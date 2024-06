Récupération d’eau de pluie : tout ce qui change et devez impérativement savoir en 2024

La récupération de l’eau de pluie est fortement encouragée par les pouvoirs publics. Cette année, hormis peut-être en Occitanie qui est, au 1ᵉʳ juin, en crise comme l’indique le site Vigieau si vous entrez une adresse située à Perpignan, les autres départements seraient plutôt en surplus de pluie. En Seine-et-Marne, le dernier véritable jour de printemps remonte au 12 avril, depuis il pleut quasiment sans discontinuer. Les récupérateurs d’eau débordent et les réserves sont pleines. Nous pourrions donc être tentés d’en utiliser pour d’autres usages que ceux habituels. Il existe des règles à respecter concernant l’eau de pluie, et il est préférable de les respecter pour éviter l’amende. Mais, alors, qu’est-ce qui change en 2024 ? Je vais tout vous expliquer.

Comment récupérer l’eau de pluie en toute légalité ?

Récupérer l’eau de pluie, n’est pas un acte répréhensible et heureusement, cette eau tombe du ciel après tout, non ? De plus, aucune autorisation telle qu’une demande préalable de travaux est nécessaire, sauf dans le cas d’une cuve enterrée. Néanmoins, il existe des règles à respecter sur ce sujet. Par exemple, l’eau de pluie peut être récupérée pour un usage personnel strict ! En d’autres termes, vous n’avez pas le droit d’en faire commerce. Mais, qui penserait à vendre de l’eau de pluie ? Enfin, c’est interdit. De plus, si vous l’utilisez dans un « appareil » qui rejette des eaux grises, vous devez non seulement la filtrer, mais également déclarer le rejet de cette eau. En effet, vous serez alors taxés sur le rejet et notamment quant à l’assainissement futur de cette eau grise. L’eau de pluie n’est pas consommable, et ne doit pas être utilisée pour la cuisson. Vous pouvez donc l’utiliser pour arroser, pour laver votre terrasse. Quant au lavage de la voiture, c’est controversé, car la loi l’autorise, mais le Code de l’environnement l’interdit pour éviter la pollution des sols par les huiles ou les carburants provenant du lavage du véhicule… Un petit imbroglio comme les aime la loi Française.

Quelles sont les conditions pour récupérer l’eau de pluie ?

Attention, il existe des règles strictes à respecter pour ne pas vous mettre hors la loi. Il est peu probable que quelqu’un vienne chaque installation de chaque particulier, néanmoins mieux vaut être prudent, ne serait-ce que pour votre sécurité. Par exemple, le toit sous lequel se trouve le récupérateur ne doit pas être en amiante, en plomb ou en plaque de fibrociment, pour éviter toutes pollutions des sols. Le toit dont provient l’eau de pluie ne doit pas être accessible, sauf pour l’entretien et la maintenance. En d’autres termes, un animal, comme un chat ou un rat, ne doit pas pouvoir y accéder pour ne pas y faire ses besoins, par exemple. L’eau récupérée doit, bien entendu, l’être dans une cuve, et de préférence munie d’un filtre ainsi que d’une grille installée directement dans la gouttière. Une garantie contre la prolifération de bactéries, d’algues et de moustiques. Enfin, la cuve doit être couverte, ou opaque pour éviter la prolifération d’algues.

Quelles déclarations en cas d’usage domestique ?

Si vous utilisez l'eau de pluie récupérée pour votre machine à laver, ou pour vos toilettes, une déclaration doit être faite en mairie. Si votre équipement est raccordé au réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire au tout-à-l'égout, vous devez le déclarer. Cette déclaration se fait sur papier libre et doit comporter l'identification du bâtiment ainsi que le volume d'eau rejeté estimé. Elle sera ensuite envoyée aux services des eaux, et une taxe pourra vous être demandée pour les eaux rejetées qui devront, par conséquent, être traitées. Attention, votre installation peut être contrôlée à tout moment, et si aucune déclaration n'a été prise en compte, vous risquez une amende de 45 000 € et un emprisonnement de trois ans, comme l'explique le Service Public.