Geekbuying casse les prix sur la trottinette NAVEE N65 et le vélo électrique ELEGLIDE M1+ (jusqu’à 270€ de réduction)

L’été approche à grands pas, et vous envisagez peut-être d’acquérir une trottinette électrique ou un vélo électrique qui pourrait vous aider dans vos déplacements estivaux… Pour vos aller-retours quotidiens à la plage, la NAVEE N65 Trottinette Électrique Pliante 10 Pouces pourrait être idéale… Et si vous envisagez une petite randonnée en montagne, c’est vers le vélo de montagne électrique ELEGLIDE M1 PLUS qu’il faudra vous tourner… La bonne nouvelle c’est que le site Geekbuying casse littéralement les prix sur ces deux produits sûrs et performants… C’est le moment d’en profiter car la promotion ne durera pas jusqu’à la fin de l’été, c’est une certitude !

La NAVEE N65 Trottinette Électrique Pliante 10 Pouces

La trottinette électrique pliante NAVEE N65 est un engin urbain qui va aider les cyclistes à rouler tout en douceur… Avec ses pneus de 10 pouces, elle s’adapte à la plupart des terrains et son système innovant à double rotation, qui est, par ailleurs, conforme à la norme EN17128 permet aux utilisateurs d’éviter le pré-assemblage et de la stocker très facilement. Sa batterie au lithium de haute capacité de 48 V / 12.5 Ah lui confère une autonomie maximale de 65 kilomètres et un temps de recharge complet de 7 heures. Conforme aux normes européennes, l’assistance électrique se coupe dès les 25 km/h atteints… Rien de vous empêche d’aller au-delà des 25 km/h mais sans assistance électrique, c’est interdit en France. Son système de gestion de batterie BMS met la sécurité au centre des préoccupations de la marque. Le oteur sans balai de 500 W lui procure une puissance stable qui lui permet de monter sans aucun problème une côte inclinée jusqu’à 25%.

Équipée d’un double freinage E-ABS avant d’un frein à disque à l’arrière, elle permet un arrêt rapide sur de courtes distances et offre une conduite plus sûre, même en cas d’urgence absolue. Elle dispose de quatre niveaux d’assistance : marche (0 km/h), Niveau 1 (15 km/h), Niveau 2 (20 km/h) et Niveau 3 (25 km/h). Son cadre en acier à haute teneur en carbone, alliage d’aluminium et alliage de magnésium lui confère une robustesse à toute épreuve. Pour le contrôle de l’appareil, elle dispose d’une application Bluetooth qui permet de contrôler la vitesse, le mode d’assistance, le kilométrage et la capacité restante de la batterie. Il est également possible de verrouiller et déverrouiller la trottinette et de passer en mode croisière qui vous assurera une vitesse constante sur votre temps de roulage. La NAVEE N65 est certifiée US CQC, WEEE, UN38.3, UL2272, RoHS, MSDS, BS EN ISO 1210_2010, BS EN17128 mais ne possède pas les certifications CoC et ABE.

Les spécificités techniques de la NAVEE N65

Marque : NAVEE, modèle N65.

Taille dépliée : 1190 * 510 * 1220 millimètres.

Taille pliée : 1210 * 205 * 460 millimètres.

Poids : 23,5 kg.

Largeur du guidon: 510 mm.

Hauteur du châssis : 82mm.

Largeur de plaque :

Charge maximale : 120 kg.

Imperméable :

La trottinette NAVEE N65 est disponible au prix final de 515€ au lieu de 707,47€ avec le bon de réduction : NNNNAVEEN65FR et en payant vos achats avec Klarna* / Pour les 10 ans de Geekbuying économisez 10/20/50$ pour 100/300/800$ d’achats respectifs en payant vos achats avec la plateforme Klarna



Le vélo de montagne électrique ELEGLIDE M1 PLUS

Les deux nouveaux modèles de vélos de montagne électriques de la marque s’offrent des roues plus grandes (27.5 pouces), un guidon plus long (26.8 pouces) et une suspension hydraulique avec blocage… De plus, le nouveau M1 Plus se dote d’un écran LCD multifonction bien pratique. Côté moteur, c’est un puissant 250 W et un moteur sans balais qui offre des performances jamais encore vues auparavant… Le moteur sans balais de 36 V peut vous amener rapidement à 25 km/h, la vitesse autorisée en Europe rappelons-le ! Le M1 Plus d’ELEGLIDE offre à ses utilisateurs 3 modes de conduite et 5 niveaux de puissance… Un mode électrique pur, un mode assistant et un mode manuel.

Le changement de mode se fait facilement depuis la touche MODE disponible. Côté freinage et vitesses, c’est un levier de vitesses Shimano à 21 vitesses qui est installé sur ce vélo électrique… Quant aux freins, ils sont à disque à l’avant et à l’arrière, puissants et précis, ils permettent un freinage d’urgence tout en préservant la sécurité de l’utilisateur. La batterie de ce vélo de montagne électrique est une batterie lithium 36 V / 12.5 Ah et peut parcourir 100 kilomètres en mode assistance ou 50 kilomètres en mode électrique pur…. Etant amovible, vous pourrez la recharger au bureau ou dans votre appartement en 7 heures. Du côté du cadre, vous pourrez compter sur un alliage d’aluminium, une fourche en acier au carbone doté d’un amortisseur de confort… Suspensions qui se veulent d’ailleurs hydrauliques avec verrouillage pour encore plus de confort. L’ELEGLIDE M1 PLUS est certifié EN15194 et CE.

Les spécificités techniques du ELEGLIDE M1 PLUS

Moteur : 250 W (tension nominale 36 V ; puissance max. Ins 500 W ; couple de sortie max. 45 N.M).

Consommation électrique standard : 450 Wh Portée maximale : 50 km (mode électrique) ; 100 km (mode assistant).

Sortie du chargeur : 42 V 2 A DC.

Charge maximale : 100 kg.

Taux d’étanchéité : IPX4.

Système de freinage : Frein à double disque, OD 160 mm, diamètre de la racine du filetage. M6 * 16 mm.

Distance de freinage : environ 5 m.

Lumière : LED, 65 W, angle de faisceau 20°, zone irradiée 0,5 m².

Poids brut : 27 kg.

Poids net : 21,7 kg.

Taille dépliée : 1790 x 680 x 1041 mm.

Hauteur de la selle (à partir du sol) : min. 33″ – Max. 41,5″.

Largeur du guidon : 680 mm.

Le vélo de montagne électrique ELEGLIDE M1 PLUS est proposé au prix final de 740€ au lieu de 1010,65 euros avec le bon de réduction et en payant vos achats avec Klarna* : Corde promo : NNNELEGLIDEM1PLUSFR / * Pour les 10 ans de Geekbuying économisez 10/20/50$ pour 100/300/800$ d’achats respectifs en payant vos achats avec la plateforme Klarna

