Quelle est la différence entre un crédit conso et un prêt personnel ?

Parfois lorsque l’on doit faire face à une dépense imprévue et urgente, nous n’avons pas toujours les économies nécessaires pour y répondre… Et, parfois nous avons envie de voyage lointain, de nouveaux horizons sans pouvoir le financer cash. Nous pouvons alors nous tourner vers nos banques, ou vers des organismes de crédit pour obtenir des prêts personnels ou des crédits à la consommation. Ces prêts concernent des sommes allant de 200€ à 75 000€ mais ne peuvent servir à l’achat d’un bien immobilier. Un prêt personnel chez Sofinco par exemple, vous permettra de financer, votre voiture électrique, l’ameublement de votre tiny-house, ou votre voyage de noce ! Mais quelle est la différence entre un prêt personnel et un crédit à la consommation ? On va tout vous expliquer !

Qu’est-ce qu’un prêt personnel ?

Les prêts personnels se rangent dans la catégorie des crédits à la consommation mais il faut nuancer. Le prêt personnel diffère des crédits à la consommation par sa nature… En effet, lorsque vous contracter un prêt auto, ou un prêt travaux, ces crédits affectés sont des crédits à la consommation mais ils ne sont pas des prêts personnels. Avec un crédit auto, vous devrez acheter une auto et en donner les caractéristiques au prêteur… Avec un prêt personnel, vous pourrez toujours acheter une voiture, mais vous n’aurez aucune justification à donner…

Un exemple concret…

Imaginons que vous réalisiez un prêt auto pour un véhicule annoncé à 15000€… Dans le cas d’un prêt auto, l’organisme prêteur réglera directement le montant à votre vendeur par virement ou chèque de banque, si le véhicule est moins cher, votre prêt sera donc moins important. Maintenant imaginons que vous contractiez un prêt personnel pour le même achat… Vous pourrez toujours demander un chèque de banque ou un virement pour régler votre achat mais si vous avez réussi à négocier 2000€ sur le prix de la voiture, cette somme restera sur votre compte, vous laissant le choix de l’utiliser ou de la verser en remboursement partiel de votre prêt personnel. Le prêt personnel vous octroie une plus grande liberté de mouvement quant à la manière dont vous souhaitez le dépenser.

Qu’est qu’un crédit à la consommation ?

Le terme crédit à la consommation englobe toutes sortes de crédit. Cela va du crédit affecté (crédit auto, crédit travaux etc) au crédit renouvelable (réserve d’argent avec carte de crédit). Mais ce peut-être un prêt étudiant avec des taux d’intérêts plus bas et limités à une catégorie de personnes. Ou encore des micro-crédits remboursables en trois ou quatre fois, parfois sans intérêts. La principale différence entre le prêt personnel et le crédit à la consommation réside donc dans le fait que l’emprunteur n’ait pas à justifier de ses dépenses.

Les caractéristiques d’un prêt personnel

Un prêt personnel peut être accordé par un organisme de crédit, une banque ou même un courtier qui s’occupera de trouver le meilleur taux pour vous, contre rémunération évidemment. Les taux d’intérêt d’un prêt personnel sont toujours fixes et ne risquent donc pas de bouger et de faire exploser vos mensualités. Parfois les taux d’intérêts peuvent paraître assez élevés sur des prêts personnels, comparés à des crédits immobiliers ou même des prêts affectés. Mais, si le calcul de votre endettement est réalisé à l’avance et que vos mensualités restent fixes, ils peuvent être indispensables pour faire face à un imprévu important. Et vous éviter des tracas futurs.

Comme tout prêt d’argent, vous devrez posséder à l’avance toutes les caractéristiques du prêt :

Taux d’intérêts avec ou sans assurance décès, perte d’emploi, invalidité (TAEG)

Somme empruntée

Remboursement mensuel

Durée du crédit total avec échéancier de remboursement

Identité et adresse du prêteur

Enfin comme pour tout prêt personnel, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature du contrat.

