Les alertes au moustique tigre se multiplient sur la France ! Et, avec les dernières pluies intenses tombées dans le nord ces dernières semaines, il est fort probable qu’il se développe encore plus que prévu ! Le moustique tigre, ou Aedes albopictus, est originaire d’Asie du Sud-Est. Il provient des forêts tropicales et subtropicales de cette région, où il s’est bien adapté à des environnements humides et riches en végétation. Il est connu pour être un vecteur de plusieurs maladies, notamment la dengue, le chikungunya et le virus Zika et souvent importé par les voyageurs. L’année 2023 fut celle du record de cas de dengue avec 2019 personnes touchées selon Santé Publique France. Mais, qu’est-ce qui attire les moustiques tigres ? Comment les reconnaître ? Et, comment éviter leur prolifération ? Je vais tout vous expliquer !

Quels sont les départements français les plus impactés ?

Si vous résidez dans l’un des départements suivants, l’alerte rouge aux moustiques tigres est déjà en cours à l’heure où j’écris ces lignes. Ainsi, il s’agit des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Val-de-Marne pour la métropole. En outre-mer, les départements ou territoires de Mayotte, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont aussi en alerte rouge ! Depuis quelques jours, la Moselle, l’Oise et la Seine-Maritime ont rejoint cette liste. Les niveaux d’alerte sont identifiés par des couleurs sur le site sante.gouv.fr, classe 91 départements en alerte au moustique tigre ! Si vous découvrez des moustiques tigres dans votre jardin, vous pouvez signaler leur présence sur le site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Quels sont les végétaux qui éloignent le moustique tigre ?

Le moustique tigre se reconnaît grâce à sa petite taille, et le bruit de son vol plutôt silencieux, à l’inverse du moustique « cousin » qui émet un bourdonnement sonore et strident. Le piégeage est conseillé, j’y reviendrai ensuite, mais vous pouvez aussi planter certains végétaux qui éloignent, par leurs odeurs, les moustiques tigres. Les plantes stars pour repousser les moustiques tigres sont évidemment la citronnelle, le thym, la mélisse et la verveine citronnée, ils détestent leurs odeurs. Vous pouvez, par ailleurs, planter du tabac d’ornement, de la lavande, du pélargonium, de la menthe poivrée ou encore du romarin. Ces plantes répulsives attireront, pour la plupart, abeilles, papillons et insectes pollinisateurs, une bonne nouvelle pour la biodiversité !

Comment lutter contre l’invasion ?

Une femelle moustique tigre, qui est aussi celle qui pique, pond approximativement 200 œufs, qui deviendront de redoutables petits suceurs de sang. Leur lieu de ponte préféré est un lieu humide, comme une eau stagnante, par exemple. Votre objectif sera donc d’éliminer tout contenant d’eau croupie, comme les seaux, les vieux pneus, les bâches, les arrosoirs et les coupelles de dessous de pots de fleurs ! Vous pouvez également disposer des pièges pondoirs comme le modèle vendu par KB sur Amazon, Cdiscount ou Darty.

Ce piège, comme certains autres modèles, attire les femelles moustiques dans le réceptacle muni d’une surface collante, qui fonctionne simplement avec de l’eau. Lorsqu’elle entre dans le piège pour y pondre, attirées par l’eau stagnante, elles se retrouvent engluées, piégées et par conséquent, empêchées de pondre. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

