Mon Petit Placement, la nouvelle solution innovante pour investir son épargne

A moins de vouloir faire carrière dans la finance et donc d’engager des études dans ce sens, l’éducation des Français aux placements financiers relève presque du néant ! Personne ne nous apprend à gérer notre argent à l’école… Sans parler des clichés qui tournent autour des placements qui sont souvent considérés comme étant réservés aux plus fortunés ou aux connaisseurs !

Lorsque l’on veut placer son épargne, les différents placements sont peu explicites. Et on se tourne souvent vers le fameux LIVRET A, qui,, ne nous rapporte pas grand-chose (0.5% d’intérêt) et nous fait même perdre de l’argent en tenant compte de l’inflation….

Pourtant, il existe d’autres alternatives, et c’est justement ce que propose la fintech Mon Petit Placement, en offrant aux particuliers une offre simple et accessible pour faire travailler leur argent, qu’ils soient novices ou plus expérimentés ! Présentation.

Une offre solide et sécurisée

Cette fintech , régulée par l’AMF, propose aux particuliers de les accompagner pour placer leur épargne de façon personnalisée. La plateforme est sécurisée à 100% et possède tous les agréments pour proposer ses services. Mon Petit Placement est également adossé à des partenaires assureurs de renom, comme Generali, l’un des plus gros assureurs français. Bien entendu, toutes les données personnelles et bancaires sont ultra-protégées.

En 2020, Mon Petit Placement comptait déjà plusieurs milliers de clients fidèles.

Des placements haut de gamme accessibles

Avec ce nouveau service, Mon Petit Placement vous simplifie toutes les démarches pour placer votre argent, sans bouger de votre canapé… Exit les heures passées avec votre banquier et les discours que vous ne compreniez pas !

Le service est accessible dès 300€ investis, ce qui permet de profiter de produits performants comme Lazard ou encore JP Morgan, souvent réservés aux plus fortunés. ! L’investissement automatique permet de constituer un petit pécule au fil du temps, et de conserver son pouvoir d’achat.

Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de compléter un questionnaire, permettant à leurs experts de définir votre profil investisseur, avant de vous proposer gratuitement et en vidéo une stratégie d’investissement sur-mesure.

Une question ? Ils sont joignables par téléphone, mail ou chat, ultra-réactifs et bienveillants… Et vous verrez qu’ils parlent un vocabulaire accessible à tous, et non aux plus initiés des investisseurs !

Les avantages de Mon Petit Placement

Mon Petit Placement vous donne accès à des placements haut de gamme. Les produits financiers proposés sont triés par des experts pour vous permettre d’investir comme les pros ! Actions,obligations..etc chacun des portefeuilles est diversifié et n’a plus à prouver son efficacité. Et, peu importe vos connaissances en matière de finance, le niveau de risque et de rentabilité est adapté à votre profil. Les portefeuilles sont classés par niveau de risque, en sachant que plus on prend de risque, plus le portefeuille est potentiellement performant.

Un modèle de rémunération à la performance

Mon Petit Placement pratique une rémunération à la performance. C’est-à-dire que la plateforme se rémunère via des frais de commission qui sont prélevés uniquement si le placement porte ses fruits. De plus, il n’y a aucune obligation quant au temps d’engagement. Il est donc possible de retirer son argent sans délai et sans frais.

Et il faut bien avouer qu’on ne peut pas faire plus simple ! Tout se fait en ligne, aucun rendez-vous physique à prévoir… Pas besoin non plus de passer des heures à écouter un banquier qui parle un langage technique que nous ne maîtrisons pas forcément !

Les secteurs d’investissement proposés

Mon Petit Placement propose un large choix quant aux secteurs d’investissement. Il sera donc possible d’investir sur des thèmes qui vous sont chers : environnement, high-tech, santé, égalité et bien d’autres encore.

Solidarité pour investir dans des organisations d’aide aux personnes.

Climat pour ceux qui se sentent concernés par le changement climatique par exemple.

Tech pour celles et ceux qui souhaitent aider au développement de diverses innovations.

Emploi pour participer à la création d’emploi sur le territoire

Egalité pour soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines possibles

Santé, pour soutenir les entreprises spécialisées dans la recherche médicale ou les soins aux personnes

Relance pour aider aux financement d’entreprises ayant fortement souffert de la crise sanitaire depuis 2020

A qui s’adresse Mon Petit Placement ?

La fintech s’adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux particuliers qui souhaitent commencer à investir ou diversifier leur patrimoine simplement. Novice ou plus initiés, vous trouverez certainement un placement adapté à vos besoins, qu’ils soit prudent ou plus dynamique. Quel que soit votre niveau de connaissance, Mon Petit Placement vous accompagne pour définir une stratégie d’investissement sur-mesure selon vos objectifs.

Concrètement comment ça se passe ?

Rendez-vous sur monpetitplacement.fr

Cliquez sur « Je démarre » et complétez le formulaire en quelques minutes. A la suite de cela, l’équipe de Mon Petit Placement vous proposera l’investissement le plus adapté en définissant votre profil investisseur.

Une fois le formulaire complété, vous recevrez votre conseil personnalisé, mais vous restez maître à tout moment : si vous souhaitez le modifier, c’est possible ! . Ce conseil sera évidemment sans engagement et sans aucune obligation. Vous pourrez alors poser toutes vos questions par chat avant de passer à la validation de votre compte.

Il ne restera plus qu’à valider et à surveiller votre placement depuis votre Dashboard 100% sécurisé.

