Black Friday : Xiaomi affiche de belles réductions sur ses smartphones et tablettes

Cela n’a pas pu vous échapper, même quelques heures avant son lancement officiel, le Black Friday est déjà sur toutes les ondes… Ce fameux vendredi noir va vous apporter de belles surprises…

La marque Xiaomi qui vient tout juste de lancer de nouveaux modèles n’est pas en reste et vous propose des prix sacrifiés sur plusieurs modèles de la gamme ! Avec les codes promotions que nous indiquerons vous pourrez bénéficiez de jolies réductions sur des modèles tout juste sorties des cartons ! C’est parti ! Suivez le guide pour obtenir le Mi Pad 5, le Poco F3 5G, le Poco X3 Pro ou le Redmi 9A à des prix défiants toutes concurrence !

Le MiPad 5

Deux offres sont disponibles pour le Mi Pad 5 qui, on le rappelle est une tablette nouvelle génération, qui remplace la Mi Pad 4… Elle se dote d’un Soc Qualcomm Snapdragon 860 avec jusque 6 Go de RAM et 256 Go de stockage…. Deux capteurs photos viennent parfaire cette tablette, un de 13 MP à l’arrière et un autre de 8 MP sur la caméra avant… Elle dispose d’une batterie de 8720 mAh et est compatible avec une charge rapide de 33 W.

Les promos Black Friday sur la Mi Pad 5 sont les suivantes :

6 + 128 GB => 286.92€ au lieu de 331.92€ avec le code BFAE45

8 + 256 GB => 328.42€ au lieu de 373.42€ avec le code BFAE45

Retrouvez les promos Black Friday sur la Mi Pad 5

Le Poco F3 5G

Ce smartphone s’équipe du SoC Qualcomm Snapdragon 870 (compatible 5G) couplé à 6 ou Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, non extensible. Il se dote d’un chouette écran Super AMOLED (taux de rafraichissement de 120 Hz). Trois capteurs photos sur ce smartphone : 48 MP pour le principal, 8 MP pour l’ultra grand-angle et 5 MP pour l’objectif macro… De quoi réaliser de beaux clichés en toute tranquillité avec une batterie 4520 mAh compatible charge rapide de 33W.

Les promos Black Friday sur le Poco F3 5G sont les suivantes :

6 + 128 GB => 251.12€ au lieu de 281.12€ avec le code BFAE30

8 + 256 GB => 258.92€ au lieu de 303.92€ avec le code BFAE45

Retrouvez les promos Black Friday sur le Poco F3 5G

Le Poco X3 Pro

Le Xiaomi Poco X3 Pro s’équipe du SoC Qualcomm Snapdragon 860 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, non extensible. Il possède quatre capteurs photos : 48 MP pour le principal, 8 MP pour l’ultra grand-angle et 2 capteurs secondaires à 2 MP. Côté batterie, vous pourrez compter sur 5160 mAh compatible charge rapide de 33 W.

Les promos Black Friday sur le Poco X3 Pro sont les suivantes :

6 + 128 GB => 164.93€ au lieu de 179.93€ avec le code BFAE15

8 + 256 GB => 185.93€ au lieu de 215.93€ avec le code BFAE30

Retrouvez les promos Black Friday sur le Poco X3 Pro

Le Xiaomi Redmi 9 A

C’est l’entrée de gamme de la marque Xiaomi et il est l’idéal pour un premier téléphone pour les enfants par exemple… Très facile à utiliser, il est équipé d’un SoC Mediatek Helio G25 épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible via microSD.

La promo Black Friday sur le Redmi 9 A est la suivante :

2 + 32 GB => 70.75€ au lieu de 81.75€ avec le code BFAE11

Retrouvez la promo Black Friday sur le Redmi 9A

Article Partenaire