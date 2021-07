Royaume-Uni : un collectif de coiffeurs recycle absolument tous les déchets produits par les salons

Dans un salon de coiffure, nous choisissons, une coupe, une couleur, des mèches ou encore une mise en plis ! Mais nous n’avons pas toujours conscience des nombreux déchets qu’un salon de coiffure peut produire. Cheveux évidemment, mais également produits chimiques, serviettes de toilettes, masques, cartons etc…

Au Royaume-Uni, il n’existe pas de filiale qui recycle les déchets des salons de coiffure ! Alors sous l’impulsion de Fry Taylor, les coiffeurs anglais viennent de former un collectif « Green Salon Collective ». Ce collectif qui regroupe déjà 600 salons à travers le pays veut prouver aux autorités que tous les déchets « coiffure » se recyclent. Présentation.

Les cheveux, un filtre exceptionnel

Partout dans le monde, les cheveux sont utilisés pour absorber les marées noires. Souvenez-vous en août 2020, l’île Maurice lançait un appel aux dons de cheveux pour contrer la marée noire du cargo MV Wakashio. Il faut savoir qu’un « boudin » d’un kilo de cheveux absorbe jusqu’à 8 litres de pétrole. Evidemment, les cheveux longs servent à fabriquer des perruques ! Certains coiffeurs les récupèrent également pour la lutte contre le cancer comme l’association Fake Hair Don’t Care. Mais les cheveux courts ne l’étaient pas. C’est désormais chose faite.

Mais également un « super aliment » !

On ne le sait pas forcément, mais les cheveux sont un excellent produit… pour le compost ! Très riche en azote, cela en fait un engrais idéal. Ryan Crawford, coiffeur de Milton Keynes, utilise lui-même les cheveux pour son jardin… Mais surtout pour prouver l’efficacité de cet engrais naturel.

Et les autres déchets des salons ?

Les salons de coiffure ne produisent évidemment pas que des cheveux. Et même si les produits utilisés pour colorer ou friser les cheveux sont de plus en plus respectueux de la Planète, ils n’en sont pas moins chimiques. Rincés à l’eau dans un évier, ils se mélangent aux eaux usées et peuvent polluer les sols. Les salons anglais s’engagent donc à récupérer ces eaux souillées pour produire de l’électricité. Ainsi les eaux des salons sont récupérées puis envoyées dans une installation spécialisée…

Et les autres déchets ?

Evidemment, les salons engagés dans le collectif trient tous les déchets et séparent les emballages des déchets alimentaires… Ou les serviettes des déchets incinérables. Le collectif propose des cartons spéciaux pour récupérer les serviettes usagées… A condition qu’elles ne portent pas de traces de couleurs, elles partent ensuite vers une société de recyclage… Et finiront probablement dans des produits de compostage.

Quelques chiffres

Selon le collectif, les coiffeurs anglais pourraient remplir 50 stades de football en un an, avec leurs seuls déchets. Les papiers d’alu, les tubes en métal, les cartons, et les cheveux coupés sont envoyés en décharges. Les produits chimiques comme le peroxyde d’oxygène (décoloration) ou l’ammoniaque (coloration) sont versés dans les éviers. Le collectif veut encourager les salons de coiffure à devenir « responsables » pour la Planète. Et les clients apportent également leur pierre à l’édifice.

Ainsi, certains coiffeurs engagent également leurs clientes en facturant « une taxe verte » d’une ou deux livres. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les client(e)s semblent plutôt sensibles à cette cause… Et ne rechignent pas à quelques pennies supplémentaires pour tenter de protéger la Planète… Une belle initiative des coiffeurs anglais non ?