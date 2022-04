Vente flash : Hekka casse les prix sur deux imprimantes 3D et une lampe torche USB-c

En ce mois d’avril, la marque HEKKA, fabricant de produits électroniques, comme imprimantes 3D ou lampe de poche ultra puissante, propose quelques promotions intéressantes. Hekka s’engage à fournir aux consommateurs du monde entier des produits performants et un service client optimal. Jeune entreprise du secteur, la gamme de produits est encore limitée mais devrait s’étendre rapidement. Produits électroniques, pour le camping, ou pour la maison, Hekka dispose de produits éclectiques, mais la qualité reste évidemment primordiale. Nous avons choisi de vous présenter deux imprimantes 3D à prix tout à fait abordables, et une petite lampe de poche ultra puissante, pour vos futures vacances au camping… Découverte.

Wuben C3 Lampe de poche LED Type-C

La Wuben C3 Lampe de poche LED Type-C possède un port de charge USB intégré, et peut être rechargée en 2,9 heures grâce à un câble micro Type C (fourni). La lampe dispose de 6 modes lumineux qui font varier les temps d’utilisation. Ainsi, en mode haut, elle est de 3h environ, en mode moyenne de 3h30, en mode faible de 8h30… Les autres modes disponibles étant :

Protection de l’environnement (143 heures)

Stroboscope

SOS

La lampe utilise des LED allemandes OSRAM P9 et peut atteindre au maximum une luminosité de 1200 lumens. Elle résiste à l’eau (IP68), aux chocs, à la poussière grâce à sa fabrication en alliage d’aluminium de haute qualité. Côté taille et poids, elle se veut facile à porter avec 12 cm de long et 122 grammes. Avec le clip et la lanière de la lampe de poche, elle est très facile à transporter. Cette lampe se destine au camping, à la randonnée, aux promenades nocturnes en ville ou à la campagne, ou à toute autre utilisation qui vous serait nécessaire. La lampe est actuellement proposée à 29.99$ au lieu de 39.99€.

Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 (300x300x400mm)

Si vous aimez vous transformer en maker de temps à autre pour fabriquer quelques objets sympa, l’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 semble être un excellent compromis. Hekka la décrit comme « phénoménalement silencieuse » et c’est un vrai plus pour une imprimante 3D… La puissance apportée par le moteur pas à pas TMC2209 réduit de manière significative le niveau sonore, ainsi, même lorsqu’elle imprime, elle ne dépassera jamais les 50 décibels et peut dont être utilisée à la maison, et même la nuit si elle est dans une pièce éloignée de votre chambre tout de même ! Elle dispose d’un commutateur de tension 100V-220V et monte à 110°C en 2 minutes. En cas de dysfonctionnement, la chauffe s’arrêtera sans que vous n’ayez à intervenir. Elle dispose du Synchronized Dual Z System et donc, de 3 capteurs inductifs de fin de course réglés séparément sur l’axe XYZ, qui peuvent se calibrer automatiquement et maintenir une bonne stabilité lors d’une impression à grande vitesse. De plus, le Synchronized Dual Z System augmente considérablement sa stabilité d’impression. Techniquement, elle dispose d’une carte mère 32 bits auto-développée, faite pour stabiliser l’impression, même à une vitesse de 150 mm / seconde. Elle dispose aussi d’une compensation de nivellement dynamique, ce qui permet une mesure plus précise de l’inclinaison du plan du lit chaud, pour obtenir de meilleurs résultats d’impression pour les débutants. L’imprimante est actuellement en promotion. 10$ de réduction avec le code : hekkasale200

Imprimante Artillery Hornet 3D Printer (220mm x 220 mm x 250mm)

L’imprimante Artillery Hornet 3D Printer est l’imprimante 3D idéale pour les débutants… Son prix est très accessible et il ne vous faudra que 3 minutes pour pouvoir l’utiliser tant elle est simple à faire fonctionner. La nouvelle extrudeuse Titan possède une extrusion plus forte et une capacité d’alimentation en filament stable. La tête de chauffe modulaire intègre une buse tout cuivre, une fusion et un chauffage rapides, une dissipation tridimensionnelle de la chaleur pour permettre une impression de haute précision. Grâce à un lit de chauffe en verre trempé, le chauffage est plus uniforme et permet de retirer les modèles imprimés sans les abîmer. L’axe Z unique inversé avec le coupleur Z breveté assure un mouvement fluide pendant l’impression et évite les problèmes de superposition. La carte mère 32 bits auto-développée avec pilote remplaçable permet une impression très silencieuse (50 décibels).

Elle dispose d’une extrudeuse à entraînement direct Titan & Hotend Volcano — Un entraînement direct Titan assure une alimentation rapide et régulière de la buse Volcano pour une superposition précise de l’objet 3D imprimé et une meilleure qualité d’impression. Elle est également équipée d’un système synchronisé à double axe Z — La conception à double axe Z réduit fortement les impressions inégales, car deux moteurs pas à pas à axe Z peuvent garantir que le rail à axe X se déplace parallèlement à la plaque de construction. Pour terminer, l’imprimante est dotée d’un plateau d’impression en vitrocéramique et un lit chauffant à courant alternatif — Ce type de plateau est si lisse et si plat que vous pouvez facilement retirer vos impressions. Le lit chauffant (en courant alternatif) peut atteindre les 80°C en seulement deux minutes. L’imprimante est actuellement en promotion. 10$ de réduction sur le prix à 200$ avec le code : hekkasale200