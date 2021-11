Mais au fait, pourquoi les chat ronronnent ?

Même si le chien est réputé pour être le meilleur ami de l’homme, il y en a bien un autre que nous apprécions particulièrement. Plus indépendant et autonome, le chat est l’un des plus fidèles compagnon de l’homme. Qui peut résister à une petite boule de poil et ses ronronnements apaisants ?

Eh bien justement, le ronronnement est une capacité qui n’est observable que chez les félins. Tous les propriétaires de chat se sont tous déjà demandés à quoi servait ce ronronnement ? Et comme le chat fait-il pour ronronner ? Eh bien voici quelques réponses !

Comment ces félins font-ils pour ronronner ?

Comme vous le savez tous, le félin domestique est le seul à être capable d’émettre un tel son. Mais comment font-ils ? Des scientifiques en charge d’une étude sur ce phénomène émettent différentes hypothèses sur ce mécanisme de vibration.

La première serait un ligament élastique liant la gorge à la clavicule que notre ami félin fait vibrer selon ses humeurs. La deuxième hypothèse serait une contraction rapide du larynx. Bien évidemment la réponse n’est pas encore très précise mais essayons plutôt de comprendre pourquoi le chat ronronne ?

Quelles sont les raisons d’un ronronnement ?

Tout d’abord, il est bon à savoir que le ronronnement que le chat émet au quotidien est un signe de bien-être et non de malaise. Il existe plusieurs signes de bien-être pouvant nécessiter un ronronnement chez notre félin.

Bien souvent, le chat utilise sa capacité à ronronner afin d’exprimer son contentement. En effet, un chat qui ronronne est un chat heureux. Comme vous l’avez déjà remarqué, votre chat aura tendance à ronronner lorsque vous lui faites des caresses ou encore lorsqu’il savoure sa friandise préférée !

Le chat utilise également son ronronnement afin de pouvoir communiquer avec l’homme… ou plutôt pour avoir ce qu’il veut. En effet, le chat aura tendance à ronronner lorsqu’il aura un besoin à satisfaire. De cette façon, le chat ronronne afin d’attirer votre attention, de vous amadouez en quelques sortes, afin que vous agissiez pour leur bénéfice. Eh oui, son caractère autoritaire n’est pas une légende !

Cependant, le chat peut aussi ronronner lorsqu’il se sent mal à malaise. Lorsque notre ami félin se sent stressé ou anxieux. Le fait de ronronner dans une telle situation procurera du réconfort à votre animal.

La dernière raison pour laquelle un chat ronronne est encore plus étonnante. En effet, en plus d’avoir des bien faits moraux, le ronronnement du chat pourrait aider à guérir de lésions. Leur fréquence vibratoire aurait des capacités d’auto-guérison ! Les vibrations émises par le chat agissent notamment sur le système musculo-squelettique de l’animal.

Le ronronnement aurait aussi des effets sur l’homme

En plus d’être bénéfique pour le chat lui-même, le ronronnement aurait également des effets sur l’homme. Les vibrations du ronronnement serait tout autant capable d’aider la cicatrisation d’une fracture aussi bien chez le chat que chez l’homme. De plus, le ronronnement est également capable d’apaiser l’homme et contribue à son calme mental.

Depuis peu, une nouvelle méthode thérapeutique basée sur les bienfaits des vibrations félines sur l’homme apparaît : la ronronthérapie. Celle-ci stimulerait la production de sérotonine et aiderait à réduire le stress.