Nous avons testé la Sphère, et la Guinguette, deux luminaires solaires, par Guirled

Lorsque le printemps revient, les envies de soirées en terrasse, et de barbecue en terrasse reviennent aussi. Cette saison est souvent celle que l’on choisit pour réaménager sa terrasse, la décorer et lui apporter quelques touches personnelles. H2i Guirled, la marque française implantée à Nîmes (30) depuis 2002, est spécialisée dans la conception, l’assemblage et la distribution de systèmes d’éclairage à LED. Le produit phare de la marque étant les guirlandes LED à boules en coton tressé. Cette année, l’entreprise nîmoise présente deux nouveaux produits lumineux et solaires : la Sphère et la Guirlande Guinguette que nous avons eu l’occasion de tester. Voici notre retour d’expérience.

Présentation de la sphère solaire Guirled

Cette sphère solaire se pare de diverses couleurs douces et apaisantes. La fleur photovoltaïque fait office de panneau solaire, pour un branchement direct, mais elle peut aussi se brancher sur une prise électrique. De ce fait, la sphère RGB Premium peut également être installée à l’intérieur, pour une ambiance zen et détendue. Une fois accrochée grâce au mousqueton ou à la sangle, tous deux fournis, elle se pilote via une télécommande Air Control RF à une distance de 50 mètres au maximum. Disponible en quatre dimensions (30, 40, 50 ou 65 cm de diamètre), elle s’installe en quelques minutes. L’apport en énergie solaire est fourni par une « feuille solaire », un panneau au design original, et se fixe là où le soleil brille le plus évidemment. Si vous envisagez une installation, au sol, la sphère peut être déposée sur un socle (en option) et la feuille solaire, dispose d’un piquet à planter. Le système de branchement secteur est vendu séparément, mais cela reste une solution.

Vous pourrez donc l’accrocher, à votre guise, sur la branche d’un arbre, par exemple, le vent ne lui portera pas préjudice, et elle est parfaitement maintenue grâce à son mousqueton. La Sphère 30 et 40 cm possède une batterie 4 000 mAh (200 lumens) et la 50 et 65 cm une batterie de 8 000 mAh (400 lumens). Son autonomie est de 8 h en été, comme l’indique le site Guirled. Enfin, au niveau du choix des couleurs, elle dispose de 15 couleurs différentes, ainsi que du blanc chaud, si vous souhaitez un éclairage constant. Nous avons opté pour le mode « changement automatique », ce qui nous permet d’avoir une terrasse éclairée de rouge, de bleu, de jaune, de vert ou de violet tout au long de la soirée. Économisez 7 % sur les nouvelles Sphères Solaires Guirled jusqu’au 9 mai 2023 en cochant la case « Utilisez le coupon de réduction » avant de mettre la sphère dans votre panier. Retrouvez la sphère solaire Guirled sur Amazon.

Présentation de la guirlande solaire Guirled Guinguette

La nouvelle guirlande Guinguette solaire & étanche est modulable et intelligente et se révèle suffisamment puissante pour éclairer vos soirées estivales. Plusieurs versions sont disponibles : blanc chaud, multicolore, vintage, afin de coller correctement au style de votre extérieur. Avec huit heures d’éclairage garanties, vos soirées pourront allègrement s’éterniser. Livrée avec sa feuille photovoltaïque, et les câbles reliant les deux parties, l’installation se fait en quelques secondes, et sur 7.5 mètres de long. Nous avons choisi de l’installer sur un conifère planté voilà 20 ans, qui méritait une petite mise en beauté.

L’installation est stratégique puisque l’éclairage produit par l’arbuste nous permet d’emprunter la terrasse, ou l’allée latérale menant au garage. Avant, nous devions allumer un projecteur, désormais, l’électricité est « gratuite », merci le Soleil ! Si les 7.5 mètres ne suffisent pas à votre bonheur, vous pouvez ajouter une seconde guirlande Guinguette, soit 15 mètres de long en tout. Elle aussi peut se brancher sur secteur, grâce à un adaptateur vendu séparément. Bénéficiez de 5 % de réduction sur votre commande, en achetant deux produits Guirled, jusqu’au 9 mai 2023. Retrouvez la guirlande Guinguette sur Amazon.

Ce que nous avons aimé

À l’ouverture du carton de la sphère solaire, nous avons été impressionnés par sa taille, mais également par sa légèreté. Un produit aussi volumineux, si léger, ce n’est pas commun. Quant à la guirlande guinguette, elle nous a semblé très bien conçue, enroulée intelligemment et prête à fonctionner. Sur les deux produits, nous avons adoré la belle feuille qui fait office de panneaux solaires pour alimenter les dispositifs. Cela change vraiment des panneaux solaires classiques et apporte une touche originale et décorative à notre terrasse. Concernant les branchements, nous avons choisi uniquement le branchement solaire. Cependant, il est possible de raccorder la sphère sur une prise électrique grâce à une prise spéciale.

Les branchements se font en quelques secondes, et il n’y a plus qu’à attendre que la nuit tombe pour que la magie opère. Le temps d’éclairage annoncé est de huit heures, nous n’avons pu le vérifier qu’une seule fois depuis l’installation. Reconnaissons que le soleil de Seine-et-Marne, n’a pas réellement joué le jeu ! Pour résumer, ces deux produits Guirled sont d’excellente qualité, ajoutent une superbe touche décorative à une terrasse, ou même à un intérieur, si vous installez la feuille solaire à l’extérieur. Très concrètement, le soir venu, nous n’avons plus besoin d’allumer la lumière de la terrasse pour voir où nous marchons, avec à la clé, évidemment, des économies d’électricité à venir. Tous les produits Guirled sont garantis trois ans, 100 % solaires et étanches.

Ce que nous n’avons pas aimé

Nous n’avons trouvé aucun défaut à ces deux nouveaux modèles de la marque Guirled, qui ne faillit pas à sa réputation. Nous avions déjà testé une guirlande d’intérieur en 2019, un produit qui est toujours en place, et qui n’a jamais rencontré le moindre problème malgré une utilisation quotidienne. Le seul bémol concerne la sphère solaire, dont le mousqueton est peu solide, le ressort s’est cassé lors de l’installation. Cela ne nous a cependant pas empêcher de le fermer pour maintenir la sphère dans notre palmier. Enfin, le dernier point à améliorer serait la réponse de la télécommande, qui n’est pas toujours immédiate. Nous n’avons vraiment rien trouvé à reprocher à la guirlande guinguette qui éclairera notre coin de terrasse toute l’année désormais.