Dans les mois qui suivront, je serai forcément amenée à vous parler de climatisation, et après avoir cherché des moyens de nous chauffer, nous chercherons des solutions pour nous rafraîchir. L’année 2023 avait, selon le ministère de l’Environnement, été la plus chaude jamais enregistrée depuis que les statistiques climatiques existent. Pour éviter les systèmes de climatisation polluants, nous sommes de plus en plus nombreux à envisager le mur végétal comme alternative. Et, c’est justement la spécialité de l’entreprise GreenSkin, qui vient, en plus, de signer un contrat avec un ESAT pour confier la fabrication de ses produits à des travailleurs en situation de handicap. Décryptage.

GreenSkin, qu’est-ce que c’est ?

GreenSkin est une entreprise basée à Boulogne-sur-Mer, qui entend proposer des solutions alternatives à la climatisation traditionnelle, avec des murs végétaux. Mais, l’autre leitmotiv de l’entreprise est aussi social, avec la participation, pour la fabrication de travailleurs handicapés. Concrètement, les murs végétalisés proposés par GreenSkin disposent d’un bilan carbone positif, et c’est le côté environnemental du produit. Mais, c’est aussi un modèle économique et social, avec une première paroi végétalisée, légère, modulaire, inclinable et connectée, fabriqué en collaboration avec un ESAT.

Présentation du mur végétalisé GreenSkin

Le mur végétalisé GreenSkin est un produit modulaire qui peut devenir mur, toit ou façade, d’intérieur comme d’extérieur. Et, c’est aussi une solution brevetée dans 81 pays, fondé sur une technique existant depuis 15 ans, explique l’entreprise dans un communiqué de presse. D’ailleurs, pour preuve de l’efficacité du système, des murs végétalisés avaient été installés à la Réunion, où ils résistent toujours à des cyclones, et à des vents de 270 km/h. De plus, les murs végétalisés produits par GreenSkin sont composés à 80 % de matériaux recyclés, et joueront un rôle de dépollution de l’air dans l’environnement.

Bien entendu, question pérennité, aucun doute n’existe, les murs GreenSkin répondent aux normes de la loi Climat et toutes les normes de responsabilités sociétales d’entreprises (RSE) qui en découlent. En termes de fabrication, et de fonctionnement, les murs végétalisés GreenSkin sont conçus sur une ossature en métal ou en bois, et d’une paroi végétale d’un seul tenant. De la feutrine et du grillage viennent assurer l’irrigation des parois, tout en préservant l’intégrité du mur végétal. Enfin, les plantes installées sont évidemment choisies pour leurs capacités à s’adapter à ce type de plantation. Été comme hiver, les murs GreenSkin permettent de maintenir une température agréable à l’intérieur des bâtiments équipés.

Pourquoi cette collaboration est-elle à souligner ?

Le 10 avril dernier, l’entreprise GreenSkin annonçait confier la fabrication de ses produits à l’ESAT du Boulonnais. Une initiative qui intègre un projet écologique, dans un parcours social et inclusif. Ainsi, les murs végétalisés de l’entreprise vont contribuer à la vie d’un ESAT qui accueille déjà près de 250 salariés. C’est d’ailleurs l’un des plus importants ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) de la Côte d’Opale.

C’est un projet qui coche toutes les cases d’une initiative écologique, sociale et solidaire. Et, c’est aussi un bel exemple d’inclusion pour les personnes en situation de handicap. Pour en savoir plus sur le mur végétalisé GreenSkin, rendez-vous sur le site officiel. Et, pour découvrir les différentes actions de l’ESAT du Boulonnais, c’est par ici ! Avez-vous songé à installer un mur ou une toiture végétalisée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .