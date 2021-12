Pourquoi ne faut-il JAMAIS tuer les araignées, et encore moins les passer dans l’aspirateur ?

Un hurlement se fait entendre dans la maison ? Ce genre de hurlement qui vous fait vous lever précipitamment de votre chaise, pensant qu’un drame s’est joué dans la pièce d’â côté ? Quand vous arrivez, vous trouvez votre ado ou votre conjoint recroquevillé dans un coin, tétanisé devant une minuscule araignée ! Si vous ne faites pas partie des 26 millions d’arachnophobes dans le monde, cela peut prêter à sourire…

Mais si vous aussi, la simple vue d’une araignée minuscule vous fait dresser les poils, vous avez recours à l’aspirateur pour la faire disparaître ! Ou à votre chausson, si vous vous raisonnez une seconde…

Mais pourquoi tuer cette petite bestiole innocente, si peu ragoûtante qu’elle soit ? D’ailleurs, sachez qu’avec ces petites pattes velues, elle peut facilement ressortir de l’aspirateur pour revenir vous hanter ! Mais alors comment se débarrasser d’une araignée ? On vous explique tout, sans la mettre en danger de mort écrabouillée contre le sol ou un mur (en plus ça laisse des traces).

Comment se débarrasser d’une araignée ?

On oublie donc l’aspirateur puisque l’on a vu qu’elle pouvait en ressortir, à moins de même s’y trouver confortable… On oublie aussi le chausson, le balai, le marteau ou tout autre objet destiné à la réduire à néant ! D’ailleurs, selon l’arachnologue Kajsa Mellbrand, une araignée peut survivre 200 jours sans aucune nourriture, juste en réduisant son métabolisme. Et au bout de l’aspirateur, l’araignée pourrait voir comme une lumière qui lui indiquerait la porte de sortie. Bref, c’est une très mauvaise idée !

Une étude brésilienne, qui a donc exterminé une soixantaine d’araignées pour la réaliser, affirme cependant que seules les femelles ont pu survivre dans le sac à poussière… Les mâles et les œufs pondus n’auraient pas résisté ! Pour vous débarrasser d’une araignée, il faudra donc prendre votre courage à deux mains, l’enfermer dans un bocal et… la relâcher dans la nature évidemment !

Voilà comment on procède par ici: au préalable, on s’équipe d’une feuille cartonnée, ou d’une pochette fine mais assez rigide par exemple; on prend un verre ou un bocal d’ouverture assez importante pour s’assurer une prise du premier coup (et s’éviter une crise cardiaque). Il n’y plus qu’à passer à l’action: posez tranquillement le verre sur l’araignée, glissez délicatement votre feuille cartonnée afin d’enfermer la petite bête, et renvoyez la auprès de sa famille dans le jardin (ou bien plus loin).

Pourquoi ne faut-il pas tuer les araignées ?

Les araignées, comme tous les êtres vivants, ne sont pas sur Terre par hasard. Elles jouent un rôle essentiel dans notre écosystème et dans le maintien de son équilibre… Les araignées sont de redoutables prédatrices de bestioles en tous genres puisque chaque jour elles ingurgitent l’équivalent de leur poids en insectes: on estime que les araignées en capturent environ 400 à 800 millions chaque année dans le monde, et évitent ainsi à certaines maladies transmises par leur biais, comme le paludisme par exemple, de se propager dangereusement.

Quelles sont les araignées dangereuses en France ?

En France, c’est la malmignatte, présente en Corse et dans le Sud de la France, qui est la plus dangereuse.

Noire avec de petits points rouges, elle peut causer de fortes douleurs sur la zone mordue, et un épisode intense de fatigue. Cependant, elle n’est pas mortelle, sauf en cas d’allergie à son venin, comme pour tout autre morsure ou piqûre.

Enfin, dans nos jardins on peut rencontrer les épeires diadèmes, de petite taille (moins de 22 mm) qui portent une sorte de croix sur l’abdomen. Elle peut mordre si elle se sent attaquée, mais elle n’est pas dangereuse. Certaines araignées comme la veuve noire (dont la malmignatte est une cousine) , la tarentule ou encore l’araignée banane sont mortelles, mais on ne les trouve pas en France !

Pourquoi l’araignée fait peur ?

Dans l’inconscient collectif, l’araignée est associée à la saleté, aux films d’horreur, aux ténèbres… En fait, elle ne fait pas peur à cause de sa dangerosité, mais parce qu’elle possède un aspect peu esthétique. Les araignées présentes dans nos maisons ne sont pas dangereuses, elles sont juste flippantes, mais ce n’est pas une raison pour les tuer… La cohabitation n’est pas impossible quand on sait qu’on leur prend toute la place !