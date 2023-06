Pourquoi ne faut-il surtout pas sortir les araignées à l’extérieur de la maison ?

Vous êtes confortablement installé dans votre canapé en regardant une série sur Netflix, quand une ombre étrange traverse votre salon et passe sous la table basse. Vous devinez assez facilement qu’il s’agit d’une grosse araignée, qui a élu domicile dans votre salon. Viens ensuite le cri d’effroi, puis la chasse à l’araignée. Si vous la retrouvez, elle finira soit écrasée sous votre pantoufle, soit capturée puis libérée dans le jardin pour les plus téméraires. L’arachnophobie, qui désigne la peur des araignées ou des scorpions, touche entre 3,5 et 6,1 % de la population mondiale ! Si vous êtes du type téméraire et décidez de relâcher votre araignée à l’extérieur, vous êtes-vous déjà demandé si celle-ci pouvait survivre hors des murs ? Et que, peut-être, vous la vouez déjà à une mort certaine autre que par votre chaussure, votre balai ou aspirateur ? Décryptage.

Faut-il déplacer une araignée à l’extérieur de la maison ?

Selon les propos de Rod Crawford, spécialiste des arachnides au Burke Museum of Natural History de Seattle (États-Unis), la capacité de survie d’une araignée dans la nature dépend de son origine géographique. Si l’araignée est indigène à la région, elle sera apte à survivre à l’extérieur. En revanche, si elle appartient à une espèce migrante, même si cette migration a eu lieu il y a plusieurs centaines d’années, il est fort probable qu’elle ne survive pas à l’extérieur. En effet, elle n’est pas adaptée à l’environnement naturel de cette région. En réalité, les araignées sont adaptées à des localisations spécifiques et à des températures particulières. La réponse à la question est donc négative, déplacer une araignée à l’extérieur peut être synonyme de mort certaine pour elle.

Mais comment faire si vous rencontrez une araignée alors ?

Pour le spécialiste américain, il faut évidemment éviter de l’écraser et encore moins de la rejeter à l’extérieur. Déplacez-la plutôt vers une autre partie de votre maison où sa présence ne vous dérangera pas comme le garage ou la cave, par exemple. Elles ont tendance à résider dans des recoins et des espaces inutilisés de la maison tels que les vides sanitaires et les sous-sols, passant leur temps à capturer de petites proies comme les mouches et les moustiques. Ce qui peut être pratique, n’est-ce pas ? De plus, les araignées n’ont pas l’habitude d’attaquer les humains, sauf si elles se sentent menacées. Vous n’avez donc aucune raison de vous inquiéter des morsures. Si vous souhaitez éviter qu’un grand nombre d’araignées envahisse votre chambre ou votre salon, vous pourrez toujours combler les fissures et les brèches de vos murs. Ces bestioles sont peu avenantes, il faut le reconnaître. Ainsi, suivre une thérapie pour vaincre votre phobie des araignées et vivre en paix avec elles s’avère aussi être une alternative intéressante.

Pourquoi dit-on qu’une maison est saine si les araignées s’y invitent ?

Il existe une « idée reçue ». Si des araignées investissent votre maison, c’est parce que celle-ci est saine. Une idée paradoxale pour les arachnophobes évidemment, mais qui s’explique assez aisément finalement. Les araignées sont des prédateurs naturels qui se nourrissent d’insectes nuisibles tels que les moustiques, les mouches et les mites. Leur présence peut donc indiquer que l’écosystème de la maison est équilibré et qu’il y a une faible présence d’insectes indésirables. Dans ce sens, certaines personnes considèrent les araignées comme des alliées dans la lutte contre les parasites domestiques. De plus, en France, les araignées présentes ne sont généralement pas dangereuses pour les humains, et la plupart des espèces sont inoffensives. Elles jouent un rôle important dans l’équilibre écologique en éliminant les insectes nuisibles, sans nuire à l’environnement ni à la santé humaine. Allez un peu de courage, laissez donc les araignées vivre en harmonie avec vous, ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse 😊 !