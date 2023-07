La production en série du premier robot humanoïde « médical » pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre

Ses concepteurs le considèrent comme un robot universel. Le GR-1 est en développement dans les laboratoires de la société chinoise Fourier Intelligence depuis près de quatre ans maintenant. Et il faut dire que cette entreprise basée à Shanghai ne travaille pas sur ce projet pour rien. En effet, elle est derrière la plateforme RehabHub qui réunit des technologies de réadaptation de pointe basées sur la thérapie robotique. Le projet GR-1 est né d’une volonté de répondre aux besoins croissants en services médicaux dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de vieillissement rapide de la population.

Un robot à vocation médicale

Le GR-1 est une plate-forme technologique robotique générale de type humanoïde. Il trouvera principalement sa place dans les centres de rééducation fonctionnelle, hôpitaux et autres établissements de santé où il pourra fournir une assistance en matière de soins infirmiers et en physiothérapie. Ce robot chinois comporte ainsi des poignets auxquels les patients pourront s’accrocher. Et il est sur le point de devenir le premier robot humanoïde produit en série au monde. Rappelons que des entreprises de renom sont présentes dans cette course pour ne citer que Tesla, Figure ou encore Boston Dynamics.

Des capacités impressionnantes

Avec une hauteur de 1,65 m et un poids de 55 kg, le Fourier GR-1 sera capable de se déplacer à une vitesse maximale de 5 km/h. Il affichera 40° de liberté sur l’ensemble de son corps. Ce qui lui permettra de réaliser divers gestes et d’accomplir des tâches complexes. En plus de sa capacité à marcher, l’humanoïde pourra éviter des obstacles, s’accroupir ou encore soulever des objets, pour ne citer que ça.

Plus intéressant encore, grâce à son moteur délivrant un impressionnant couple de 300 Nm, l’engin pourra transporter des charges allant jusqu’à 50 kg, soit presque identique à son propre poids. À titre de comparaison, le robot Atlas de Boston Dynamics ne peut soulever que 11 kg.

Vers la production de plusieurs dizaines d’exemplaires

Fourier Intelligence ambitionne de produire 100 exemplaires du robot d’ici fin 2023. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces quelques unités iront principalement dans des laboratoires de recherche et de développement où d’autres équipes pourront les perfectionner avant une production à grande échelle. « À mesure que nous progressons, le GR-1 pourrait devenir un soignant, un assistant thérapeutique, un compagnon à domicile pour les personnes âgées qui vivent seules », a déclaré Zen Koh, PDG et cofondateur de l’entreprise. Plus d’informations sur fourierintelligence.com.