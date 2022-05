Bimboum, un nouveau service de vélo-cargo-taxi parisien et solidaire

Si vous vivez à Paris, vous avez peut-être déjà croisé de drôle de taxis bleus qui ressemblent à des tuks-tuks asiatiques, et qui transportent la plupart du temps, des personnes âgées ou souffrant d’un handicap… Ces taxis un peu particuliers s’appellent les Bimboum, et ils sont l’œuvre de deux parisiens, qui ont plaqué une activité professionnelle lucrative, pour se lancer dans un service solidaire… Les personnes âgées ou handicapées rencontrent très souvent des problèmes pour se déplacer en ville… Et parfois la pratique du vélo en ville pour ces personnes peut s’avérer dangereuse… Bimboum offre donc un service supplémentaire pour faciliter leurs déplacements… Et c’est plutôt une géniale idée. Découverte !

Bimboum c’est qui ?

Chris et Gabriel sont deux jeunes hommes, dans la vingtaine, qui travaillaient comme livreurs de repas pour des entreprises ayant pignon sur rue… Ils s’inspirent des vélos taxis d’antan qui avaient vus le jour sous l’occupation, quand le carburant était une denrée rare ! Ils se disent alors que le contexte est un peu similaire, que les carburants, même s’ils ne manquent pas, flambent et qu’il y a peut-être une idée à creuser ou un concept à faire renaître ! Les vélos-taxis ont disparu de la capitale à la fin de la seconde guerre mondiale… Tombés en désuétude, Bimboum décide de les faire renaître de leurs cendres ! Ils achètent alors des vélos électriques et fabriquent leurs propres cabines… Début 2022, après de nombreux tests, Bimboum est lancé et ça marche !

Bimboum comment ça marche ?

Pour les débuts de ce nouveau service, les deux fondateurs ont souhaité le réserver aux personnes à mobilité réduite et notamment aux aveugles ou malvoyants… Il suffit de les contacter par téléphone au 07 69 95 94 58… La réservation se fait par téléphone uniquement, bien plus accessible pour le public ciblé qu’une réservation par internet ! Depuis son lancement, 700 personnes ont déjà pu utiliser le réseau Bimboum… Un transport personnalisé, silencieux et évidemment sans aucune émission de gaz ou autres polluants. Depuis peu, ils roulent à trois vélos cargos taxis dans les rues de Paris, car la demande s’intensifie… Et s’ils décrochent les subventions espérées, ils prévoient d’embaucher d’autres chauffeurs et d’ouvrir le service à un plus large public.

Combien ça coûte le service Bimboum ?

Pour les déficients visuels, le tarif unique est de 8.20€ par course dans Paris intramuros… Il est possible d’ajouter un second passager pour 4.20€ de plus et si le trajet dépasse les limites du périphérique parisien dans la limite d’un kilomètre, il faudra ajouter 4.80€ de plus. Les chiens guides d’aveugles sont évidemment acceptés dans la cabine et sans aucun supplément. Le chauffeur peut vous accompagner en gare, jusqu’à un Accès Plus… L’annulation est gratuite jusqu’à une heure avant le départ, il en est de même pour le report sous réserve de disponibilité… Le service est ouvert de 7h à minuit du lundi au samedi, et le standard ouvert de 8h à 20h, il est possible de réserver jusqu’à deux heures à l’avance… Le jour de la course, le chauffeur, toujours de bonne humeur, patientera 10 minutes au maximum si vous avez un léger retard ! Plus d’informations sur Bimboum.com