Des scientifiques travaillent sur un drone lanceur de « bulles de savons » pour polliniser les fleurs des arbres fruitiers

Alors que les abeilles sont en danger de mort et déclinent petit à petit, des scientifiques commencent à imaginer des méthodes de pollinisation artificielles ! C’est très dommage d’en arriver là mais ils pensent qu’une alternative à la pollinisation naturelle pourrait préserver notre écosystème…

Et ce, avec une méthode que l’on pourrait qualifier de fantaisiste ! Les robots pollinisateurs existent mais ils sont trop lourds et écrasent les fleurs… M. Miyako et Xi Yang, professeurs au Japan Advanced Institute of Science imaginent alors un transport de pollen… via des bulles de savon ! Explications !

Cette idée de bulle de savon vectrice de pollen lui est venue en jouant avec son fils de 3 ans… Les bulles sont légères et éclatent au moindre impact, même léger sur toute surface. En déposant en leurs centres quelques grains de pollen, et en les projetant par drone, elles pourraient venir éclater sur les fleurs pour libérer le pollen. Et ce, sans endommager la fleur par l’impact.

Parmi les cinq agents disponibles pour faire des bulles, ils ont retenu le lauramidopropyl bétaine pour réaliser leurs bulles. Ils ont rempli leurs bulles de pollen en les soufflant avec le produit moussant puis les ont diffusés dans un verger de poiriers. 2000 grains de pollen par bulle qui ont permis de polliniser 95% des fleurs ciblées. Actuellement ils travaillent avec un développeur de drone pour que ces bulles de savons soient projetées par drone.

Une petite réserve cependant…

Même si le procédé est intéressant, nous émettrons une réserve sur l’utilisation de savon chimique pour créer les bulles ! Il serait fort dommageable d’apporter une pollution supplémentaire aux arbres que l’on souhaite polliniser. En revanche avec des méthodes biologiques et des produits respectueux de l’environnement, les bulles de savon pourraient être une alternative… En attendant, et pour que les abeilles se multiplient, la campagne de crowdfunding s’est peut-être terminée le 14 juin. Mais, il est toujours possible de commander des Zones de BZZZ pour créer des zones mellifères pour nos amies les abeilles !

Photo de couverture De Kletr / Shutterstock