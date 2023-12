Revolt : l’invention d’un kit de rétrofit pour convertir une voiture thermique en électrique en un délai record

Leur coût élevé est souvent considéré comme l’un des principaux freins à l’achat des voitures électriques neuves. Voilà pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers le rétrofit. L’idée consiste à transformer un véhicule thermique existant en électrique. Pour cela, il faut bien sûr remplacer le moteur à combustion par un moteur électrique et le réservoir à essence par une batterie. Alors que le concept séduit de plus en plus d’automobilistes, le délai pour réaliser une telle opération est généralement long. Actuellement, les transformations peuvent prendre jusqu’à six mois, en fonction de la difficulté du travail. C’est là qu’intervient justement la jeune entreprise allemande e-REVOLT qui a développé une solution promettant de changer la donne.

Un système protégé par un brevet

Effectivement, la start-up prétend pouvoir réduire les temps d’attente des clients à seulement huit heures grâce à un système révolutionnaire et breveté. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que cette plateforme d’électrification est actuellement compatible avec 42 modèles de voitures de différentes marques. La liste comprend notamment la Volkswagen Golf, la Polo, l’Audi A3 et la Seat León. Pour parvenir à un tel exploit, e-REVOLT affirme avoir développé un kit innovant et facile à installer, en tirant parti des supports communs offerts par le châssis des voitures à combustion en question. Le processus implique bien évidemment le retrait de l’ancien moteur et son remplacement par le nouveau bloc électrique. À cela s’ajoutent les travaux d’électrification et de numérisation complète du véhicule.

Jusqu’à 300 km d’autonomie

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce délai relativement court constitue un atout remarquable pour la start-up allemande par rapport à la concurrence. En effet, aucune autre entreprise ne propose une solution permettant de convertir un véhicule thermique en électrique en un si court laps de temps. À noter que la batterie qui accompagne le kit permet aux voitures transformées d’avoir une autonomie de 250 à 300 km. Une performance qu’e-REVOLT entend améliorer à l’avenir. En attendant, le kit coûte actuellement entre 12 000 et 15 000 €, en fonction des travaux à réaliser et des exigences de l’automobiliste.

Un processus qui promet d’être sûr

Comme vous l’aurez compris, les travaux de conversion sont effectués dans les ateliers d’e-REVOLT même ou au sein d’ateliers certifiés. Avant de pouvoir être convertie, chaque voiture fait l’objet d’une inspection dont le but est de déterminer si le rétrofit est possible ou non. Concernant les anciens composants retirés, la start-up s’engage à les recycler en s’appuyant sur des processus responsables.

« Notre technologie vous permet de transformer votre voiture actuelle en une voiture électrique de rêve entièrement numérique. Votre véhicule modernisé sera électrique, entièrement connecté et équipé d’interfaces numériques de pointe », a écrit Stefan Sellschopp, PDG d’e-REVOLT, sur le site web de l’entreprise. Plus d’infos : e-r3volt.com. Seriez-vous prêt à rétrofiter votre véhicule ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .