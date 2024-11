Catbula Pro (ré)invente la litière avec un dispositif 100% automatisé (en préco sur Kickstarter)

Lorsque l’on héberge des félins dans la maison, le principal inconvénient, c’est quand même leur litière ! Je vis en appartement avec deux chats d’intérieur, je suis donc bonne pour changer la litière chaque jour, si je veux éviter les mauvaises odeurs. C’est la nature, certes, mais si je pouvais éviter les odeurs, cela m’arrangerait bien et me permettrait aussi des réveils moins difficiles ! Sur Kickstarter, et par conséquent, en campagne de financement participatif, j’ai découvert un étrange bac à litière baptisé Catbula Pro. Actuellement en précommande au prix de 249 $ (232 €), le fabricant la présente comme une solution innovante, alliant automatisation, hygiène et confort pour les félins et leurs maîtres. La Catbula Pro est prévue en livraison dans le monde entier dès le mois de février 2025. Un marché immense quand on sait que le Muséum national d’histoire naturelle estime à 600 millions le nombre de chats domestiques dans le monde ! Découverte.

Présentation de la Catbula Pro

Selon le descriptif donné sur Kickstarter, la Catbula Pro est une litière automatique conçue pour simplifier l’entretien quotidien tout en assurant un environnement propre et sans odeurs. Son design ouvert et spacieux est particulièrement adapté aux chats de grande taille, comme les immenses Maine Coon, par exemple. Sur les images de cette campagne, je me dis qu’elle prendrait un peu de place dans mon salon, le design est sympathique, mais elle est quand même très imposante.

Les fonctionnalités de la Catbula Pro annoncées par le constructeur

Puisqu’elle n’est pas encore commercialisée, je m’appuie sur les descriptions proposées par le fabricant. Tout d’abord, il est expliqué qu’elle est équipée d’un système de tamisage automatisé qui sépare les déchets des granulés propres après chaque utilisation, les stockant dans un compartiment scellé pour une élimination ultérieure. On apprend également qu’elle permet de « contrôler les odeurs », grâce à une technologie avancée qui encapsule les déchets et neutralise les odeurs. Une aubaine quand on sait ce que représentent ces odeurs. Enfin, et c’est peut-être LA véritable innovation, la Catbula Pro surveille la santé de votre chat. En effet, elle est connectée à une application mobile pour suivre les habitudes d’utilisation de votre chat, fournissant des informations précieuses sur sa santé et son bien-être.

Gagnez du temps avec un nettoyage moins fréquent

D’après les indications fournies, elle réduirait par ailleurs la fréquence des changements de litière grâce à un bac à déchets de 20 litres, pour un nettoyage complet toutes les deux semaines seulement. Que de temps gagné ! Quant à l’installation, elle s’annonce comme étant très simple et ne nécessite aucune compétence particulière. Une fois assemblée, il suffit de la brancher à une prise électrique standard.

L’application mobile associée est compatible avec les systèmes iOS et Android, offrant une interface intuitive pour surveiller et contrôler les fonctionnalités de la litière. Je vous rappelle le prix en précommande de la Catbula Pro : 249 $ (232 €) au lieu de 399 $ (372 €) sur Kickstarter avant la commercialisation de la litière. Et vous ? Pensez-vous que cette litière innovante puisse convenir à votre chat ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

