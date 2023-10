TOLV dévoile un kit pour « rétrofiter » tous les Renault Master en utilitaires électriques

Pour atténuer les effets du changement climatique, nous devons réduire nos émissions de carbone. En France, comme ailleurs dans le monde, le transport est le secteur qui rejette le plus de gaz à effet de serre. En 2019, il représentait près de 31 % des émissions totales de carbone du pays. Face à ce désastre environnemental, le passage à l’électrique est devenu une priorité pour le gouvernement français. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’initiative France 2030 a été mise en place. Lancé en octobre 2021, ce plan d’investissement public qui se chiffre à 54 milliards d’euros vise à renforcer la capacité des entreprises françaises à saisir les opportunités liées à la transition énergétique tout en accélérant cette démarche écologique.

Un projet soutenu par le plan « France 2030 »

Basée à Fontaine, en Isère, TOLV (ex Phoenix Mobility) figure parmi ces jeunes entreprises qui ambitionnent de réduire l’empreinte carbone de nos moyens de transport. Fondée en 2019, la start-up est spécialisée dans le rétrofit. Autrement dit, elle propose des solutions permettant de convertir à l’électrique les véhicules thermiques existants. TOLV cible particulièrement les véhicules utilitaires et professionnels. Grâce à sa position de leader sur ce segment et aux efforts qu’elle a déployés pour améliorer constamment son offre, l’entreprise a remporté l’appel à projets du Comité d’Orientation de la Recherche Automobile et Mobilités (CORAM) soutenu financièrement par France 2030.

Un financement d’un million d’euros

Concrètement, TOLV a reçu un financement à hauteur de 1 012 985 € pour financer le développement d’un kit de rétrofit pour le Renault Master. Le fonds servira également à renforcer la capacité de production à grande échelle de la start-up. À ce propos, elle collaborera avec Renault Group. Il faut savoir que l’entreprise a déjà réussi à lever 6,5 millions d’euros en juin dernier auprès d’investisseurs privés et institutionnels.

1000 kits pour commencer

TOLV prévoit de commencer la production en série du kit d’électrification au premier trimestre 2024. Dans un premier temps, au cours de la période 2024-2025, ce sont près de 1000 kits de conversion destinés au Renault Master qui devraient sortir de sa chaîne de production. Les étapes de base seront menées au sein de l’usine de la start-up à Fontaine, alors que les phases d’exploitation et de production se dérouleront dans l’usine Refactory de Renault Group à Flins, dans les Yvelines.

« Cette subvention complète la levée de fonds de 6,5 millions d'euros effectuée en juin 2023, et va nous permettre de faire la démonstration qu'un retrofit à échelle industrielle est possible », a déclaré Wadie Maaninou, CEO et cofondateur de TOLV. Plus d'infos : tolv-systems.com.