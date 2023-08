Un ingénieur (et YouTuber) a inventé un étonnant robot capable de couper les cheveux

Le jeune ingénieur américain a créé un robot coiffeur pendant la pandémie de Covid-19, car il ne voulait pas que « quelqu’un qui touchait la tête de centaines de personnes lui fasse une coupe de cheveux ». À l’époque, Wighton travaillait chez Formlabs, une entreprise qui conçoit des imprimantes 3D, et consacrait la majeure partie de son temps libre à la création de sa machine. Après plusieurs mois de développement, un beau jour, celle-ci était enfin prête. Le bricoleur ne voulait pas que les premiers essais passent inaperçus. Il a alors partagé sur la chaîne YouTube Stuff Made Here une vidéo montrant le robot en action, en train de lui couper les cheveux.

Une invention qui divise les internautes

L’utilisateur de Reddit MrJasonMason a récemment partagé un extrait de ladite vidéo. Intitulée « Getting a Robot to cut your hair », la séquence qui dure environ 56 s est rapidement devenue virale, divisant les internautes. Alors que certains trouvaient l’idée hilarante, pour d’autres, il s’agit d’une expérience dangereuse. En effet, au lieu d’être équipé d’une tondeuse à cheveux, le bras articulé du robot comporte des ciseaux. Effrayant non ? Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché Winghton de se faire couper les cheveux par sa machine, et ce, devant une caméra. L’ingénieur a tout de même avoué avoir mené des essais sur des mannequins avant de prendre le risque de se mettre à la place.

Un système d’aspiration à la place des peignes

Le robot-coiffeur adopte plutôt une forme proche de celle d’une imprimante 3D que d’un humanoïde, à l’instar du GR-1 de Fourrier Intelligence ou encore des Optimus de Tesla. En plus des paires de ciseaux, il comporte un système d’aspiration en remplacement des peignes qui sont indispensables pour relever les mèches. Voilà justement pourquoi certains internautes trouvent la scène effrayante. En effet, la machine est dotée d’objets tranchants qui pourraient causer des blessures fatales à la moindre erreur.

Des capteurs de pression pour une meilleure précision

Outre ces éléments, l’ingénieur a aussi prévu des capteurs de pression qui permettent à la machine de déterminer la position de la tête et d’ajuster l’angle correctement. Le robot utilise aussi la modélisation 3D pour définir les paramètres de coupe. Certes, les résultats sont loin d’être comparables avec ceux d’une coupe faite par un humain – les cheveux restent notamment longs au niveau des oreilles et de la nuque – mais il faut tout de même avouer que cette invention est tout simplement impressionnante. Plus d’informations : Stuff Made Here (Youtube) / patreon.com

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention pour couper les cheveux ? N’hésitez pas de partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().