogène solaire portable Bluetti AC200MAX ci-dessous :

Comme l’AC200P classique, l’AC200MAX est équipée d’une batterie LiFePO4 de 2048Wh (51.2V 40Ah) intégrée. Les packs de batteries supplémentaires attachables sont disponibles en deux options : B230 et B300. Il s’agit respectivement de packs de batteries externes LiFePO4 de 2048Wh et 3072Wh. Un AC200MAX peut prendre en charge jusqu’à deux unités de l’un des modules de batterie externe.

Comme le montrent les photos, les modules de batterie supplémentaires disposent également de leurs propres prises USB-A, USB-C et DC pour alimenter directement vos appareils. La marque a également mis en vente un nouveau chargeur solaire externe de 500 W pour ses modules de batterie, appelé “DC charging enhancer”.

Onduleur 2200W/4800W (Surge). Batterie LiFePO4 de 2048Wh.

*avec possibilité d’extension jusqu’à 8192Wh au total.

4* sorties CA (Max. 2200W au total).

Deux sorties USB-A 18W et USB-A 5V/3A. Une prise USB-C 100W Power Delivery.

Deux prises DC, un carport et une prise 30A.

Deux plaques de recharge sans fil de 15 W sur le dessus.

Batterie LiFePO4 de 2048Wh.

Compatible avec AC200MAX.

Entrée de charge CA 500W (pour le chargeur mural ou l’amplificateur de charge CC).

Prises USB-C PD, USB-A 3.0 QC et 12V/10A de 100W.

8,9 x 16,5 x 11 pouces et poids de 22 kg.

Batterie LiFePO4 de 3072Wh.

Compatible avec les modèles AC200MAX et AC300.

Entrée de charge CA 500W (pour le chargeur mural ou l’amplificateur de charge CC).

Port d’entrée solaire autonome de 200W (12-28V).

Prises USB-C PD de 100W, USB-A 3.0 QC et 12V/10A .

10,4 x 20,5 x 12,6 pouces et un poids de 34 kg.

Groupe électrogène solaire BLUETTI AC200MAX

AC200MAX est en fait le premier groupe électrogène solaire modulaire de Bluetti, un acteur de premier plan dans le secteur de l’énergie solaire portable. Grâce à son profil extensible, vous avez la chance de disposer d’une station d’alimentation très fiable pour votre vie hors réseau, vos urgences et votre camping. L’appareil dispose d’options de charge solaire et CA plus rapides. Pour la charge solaire, il dispose d’une option d’entrée de 900W (10-145V), tandis que pour la charge CA, il dispose d’une entrée de charge de 500W avec un adaptateur externe.

Outre les options solaires et CA, vous pouvez également recharger l’AC200MAX à partir de plusieurs autres sources, notamment une station EV (adaptateur vendu séparément), un toit solaire, un générateur à gaz ordinaire et des batteries au plomb 12V/24V.

En attendant, la version européenne de l’AC200MAX met en avant quatre prises de courant alternatif de 2200W. En ce qui concerne les options USB, il dispose de deux prises USB-A de 18W, de deux prises USB-A 5V/3A et d’un port PD USB Type-C de 100W pour recharger vos gadgets numériques où que vous soyez. Les prises DC comprennent un port ordinaire avec une alimentation de 12V/10A, deux prises DC 5521 de 12/10A et un port de 12V/30A. Une paire de coussins de recharge sans fil de 15W constituent d’autres attractions.

PANNEAU SOLAIRE COMPATIBLE

Sur le marché européen, les nouveaux panneaux solaires de la série PV ne sont pas encore disponibles. Le panneau solaire pliable Bluetti SP200 reste pour l’instant le chargeur solaire parfait pour l’AC200MAX en Europe. Il s’agit d’un panneau solaire quadruple à haut rendement construit avec des cellules solaires monocristallines de SunPower®, d’une puissance de 200W avec un taux de conversion de 23,5%; il peut vous offrir une bien meilleure puissance dans des conditions de faible luminosité qu’un panneau en poly.

Construit avec le matériau ETFE hautement durable, il peut assurer une énergie solaire de longue durée. Il est également résistant aux rayures et étanche à l’eau grâce à sa certification IP54, ce qui vous permet de l’utiliser sans problème dans diverses activités de plein air comme le camping, la pêche, etc.

Découvrez les produits Bluetti

Doté d’un connecteur MC4, le panneau solaire s’adapte à toutes les stations solaires du marché, y compris tous les modèles de Bluetti. En ce qui concerne l’AC200MAX, vous pouvez coupler plusieurs unités du chargeur pour obtenir la puissance solaire totale requise par la station d’énergie lourde.

Une fois plié, il se présente sous la forme d’une valise, que vous pouvez facilement transporter partout. Sa taille pliée est de 52*52cm et son poids est de 6,5kg. La béquille vous permet de la placer n’importe où pour une meilleure exposition à la lumière du soleil.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Le groupe électrogène solaire et portable AC200MAX de Bluetti bénéficie d’un grand nombre de caractéristiques particulières; l’échange à chaud en est l’une des principales. Cette fonction vous permet de remplacer rapidement une batterie d’extension épuisée par une unité de rechange entièrement chargée, sans avoir à éteindre la machine. De plus, vous pouvez contrôler totalement la station d’alimentation grâce à l’application mobile fournie. Cela dit, il est assez facile pour vous de gérer le groupe électrogène solaire de n’importe où dans le monde, car vous recevrez des notifications en temps réel sur votre écran mobile.

Les packs de batteries inclus et extensibles sont tous des unités LiFePO4 très sûres et durables. Associé à un système de gestion des batteries primé, l’AC200MAX peut être un excellent système d’alimentation de secours sur lequel vous pouvez compter pour alimenter votre vie hors réseau ou en cas d’urgence.

La B230 est l’une des batteries d’extension que Bluetti a conçue pour l’AC200MAX et son original. Ses caractéristiques sont celles d’une batterie intégrée de 2048Wh. Si la batterie interne de l’AC200MAX n’est pas suffisante pour vos besoins, vous pouvez la brancher avec jusqu’à deux unités de B230 pour une capacité de stockage supplémentaire. Ce qui est intéressant, c’est que les B230 sont également rétrocompatibles avec les anciens modèles de la marque comme l’AC200 et l’AC200P. Bluetti met en vente la batterie supplémentaire individuellement ou en lot avec l’AC200MAX.

La B230 est en fait un pack de batteries pratique et compact avec deux poignées de transport intégrées. Vous pouvez l’emmener partout lors de vos déplacements et l’empiler sur vos stations d’alimentation pour une manipulation facile. Le module de batterie dispose également de ses propres prises de charge. Il s’agit d’un port 18W USB-A Quick Charge 3.0, d’un port 100W USB-C 3.0 Power Delivery et d’un chargeur allume-cigare 12V/10A. C’est ainsi que vous pouvez alimenter vos petits appareils directement à partir de ce dernier.

HISTOIRE DE BLUETTI AC200P/AC200

Bluetti a lancé son très attendu AC200 en 2020 avec une batterie LG EV-Grade de 1700Wh. Le produit a pu faire une vague sur le marché avec plus de 12K backpackers le soutenant sur Indiegogo. Mais la société l’a mis à jour avec un pack de batteries LiFePO4 de 2048Wh et l’a rebaptisé AC200P. Ce produit est certainement l’une des stations d’alimentation de milieu de gamme les plus vendues sur le marché aujourd’hui. Plus récemment, la marque a dévoilé deux centrales solaires massives, l’EP500 et l’EP500 Pro sur Kickstarter, qui ont également attiré de nombreux backers. La plupart des derniers produits de la marque se sont plutôt bien vendus. Ils ont été de véritables précurseurs de tendances car ils présentent des caractéristiques, une puissance et des capacités de stockage étonnantes.

LE PRIX ET LA DISPONIBILITÉ

La marque a lancé l’AC200MAX directement sur sa boutique Amazon sur amazon.de et www.BluettiPower.eu. La machine est proposée à partir de 1809 € et la marque la propose dans un certain nombre de bundles attractifs, avec des packs de batteries supplémentaires et des panneaux solaires.

Un lot d’AC200MAX avec une batterie supplémentaire B230 coûte 3099,99 €. Et avec trois panneaux solaires de 200W ajoutés pour un total de 600 watts, vous pouvez l’acheter à 4449,99 €. Sans batterie supplémentaire, le pack AC200MAX avec 600 W d’énergie solaire est proposé au prix de 3159,99 €.

Conclusion

Le groupe électrogène solaire AC200MAX de Bluetti est une excellente alternative, avec le même design et le même facteur de portabilité que l’AC200P. L’extensibilité, l’onduleur amélioré et la capacité de charge solaire permettront à la nouvelle AC200MAX de devenir une autre valeur sûre sur le marché européen. Pour les plus récentes nouvelles, consultez le site Web: https://www.bluettipower.eu/pages/ac300ac200max

