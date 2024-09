Besoin d’un ordinateur pour la rentrée ? La CAF vous prête jusqu’à 1 000€ sans intérêt

La rentrée des écoliers, collégiens et lycéens a eu lieu au tout début du moins de septembre, comme chaque année. Les étudiants en université, eux, ont repris il y a quelques jours, ou reprendront début octobre. Lorsque l’on est scolarisé, aujourd’hui, il est difficile de se passer d’un ordinateur, et d’un accès à Internet. Lorsqu’un ordinateur est disponible dans le foyer, cela reste compliqué, car tous les membres de la famille peuvent en avoir besoin. Depuis quelques années, la Caisse d’Allocations familiales (Caf) a mis en place un prêt sans intérêt, qui peut permettre à certaines familles de s’équiper d’un nouvel ordinateur. Mais, comment fonctionne ce prêt ? Qui peut en bénéficier ? Et, quel PC choisir ? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions.

Quelles sont toutes les conditions à remplir pour en bénéficier ?

Avant de passer aux détails, sachez que le montant de l’aide peut varier d’une région à une autre, mais qu’il sera, au maximum, de 1 000 € par foyer. Cette aide existe, mais n’est pas très sollicitée, car encore peu connue, et pourtant, les conditions à remplir ne sont pas très compliquées comme vous pouvez le constater :

Être allocataire de la Caf : vous devez déjà recevoir une prestation familiale ou sociale de la Caf pour pouvoir prétendre à cette aide.

ou sociale de la Caf pour pouvoir prétendre à cette aide. Disposer d’un quotient familial inférieur à 800 € : ce quotient est calculé en fonction des revenus du ménage et du nombre de personnes à charge. Il reflète la capacité financière de votre foyer, et si vous êtes en dessous de ce seuil, vous êtes éligible.

Fournir un devis : avant d’obtenir le prêt, vous devrez envoyer un devis de l’ordinateur que vous souhaitez acheter à la Caf. Cela permet de prouver que le prêt sera bien utilisé pour l’achat d’un matériel informatique, et non, pour autre chose !

Comment bénéficier du prêt CAF pour un ordinateur ?

Une fois les conditions remplies, vous n’avez pas de grandes démarches à effectuer, à part celle de vous rendre sur le site officiel de la Caf, pour vérifier vos conditions d’éligibilités. Une fois vos revenus entrés et quelques données personnelles, vous saurez immédiatement si cette aide peut vous être proposée. Ensuite, vous aurez accès à votre dossier d’inscription, et pourrez envoyer votre devis, explique le site meilleure-innovation.com. Les délais de réponse ne sont pas universels, nous connaissons tous l’administration française, et il m’est donc impossible de vous donner un délai précis. La patience sera, je pense, de rigueur !

Comment allez-vous rembourser ce prêt sans intérêt ?

Attention, cette aide n’est pas un « don » mais un « prêt », que vous devrez, par définition, rembourser, mais pas entièrement. Néanmoins, contrairement à un crédit classique, ce prêt est sans intérêt, ce qui signifie que vous ne paierez aucuns frais supplémentaires en plus de la somme empruntée. De plus, l’un des grands points forts de cette aide est que vous ne devrez rembourser que 50 % du montant du prêt. Enfin, le remboursement peut être étalé sur une période allant jusqu’à 36 mois, avec des mensualités plafonnées à 25 €. Une aubaine lorsque le budget est serré, mais que l’ordinateur devient indispensable aux études des enfants ou des adolescents.

Et, quel ordinateur choisir pour travailler ?

Attention, le but de la manœuvre est de faciliter le travail de bureautique et non pas de s’offrir le dernier PC Gamer ultra-puissant ! Si vous avez simplement besoin d’un appareil pour suivre vos cours, effectuer des recherches en ligne, et rédiger des travaux, de nombreux modèles autour de 500 € à 700 € seront largement suffisants. Pensez tout de même à tabler sur une RAM d’au moins 8 Go pour éviter les latences et les pages qui se chargent trop lentement. Personnellement, je travaille chaque jour, et intensément avec un ASUS VivoBook que j’ai payé 469 € il y a quatre ans.

Il est parfait pour la bureautique ou le travail d’un étudiant. Certes, il rame un peu sur les vidéos. En revanche, l’aide de la Caf se destine-t-elle à acheter des PC pour jouer, ou pour avoir un accès facilité aux médias, et travailler convenablement. Je vous laisse juges, mais on peut néanmoins s’interroger sur cette question ? Et, vous ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.