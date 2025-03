La première batterie de secours au sodium-ion d’Elecom est une révolution technologique

Les batteries lithium-ion sont actuellement les plus répandues. Elles alimentent de nombreux appareils, tels que les smartphones ou des ordinateurs portables, et leur marché devrait enregistrer un TCAC de 15,8 % entre 2025 et 2034, d’après des prévisions de Global Market Insights. Toutefois, il faut savoir que ce type d’accumulateur est particulièrement sensible à la chaleur et peut facilement subir une surchauffe. Par ailleurs, il a un impact environnemental non négligeable, dans la mesure où l’extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, notamment le cobalt et le lithium, émet une grande quantité de CO2. Pour réduire les mauvaises répercussions de leurs produits sur l’environnement, certaines entreprises se tournent vers les batteries sodium-ion, à l’instar d’Elecom. Cette société japonaise a récemment lancé la commercialisation d’un powerbank utilisant cette technologie.

Une technologie moins polluante

Baptisé DE-C55L-9000, le powerbank développé par Elecom ressemble à une batterie nomade portative classique conçue à partir de lithium, au niveau de ses formes, de ses dimensions et de son fonctionnement. Toutefois, grâce à la technologie sodium-ion, son processus de fabrication est bien moins polluant que celui des accumulateurs li-ion. En effet, sa cathode est constituée de sodium et son électrolyte est composé de sels de sodium. Ces matériaux sont plus faciles à extraire que les métaux comme le cobalt ou le lithium. D’autre part, ils sont nettement plus abondants et leur utilisation permet donc de préserver les ressources de manière durable. À noter que ce powerbank est la première batterie nomade portative sodium-ion au monde.

Un powerbank pouvant fonctionner à des températures extrêmes

Hormis son impact environnemental réduit, le DE-C55L-9000 est moins sensible à la chaleur et au froid que les batteries lithium-ion. D’après l’entreprise japonaise, il peut fonctionner correctement dans des environnements soumis à des températures allant de -35 °C à 50 °C. En d’autres termes, il se présente comme une excellente solution pour recharger des smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes dans des zones reculées, telles que des déserts ou en haute montagne.

Côté sécurité, la batterie nomade portative est dotée d’un système de protection qui a pour rôle de surveiller sa température en permanence. Les risques d’emballement thermique, quant à eux, sont inférieurs à ceux des accumulateurs li-ion. À titre d’information, ce powerbank a une capacité de 9 000 mAh et d’après des estimations de la société japonaise, il peut recharger 2,9 fois un smartphone équipé d’une batterie de 1 800 mAh et 1,7 fois, un modèle de 3 000 mAh.

Une durée de vie élevée

Si le DE-C55L-9000 est moins sensible aux températures extrêmes, peu polluant et procure un niveau de sécurité élevé, il bénéficie également d’une excellente durée de vie. D’après Elecom, il faut au minimum 5 000 cycles de charge avant que la densité énergétique de la batterie diminue. Ce qui est nettement supérieur à la durée de vie d’un accumulateur li-ion standard, estimée entre 500 et 1 000 cycles. Concernant les inconvénients, cette batterie nomade portative pèse approximativement 350 g et est donc plus lourde qu’un modèle au lithium. Ce poids relativement élevé s’explique par la densité énergétique plus faible de la technologie sodium-ion, par rapport à celle li-ion. Au niveau des prix, il faut prévoir 9 980 ¥, soit environ 61 €, pour acquérir ce powerbank. Plus d’informations sur le produit sur elecom.co.jp. Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .