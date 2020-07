Animaux : En plus de nous aimer inconditionnellement, ils nous aideraient à avoir une meilleure santé

Et si notre santé devenait meilleure grâce à nos animaux de compagnie ? Nous savons déjà que la ronronthérapie des matous nous aide à vaincre le stress. Les animaux tels que des chevaux ou des chiens sont utilisés dans des thérapies pour les enfants autistes…

Mais ils nous apporteraient également un meilleur système immunitaire, un microbiote renforcé et diminueraient même les risques de mortalité… Et cela, rien qu’en les gardant près de nous, en les câlinant et en échangeant avec eux ! Nos poilus pour une meilleure santé, en voilà une bonne nouvelle ! Encore de bonnes raisons de ne pas les abandonner non ?

La mortalité baisse grâce à eux

Avoir un chien demande forcément plus d’activité physique de la part du maître… Le sortir, jouer avec lui sont autant d’occasion de pratiquer une activité sans s’en rendre compte. Ainsi la mortalité baisserait de 24% concernant les AVC ou accidents cardiaques.

L’hormone du bonheur au firmament

Regarder un chien jouer ou dormir provoque immédiatement une augmentation de l’ocytocine ! Et cette hormone est celle du bonheur. Elle favorise l’attachement, la confiance ou l’empathie. Chez les enfants autistes ou handicapés et chez les personnes âgées, l’augmentation de cette hormone permettrait de lutter contre les angoisses et les peurs.

La ronronthérapie

Un chat qui ronronne produit des sons très graves. Selon le Dr Yves Gauchet, ces sons permettraient de se détendre aussi bien mentalement que musculairement. Un chat qui ronronne sur votre lit favoriserait grandement votre endormissement… Bercé par les ronrons de l’air conditionné… du matou adoré ! L’hormone stimulée ici, est la sérotonine qui apporte la sérénité et l’apaisement au cerveau et au corps.

Un microbiote renforcé

Les chiens comme les humains transportent avec eux des bactéries nécessaires. Selon une étude américaine, le microbiote du chien (et donc ses bactéries) renforcerait celui de l’humain. Il y aurait moins d’enfants asthmatiques ou allergiques dans les foyers possédant un animal que dans les autres.

Alors au risque de passer pour un illuminé, continuez de câliner votre chien (ou votre chat), donnez-lui la tendresse qu’il vous rendra au centuple… Parlez-lui comme à un enfant si cela vous chante ! Et gardez à l’esprit que votre chat (ou votre chien) vous fait du bien !

