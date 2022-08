DLC et DLUO, ne faites plus l’erreur et évitez le gaspillage alimentaire (et faites des économies)

Le départ, ou le retour de vacances, c’est souvent le moment où l’on décide de « vider nos placards » et de faire le tri dans les aliments conservés depuis des mois. Et on y retrouve souvent des aliments périmés depuis longtemps… Si vous regardez votre paquet de biscuits d’un peu plus près, vous devriez lire deux dates: la DLC (date limite de consommation) et la DLUO (date limite d’utilisation optimale). Les dates de péremptionsont indiquées en France depuis la fin des années 50, et ont pour objectif de lutter contre les risques d’intoxication et contre le gaspillage alimentaire. Deux dates apparaissent donc, la DLC et la DLUO, ainsi que la température de conservation de l’aliment, qui, elle, doit être respectée à tout prix. Mais quelle est la différence entre DLC et DLUO ? On vous explique tout !

La DLC ou date limite de consommation

Cette dat,e que l’on peut aussi retrouver sous le sigle DLV pour date limite de vente, doit être respectée dans la plupart des cas, sauf dans la liste de produits que vous pouvez retrouver en fin d’article. Toujours est-il que pour les produits frais comme charcuterie, jambon, viandes, poissons etc., elle doit être scrupuleusement respectée si ces produits n’ont pas été congelés. On retrouve souvent la DLC sous la forme « A consommer jusqu’au ». Cette date est fixée par la réglementation des contrôles sanitaires.

La DLUO ou date limite d’utilisation optimale

La DLUO va indiquer au consommateur une date limite à laquelle le produit conservera tous les attributs qu’il avait au départ (croustillant, saveur etc.). La DLUO ne constitue pas une date limite mais une indication qui n’empêche pas le produit d’être consommé après cette date. On trouve la DLUO sous la forme « A consommer de préférence avant le ».

Les aliments consommables après date de péremption…

Les industriels sont obligés d’indiquer une date limite de consommation; pourtant, certains aliments peuvent encore largement être consommés sous certaines conditions: