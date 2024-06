Pourquoi ne faut-il JAMAIS sortir les araignées à l’extérieur de sa maison ?

Lorsque vous apercevez une araignée, traverser votre salon, que faites-vous ? Personnellement, je commence par hurler, et ensuite, j’appelle quelqu’un pour me débarrasser de cette horrible bestiole. La première réaction des personnes est de les écraser, quand d’autres les attrapent pour les « libérer » à l’extérieur. Ma mère, elle, dit que la présence d’une araignée indique que la maison est saine, et leur laisse donc la liberté d’aller et venir ! Vous pensez, comme moi, que ma mère n’est pas toujours très sensée ? Elle aussi, ne vous inquiétez pas, et parfois ses théories écologiques me dépassent un peu… Je me souviens d’un jour où une abeille solitaire d’un violet éclatant est venue se prendre dans les rideaux. Il a fallu tenir l’abeille, ne pas la blesser, pour la relâcher, une abeille solitaire primordiale pour la biodiversité nous a-t-elle dit ! En attendant, je me suis questionné sur le fait de libérer ou non, une araignée à l’extérieur. Ma mère aurait-elle raison ? Décryptage.

Pourquoi a-t-on peur des araignées ?

Les araignées ont très mauvaise réputation, il faut reconnaître que leur physique n’est pas très engageant ! Dotées d’un corps parfois velu, et de huit pattes, elles sont les ennemies jurées de ceux qui sont arachnophobes. Certaines araignées sont très venimeuses et peuvent effectivement tuer un animal ou un être humain. En revanche, ces araignées ne vivent pas dans nos maisons, en France, les espèces qui cohabitent avec nous ne sont pas plus dangereuses qu’un moustique en termes de piqûre ! La réputation des araignées provient aussi des films, des livres et de l’inconscient collectif, car elles sont toujours représentées comme des animaux malfaisants, aimant les lieux sales, etc. Je vous explique maintenant pourquoi vous ne devriez pas tuer les araignées, ni les jeter dehors.

Pourquoi ne faut-il pas tuer une araignée ?

Comme je vous l’ai dit, les araignées que vous croiserez dans votre baignoire ne sont pas mortelles. Et, qui plus est, vous risquez plus de vous faire piquer par une guêpe, un frelon ou un moustique, que par une araignée. Laissez la vie sauve à une araignée, c’est d’abord respecter le fait qu’elle soit un être vivant. Mais, l’araignée est aussi une alliée pour vous aider à chasser les insectes nuisibles. En effet, elle se nourrit de moustiques, de mouches, et autres insectes qu’elle emprisonne dans sa toile, une œuvre d’art ! Dans l’écosystème, l’araignée aide à réguler les populations de ces insectes, qui peuvent vite devenir très envahissants. Terrées dans un coin de votre salon, prêtes à en découdre, elles seront de redoutables prédatrices d’insectes en tous genres, chassant de préférence la nuit.

Pourquoi ne faut-il pas, non plus, remettre les araignées à l’extérieur ?

Pour Rod Crawford, spécialiste des araignées au Burke Museum of Natural History de Seattle (États-Unis), une araignée qui s’introduit dans votre maison, en France, cherche à se protéger. Généralement, elles rentrent à l’automne, et ressortent au printemps. Bien entendu, si vous aperceviez une araignée venimeuse, le plus judicieux serait effectivement de la jeter dehors, mais restons sérieux, une veuve noire ou une tarentule chez nous, ce n’est pas très plausible. Puisque l’araignée élit domicile chez vous, c’est qu’elle n’est pas en capacité de survivre à l’extérieur.

C’est tout simplement pour cette raison qu’il ne faut pas la jeter dehors, pendant lui redonner sa liberté. En réalité, ce sera la mort assurée. Et, si vraiment, vous ne supportez pas l’idée de cohabiter avec une araignée, vous pouvez la déplacer dans votre cave, dans un abri de jardin, ou au grenier, mais attention, elle risque de redescendre ou de remonter vers vous ! Et, vous ? Quelle est votre réaction face à une araignée ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .