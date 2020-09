Pourquoi il faut arrêter d’écraser les guêpes, ces insectes si utiles pour l’environnement

Cet été, elles ont été nombreuses à investir vos terrasses, à s’inviter sur vos desserts et parfois à vous piquer ! Les guêpes sont probablement les plus mal-aimées des insectes… Certains piquent des sprints à l’approche de l’envahisseur jaune et noir. D’autres s’évertuent à les massacrer à coup de torchons ou à les emprisonner jusqu’à l’asphyxie dans des verres retournés ou des pièges de fortune.

Et d’autres encore, ont conscience de leur utilité dans notre écosystème et les chassent ou utilisent des répulsifs non mortels pour ces insectes. Certes, elles ne sont pas très amicales, mais elles sont utiles dans les situations suivantes !

Les guêpes vous débarrassent naturellement de certains insectes

Elles adorent manger les moustiques, les araignées, mais également les redoutables taons, et les chenilles ! Les piqûres de moustiques sont parfois plus douloureuses et surtout plus nombreuses que celles des guêpes. Il faut dire que le moustique est sournois, il attaque la nuit sans bruit (ou presque) sans que vous ne vous en rendiez compte !

Les araignées sont un mets de choix pour les guêpes, vous n’aurez donc plus à craindre l’invasion de ces bestioles à huit pattes. Elles dévorent aussi les chenilles qui viennent grignoter vos rosiers ou salades ! Les pucerons et les mouches font aussi partie de leurs repas favoris au lieu d’infester votre potager ou votre intérieur !

Les frelons, qui sont aussi une variété de guêpes, eux, dévorent les taons et vous évitent les douloureuses piqûres de ces gros insectes.

De la levure produite par les guêpes !

Des chercheurs ont retrouvé de la levure dans l’estomac de guêpes observées. Et il s’agit de la levure qu’utilise votre boulanger ou même vous pour faire votre pain ! Lorsqu’elles régurgitent la nourriture à leurs larves, une réaction se fait dans l’estomac et fabrique de la levure. Elles iront ensuite déposer cette levure sur les grains de raisin… Raisins, vignes, vins… Si vous vous délectez d’un bon vin rouge*, c’est donc aussi grâce à elles.

Des insectes nécrophages

Les guêpes sont de formidables nettoyeuses de la Nature. Elles mangent également tous les insectes morts qui se trouvent sur leurs passages. Imaginez un instant votre jardin plein de cadavres d’insectes ! Les guêpes nettoient à votre place !

Des insectes pollinisateurs

Si, comme nous, vous avez planté des Balles de Graines, vous verrez peut-être des guêpes bourdonner sur vos plantes mellifères ! Même si elles ne pollinisent pas autant que les abeilles, elles sont tout de même indispensables pour certaines espèces végétales. Le figuier fait partie des espèces que seules les guêpes pollinisent… Sans elles, pas de figues sucrées ni de confitures pour l’hiver donc !

Elles assurent la survie du Guêpier d’Europe

Cet oiseau aux couleurs magnifiques ne se nourrit quasiment que de guêpes ou frelons, même s’il apprécie les mouches ou libellules. Si vraiment vous ne les aimez pas, faites-en sortes d’accueillir des guêpiers d’Europe, ils feront le boulot à votre place ! On peut l’observer de plus en plus en France, alors qu’il était à l’origine plutôt en méditerranée. Réchauffement climatique peut-être ?

Photo de couverture Pere Galceran / Shutterstock

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

