Renault dévoile un kit de rétrofit 100 % électrique et homologué pour l’iconique R5

La Commission européenne espère que le nombre de véhicules diesel et essence en concession sera réduit de 55 % d’ici à 2030 et de 100 % d’ici à 2035. Afin de réaliser ces objectifs ambitieux, tous les acteurs dans l’industrie automobile devraient se donner à fond. En ce sens, la marque au losange dispose aujourd’hui d’une large gamme de voitures électriques (Zoe, Twizy, Twingo, ZE…). Et depuis quelques mois, elle s’engage à transformer progressivement ses modèles de véhicule thermique mythiques grâce à des kits de rétrofit développés par son partenaire R-FIT. Si le kit destiné à la Renault 4L est déjà disponible à l’achat depuis février 2023, celui de la R5 vient récemment de sortir. Il permet désormais aux automobilistes de passer à l’électrique et de rouler sans rejeter des gaz à effet de serre. Le point sur cette technologie de conversion 100 % électrique.

Une seconde jeunesse à la Renault 5

Ce kit de rétrofit électrique donne une touche moderne à cette fameuse citadine des années 70 et 80. Il est homologué, ce qui signifie que les véhicules rétrofités pourront circuler librement dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) des villes. Il convient néanmoins de préciser que ce kit n’est pas compatible à toutes les R5. Jusqu’à présent, celui-ci est adapté aux deux modèles : R5 TL et GTL avec 3 ou 5 portes, type 139700 ou 122700. Lors d’une opération de rétrofit, le moteur à combustion interne et le réservoir de carburant de la voiture sont retirés et remplacés par un moteur électrique et une batterie. Après la conversion à l’électrique, les R5 électrifiées devraient gagner en longévité. Par ailleurs, elles seront particulièrement adaptées aux conditions de conduite actuelles en zone urbaine.

Les caractéristiques de ce kit de conversion électrique

L’entreprise R-FIT et le constructeur automobile Renault ont choisi d’utiliser une petite batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePo) dans ce kit de rétrofit électrique pour la R5. Celle-ci possède une capacité de 10,7 kWh et fonctionne à une tension de 105 V. Elle offre au véhicule électrifié une autonomie aux alentours de 80 km en fonction des conditions de route. Cette batterie peut être rechargée complètement en 3 h 30 sur une simple prise de courant domestique renforcée en 16 A et 220 V. Elle doit être placée dans le coffre du véhicule.

Outre cela, un moteur électrique d’une puissance de 22 kW (environ 30 ch) est intégré à l’avant. Il est maintenu froid grâce un radiateur d’eau d’origine. Les autres adaptations sont l’ajout d’une pompe servant à alimenter l’assistance au freinage et d’un chauffage électrique permettant de compenser l’absence de dégagement de chaleur d’un moteur thermique. En revanche, la boîte mécanique à quatre rapports est gardée telle quelle. Sur son site web, R-FIT affirme que ce kit de rétrofit électrique homologué est fourni avec une garantie de deux ans.

Le coût de cette technologie

Les propriétaires de Renault 5 devront débourser un montant de 15 900 € pour passer à l'électricité. Ce prix assez élevé pourrait devenir un blocage à ceux qui souhaitent se lancer dans ce projet de rétrofit. Avec cette somme, il est, en effet, possible d'acheter une Dacia Spring Essential. Malgré cela, un automobiliste pourrait bénéficier d'une prime au rétrofit fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 €. D'ailleurs, il pourrait potentiellement percevoir une surprime de 1 000 € si sa résidence ou son lieu de travail se trouve dans une ZFE. Plus d'informations : rfitvintage.com.