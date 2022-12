Cette année, offrez des mangas pour Noël

Ces petits livres nés au Japon sont adorés des enfants, des adolescents et même de certains adultes, qui, en général, se passionnent pour la culture nippone. Trouver des mangas intéressants n’est pas toujours une mince affaire, surtout lorsque l’on n’y connaît rien soi-même ! Qu’est-ce qu’un manga ? Comment le choisir pour une fille ou pour un garçon ? Quelles sont les meilleures ventes de l’année 2022 ? On vous explique tout ! Plongez dans le monde fascinant du manga et de leurs mangakas (auteurs) !

Le manga, un cadeau de choix pour Noël !

Si le manga peut être le cadeau idéal pour Noël, c’est aussi parce qu’il n’est pas très excessif. Il est donc possible d’en acheter plusieurs voire toute une série, à condition qu’elle ne contienne pas 102 tomes comme One Piece.

Un manga est une bande dessinée japonaise qui s’est développé au pays du Soleil Levant à la fin du XIXe siècle. Au Japon, le terme manga désigne la bande dessinée en général. Ce n’est pas le cas en Europe où ce même terme désigne bien le petit livre de manga, qui d’ailleurs se lit à l’inverse d’un livre français.

La plupart des séries sont imprimées en noir et blanc, une manière de limiter les coûts d’impression tant les tomes peuvent être nombreux à sortir chaque année. Au Japon, la plupart des mangas paraissent d’abord dans des revues spécialisées sous forme de feuilletons à suivre au fil des numéros avant de devenir des séries à part entière. Elles sont alors souvent adaptées en séries animées ou en films. Proposer un manga pour Noël, c’est permettre à un connaisseur d’agrandir sa collection, et à un néophyte de découvrir l’univers fascinant du manga japonais !

Quels sont les différents types de mangas existants ?

Il existe plusieurs types de mangas qui se destinent à des publics différents, même si la plupart sont lus, indépendamment du sexe ou de la personnalité du lecteur ou de la lectrice. En général, quand on aime les mangas, on les aime tous !

Le manga de type Shonen :

C’est le plus connu de tous les mangas, et il se destine en général à un public masculin. Citons Bleach, Naruto ou One Piece parmi les Shonen les plus connus. Le public des Shonen est plutôt adolescent et raconte généralement l’histoire d’un personnage qui naît faible ou désœuvré et qui devient un superhéros à force d’entraînement.

Le manga de type Shojo :

À l’inverse du shonen, le manga shojo s’adresse plutôt à un public féminin et essentiellement jeune. Dans les histoires de shojo, il est courant de rencontrer de jeunes adolescentes confrontées aux problèmes de leurs âges : amour, trahison, amitié, société. Le plus connu des mangas shojo est peut-être Fruit Basket, mais d’autres titres commencent à dépasser le maître !

Le manga de type Seinen :

Ce troisième type de manga se destine notamment à un public adulte, masculin et mature. Peu de pouvoirs surnaturels dans ces mangas, mais souvent de sombres histoires mystérieuses. Death Note est probablement la référence du manga seinen.

Le manga de type Josei :

Il est l’inverse du seinen et cible donc plutôt les femmes de 15 à 30 ans. C’est un mix du shojo et du seinen, où les relations émotionnelles sont abordées dans un contexte plus mature.

Le manga de type Yuri :

Ce type de manga est à réserver exclusivement aux adultes, car il parle et met fréquemment en scène des femmes dans des relations homosexuelles, et peut comporter des images de scènes érotiques.

Le manga de type Yaoi :

Vous l’aurez compris, le Yaoi est l’inverse du Yuri, et met en scène des garçons dans un contexte de relations homosexuelles. Comme son homologue le Yuri, il propose souvent des scènes érotiques et est de ce fait réservé exclusivement à des adultes ! D’autres types de mangas existent, mais ce sont là les principaux à connaître pour viser au plus juste si vous souhaitez les offrir.

Comment choisir un manga en fonction de la personne qui le reçoit ?

Avant tout, renseignez-vous sur les goûts de celui qui va recevoir le manga. Tentez aussi de connaître les titres déjà possédés. Les fans de mangas peuvent en effet avoir des collections hallucinantes, et vous avez toutes les chances de faire un doublon.

Renseignez-vous également sur l’histoire du manga choisi. Certains parlent de relations sociales, d’autres de superhéros, et d’autres encore de romances. Ne vous fiez pas seulement à la couverture, les dessins peuvent être attirants et cacher un Yuri ou un Yaoi à ne pas mettre entre toutes les mains donc.

Le mieux pour trouver des mangas intéressants est probablement de prendre conseil auprès d’un vendeur en magasin. Les spécialistes de ces rayons particuliers sont souvent de vrais spécialistes passionnés du manga, du Japon, du Cosplay et ne louperaient la Japan Expo pour rien au monde chaque année !

Quels sont les titres de mangas les plus populaires ?

Comme nous vous l’avons expliqué juste avant, il existe des mangas Shojos et des mangas Shonens, les premiers sont en conséquence plus destinés aux filles et les seconds aux garçons. Il n’y a pas réellement d’âge pour lire des mangas et les passionnés affichent parfois d’impressionnantes collections.

Les trois meilleurs mangas Shojo en 2022 :

12 ans de Nao Maita, qui raconte l’histoire d’Hanabi, une jeune fille de 12 ans qui n’est plus réellement une enfant, mais pas encore une adolescente. Comme toutes les jeunes filles du monde, elle se pose des milliers de questions comme embrasser un garçon, avoir ses règles, etc.

Orange d’Ichigo Takano qui est la référence en matière de mangas Shojos… Un graphisme pop et moderne, un soupçon de poésie et une poignée de science-fiction ont suffi à cette romance sociale pour conquérir le monde. Suivez les drôles de lettre venant du futur !

Shojos… Un graphisme pop et moderne, un soupçon de poésie et une poignée de science-fiction ont suffi à cette romance sociale pour conquérir le monde. Suivez les drôles de lettre venant du futur ! Nana de Yazawa Aï qui est l’un des plus gros succès actuels au Japon avec une série animée en préparation. L’histoire raconte celle de deux jeunes filles, toutes deux prénommées Nana, amoureuses du même garçon, mais de caractère radicalement opposé. Une romance sociale, qui se déroule dans l’un des quartiers les plus « shojo » de Tokyo, Shibuya.

Offrir l’un de ces mangas fera assurément plaisir !

Les trois meilleurs mangas Shonen en 2022 :

Spy x Family de Tatsuya Endo raconte l’ histoire d’un espion qui doit « fonder une famille » pour exécuter une mission. Lorsqu’il trouve une femme et une fille acceptant de créer sa famille, il ignore que l’une est une ESPer, et qu’elle lit donc dans les pensées et que l’autre est une meurtrière. Un film adapté de la série est sorti en 2022, la suite est prévue en 2023…

qui doit « fonder une famille » pour exécuter une mission. Lorsqu’il trouve une femme et une fille acceptant de créer sa famille, il ignore que l’une est une ESPer, et qu’elle lit donc dans les pensées et que l’autre est une meurtrière. Un film adapté de la série est sorti en 2022, la suite est prévue en 2023… ONE-PUNCH MAN de One et Yusuke Murata nous plonge dans la vie de Saitama. C’est un jeune homme désœuvré, sans but précis, mais qui correspond à la recherche d’un homme crabe qui cherche à recruter un garçon « avec un menton fendu comme un cul ». Un jour, il rencontre celui que l’homme-crabe recherche et décide de le sauver. Pour cela, il va devenir un superhéros des temps modernes.

Demon Slayer de Koyoharu Gotouge a été lancé en 2016, dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump et depuis son succès n’a fait que grandir. Il raconte la vie de T. Kamado, l’enfant d’une famille de vendeurs de charbon dont le père décède. Il va alors devoir faire face aux difficultés de la vie pour parvenir à donner un peu de bonheur autour de lui.

Dans le classement des meilleures ventes Shonen, figurent aussi les indétrônables Pokémon, Naruto, Dragon Ball ou One Piece pour ne citer qu’eux, mais ils sont si connus, qu’il n’est presque plus besoin de les présenter.

Ils sont autant appréciés des garçons que des filles. Avec ces mangas, vous ravirez aussi bien les néophytes que les connaisseurs, mais renseignez-vous discrètement avant, car les vrais mordus achètent les tomes d’une série dès sa sortie officielle.