Il ne faut JAMAIS tuer les araignées de votre maison, elles sont un élément essentiel de notre écosystème !

L’arachnophobie ça vous parle ? C’est cette peur incontrôlée à la vue d’une bestiole à huit pattes qui traverse votre salon dans l’espoir de ne pas être vue… Et ceci, afin d’éviter la chute malencontreuse d’une chaussure la réduisant à l’état de poussière ! Souvent les arachnophobes ne sont même pas capables de tuer une araignée tant la peur les envahit…

Et c’est tant mieux ! Les araignées comme les abeilles sont indispensables à notre écosystème, et notamment à l’intérieur de votre maison. Découvrez pourquoi leur laisser la vie sauve est la meilleure des solutions ! Elles ne rassurent pas, mais sont, pour la plupart, bien inoffensives vis-à-vis de l’homme !

Vous ne les voyez pas toujours mais elles sont pourtant bien présentes dans votre habitation… Elles adorent les maisons en pierre, les recoins frais et s’abritent allègrement dans vos combles… Certaines élisent domicile chez vous, d’autres ne sont que de passage… Mais la plupart des araignées qui se baladent en France ne sont pas dangereuses… Et elles n’attaquent pas, elles fuient !

Selon l’entomologiste Matt Bertone de l’université de Caroline du Nord, les araignées les plus présentes dans les intérieurs sont les araignées de cave. Et elles vont vous être très utiles puisqu’elles sont prédatrices de petits parasites qui vous empoisonnent la vie… L’araignée mange les moustiques, et de préférence quand ils sont gorgés de sang… L’araignée capture les mouches dans sa toile et s’en délecte en soirée.

La peur est normal mais il faut pouvoir la contrôler !

La peur de l’araignée est compréhensible, elles ne sont pas des symboles de beauté et leurs pattes velues n’engagent pas forcément à faire ami-ami ! Et même si elles sont presque toutes venimeuses, elles ont si peu de venin que cela provoque une simple piqûre sur l’humain… Nous ne parlons pas ici des araignées dangereuses connues telles que la veuve noire ou la Phoneutria fera parmi les plus dangereuses du monde…

Prenez donc votre courage à deux mains, laissez les passer leur chemin ou si vous vous en sentez capable, capturez-les puis relâchez-les dans la Nature… Elles continueront leur besogne et vous débarrasseront des insectes nuisibles !

Photo de couverture RHJPhtotoandilustration / Shutterstock