Pourquoi votre chat ronronne et comment pratiquer la Ronronthérapie ?

Vous êtes peut-être l’heureux maître d’un mignon petit chat qui passe sa vie à ronronner à vos oreilles… Le jour, la nuit, quand il mange ou que vous approchez votre main, il enclenche invariablement un ronronnement à réveiller un mort ! Mais, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat ronronnait et ce que cela signifiait à votre égard ? Est-ce parce qu’il vous aime ou parce qu’il veut vous transmettre un message ? Chez le chat, le ronronnement est un type de communication spécifique à l’espèce féline. Le chat miaule, crache, siffle ou ronronne quand le chien pigne, aboie ou lèche… Chacun sa manière de s’exprimer après tout !

Comment se produit le ronronnement du chat ?

Le ronronnement du chat naît d’une vibration musculaire qui se produit au niveau du diaphragme. Quand il inspire ou expire, le chat émet ce son reconnaissable entre mille qu’est le ronronnement. Il peut également en faire varier l’intensité en fonction de son humeur: plus le ronronnement est audible, plus le chat est en demande d’attention… Et s’il siffle ou crache, mieux vaut le laisser tranquille dans son coin, ce n’est pas un signe affectueux.

Pourquoi le chat ronronne ?

Chez le chat, le ronronnement est plutôt signe de paix; s’il ronronne, c’est qu’il manifeste un comportement positif. En général, il ronronne quand il est le centre de toutes les attentions, quand vous lui donner à manger ou lui faites un câlin. C’est un signe de détente, de confiance et d’apaisement. Un chat qui ne serait pas un grand adepte de câlins (et cela existe) ne ronronnera jamais quand vous le caressez.

D’autres situations de ronronnement ?

Le ronronnement peut aussi être le signe d’une sollicitation du chat envers son maître. S’il aime être toiletté ou brossé, il peut alors ronronner à ce moment-là. Idem quand il a faim, il viendra vers vous en ronronnant. Mais il peut aussi ronronner lorsqu’une situation le rend stressé, car pour lui, ronronner agirait comme un analgésique. C’est le cas quand une femelle s’apprête à mettre-bas, quand il faut se rendre chez le vétérinaire ou lorsqu’il ressent une douleur physique. Soyez attentifs si votre chat ronronne à un autre moment que lors d’un câlin, ce peut être un signe de mal être finalement.

Connaissez-vous la ronronthérapie ?

Lorsqu’un chat ronronne, il émet des sons en fréquence basse, entre 20 et 50 Hz, et ces fréquences seraient bénéfiques à son humain de maître ! L’expression Ronronthérapie a été inventé par un journaliste à la suite de recherches du vétérinaire Jean-Yves Gauchet; il est tellement parlant qu’il a été depuis médiatisé explique Marc Giraud dans son livre “Le bonheur est dans la nature”. Plusieurs études scientifiques s’accordent sur le fait que les propriétaires de chats seraient plus heureux au sens littéral du terme. Les basses fréquences émises par le chat permettraient de diminuer les risques d’accidents cardiovasculaires et de maladies cardiaques; écouter un chat ronronner permettrait de réduire la fréquence cardiaque. Essayez, vous verrez, l’écouter ronronner procure un apaisement quasi immédiat.

“En agissant sur le registre des émotions positives, du stress et du toucher, le contact avec les animaux de compagnie peut sans doute contribuer à réduire la douleur chronique.” “Ronronthérapie”. Les bienfaits des animaux de compagnie sur la santé Servais, Véronique

Dans quels cas utilise-t-on la ronronthérapie ?

Elle peut être utilisée dans les cas de troubles dépressifs ou d’autisme chez les enfants par exemple. Au même titre que l’équithérapie, la ronronthérapie peut apporter du bien être aux enfants atteints de troubles autistiques. L’autisme se caractérise par trois grands principes chez l’enfant (ou l’adulte) :

La difficulté à se sociabiliser et par conséquent, le refus d’être touché ou câliné par ses parents;

L’impossibilité d’exprimer ses émotions et à comprendre celles des autres;

La difficulté à appréhender le langage avec les adultes.

La ronronthérapie par le biais du chat favorise le partage entre l’enfant et l’animal. Le chat va aider l’enfant à ressentir des émotions; parfois, un langage qui n’appartient qu’à eux se développera. Le ronronnement aidera enfin l’enfant autiste à s’apaiser lors de situations stressantes et limitera son anxiété. La ronronthérapie, vous la pratiquez tous si vous avez un chat qui aime les câlins, mais vous ne saviez peut-être pas qu’elle pouvait avoir des effets bénéfiques sur votre relaxation. D’ailleurs, si vous voulez comprendre ce que votre chat vous dit, des Japonais ont inventé un traducteur de ronronnement ! On vous laissera l’essayer et nous révéler ce que votre chat avait à vous dire.