Un code promo sur les panneaux solaires Beem (prêts à l’emploi) pour compenser la hausse de l’électricité

La dernière annonce gouvernementale n’a pas été faite à grand renfort de communication, mais plutôt en catimini ! Pendant que les Français sont en vacances et qu’ils profitent de moments de repos, la fin du bouclier tarifaire, mis en place l’année dernière, se profile pour le 1ᵉʳ août prochain. Après une hausse des prix de l’électricité de 15 % en début d’année, nous allons devoir faire face à une nouvelle hausse de 10 %. Pour s’apprêter à cette hausse importante, Beem, leader de l’énergie maîtrisée à la maison, propose des solutions innovantes pour contrôler la consommation électrique et produire de l’électricité verte. Son produit phare, le nouveau kit Beem Energy, propose une solution simple et efficace pour économiser sur sa facture d’électricité, notamment grâce à l’autoconsommation solaire. Découverte.

Le kit Beem Energy 420 W, qu’est-ce que c’est ?

Le nouveau Beem Kit 420 W est la solution idéale pour réaliser des économies d’énergie significatives tout en profitant d’une production d’énergie propre et bas-carbone. Grâce à son application mobile dédiée, disponible sur l’App Store et le Play Store, les utilisateurs peuvent suivre leur consommation d’électricité en temps réel et maîtriser leur utilisation via des actions adaptées. Avec le Beem Kit 420 W, les économies sur la facture d’électricité s’élèvent en moyenne à 250 € par an, dont 140 € grâce à la production d’énergie solaire et 110 € grâce à la maîtrise d’énergie via l’application. La sécurité est une priorité pour Beem Energy. En effet, le kit est conçu et fabriqué selon un cahier des charges breveté en conformité avec les normes de l’ADEME, assurant ainsi aux consommateurs une utilisation sereine de leur propre énergie verte.

Que faut-il savoir de plus sur le kit Beem Energy 420 W ?

Outre ses performances, le Kit Beem se distingue par un design élégant et modulaire qui garantit une alternative esthétique aux panneaux solaires classiques. Il peut être fixé au mur ou au sol selon les préférences des utilisateurs et offre même la possibilité de choisir entre une version classique ou un motif floral pour s’adapter aux goûts individuels. Son installation est facile, ne nécessitant aucune compétence technique particulière. Il suffit de le positionner là où il pourra capter le plus de soleil, de le brancher à une prise domestique et le tour est joué : produisez votre propre énergie bas-carbone ! Le Beem Kit 420 W est désormais disponible en précommande sur le site internet de Beem Energy, au prix public conseillé de 740 €, mais vous pouvez bénéficier d’une offre de lancement exceptionnelle au prix public de 710 €.

Que contient le pack du kit Beem Energy 420 W ?

Le kit contient 4 panneaux solaires d’une puissance de 105 W chacun, un micro-onduleur intégré, quatre supports muraux, quatre fixations mur/sol interchangeables, 1 Beembox pour suivre votre production solaire et mesurer votre rendement, ainsi qu’un prolongateur câble solaire DC. En somme, le Beem Kit 420 W propose une solution esthétique, pratique et personnalisable pour allier respect de l’environnement et les économies d’énergie, adaptée aux besoins et aux préférences individuelles de chaque foyer.

Le kit Beem 420 W de 4 panneaux de 105 W chacun est vendu à 680 € au lieu de 740 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-30 € par kit).

avec le code promotionnel (-30 € par kit). Le kit Beem 840 W est constitué de 8 panneaux de 105 W chacun et se vend à 1 360 € au lieu de 1 480 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-60 €).

À propos de Beem Energy

L’entreprise a été fondée à Nantes en 2019 par Ralph Feghali, Arthur Kenzo et Pierre-Emmanuel Roger, qui se sont donnés pour mission de démocratiser la maîtrise de son énergie. Grâce aux kits solaires, vendus à plus de 10 000 exemplaires en 2022, ils souhaitent apporter une solution simple à tous ceux qui désirent faire des économies et un geste pour l’environnement.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales