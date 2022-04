Wave Power : une première centrale électrique houlomotrice à vagues pour produire de l’énergie en Espagne

Les scientifiques du monde entier consacrent leurs efforts pour trouver de nouvelles ressources énergétiques plus écologiques et plus durables, et la nature nous garde encore bon nombre d’options méconnues. Il suffit que nous apprenions à les exploiter de la bonne manière. En Espagne, l’énergie houlomotrice fait aujourd’hui la une des médias. Globalement, l’idée consiste à produire de l’électricité à partir des vagues de la mer. L’entreprise suédoise Eco Wave Power est spécialisée dans le domaine. Après avoir lancé des projets semblables à Port Jaffa en Israël et à Gibraltar, la société a décidé d’étendre ses activités en Europe et a choisi le Port espagnol d’Adriano pour installer sa nouvelle centrale à énergie houlomotrice.

Le Port d’Adriano accueillera la première centrale électrique houlomotrice d’Espagne

Le Port d’Adriano se situe sur la côte sud de l’île de Majorque. Le site offre les conditions appropriées pour créer une centrale électrique à énergie houlomotrice. L’accord obtenu par Eco Wave Power autorise l’exploitation des lieux pour une période de 20 ans. L’entreprise suédoise recevra toutes les licences, depuis la construction des infrastructures jusqu’à la vente de l’électricité produite, en passant par la gestion des machines. Selon les prévisions, la centrale devrait être capable de fournir 2 MW et d’alimenter environ 400 foyers.

Pour les responsables du port, le partenariat avec Eco Wave Power est conforme à la vision du site à s’inscrire dans une démarche d’innovation et de durabilité. Alors que le port et le pays en général se donnent des objectifs ambitieux pour surmonter le changement climatique, ce projet s’avère être un grand pas en avant.

Nous pensons que l’Eco Wave Power s’inscrit parfaitement dans la vision d’innovation et de durabilité de Port Adriano, en créant une nouvelle façon de produire de l’énergie renouvelable, qui aidera notre port et notre pays à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de lutte contre la crise climatique. Nous sommes impatients d’accueillir ce projet innovant. Antonio Zaforteza, PDG d’OCIBAR, la société propriétaire du port d’Adriano

Comment obtient-on l’énergie houlomotrice ?

Eco Wave Power dispose d’une technologie brevetée pour produire de l’énergie houlomotrice. En gros, la centrale du Port d’Adriano comprendra un ensemble de systèmes à base de flotteurs, de pistons, de moteurs hydrauliques, de générateurs et d’onduleurs. Les installations permettront de convertir l’énergie des vagues en une énergie propre. Il suffira d’une vague d’une hauteur de 0,5 m pour que la centrale produise de l’électricité.

En cas de tempêtes, durant lesquelles les vagues peuvent être trop hautes, les flotteurs monteront automatiquement au-dessus de la surface de l’eau et resteront dans cette position jusqu’à ce que le mauvais temps passe. Après l’Espagne, l’Israël et Gibraltar, l’entreprise suédoise Eco Wave Power entreprend également de bâtir des centrales à énergie houlomotrice au Portugal et en Californie; d’autres pays suivront sans doute.

Plus d’infos : ecowavepower.com