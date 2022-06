Vente Flash : TomTop fracasse les prix sur 3 nouvelles imprimantes 3D

Les imprimantes 3D sont devenues en quelques années, des objets du quotidien, désormais disponibles à des prix bien plus accessibles… Elles ont beaucoup servi pendant la pandémie, à fabriquer des pince-nez ou des visières, et servent à ceux qui sont un minimum créatif ou inventif… Elles permettent de réaliser de petites pièces de décoration, ou même quelques pièces mécaniques que l’on peut parfois remplacer par des pièces imprimées en 3D… Encore une fois, le site TOMTOP casse les prix sur trois modèles d’imprimantes 3D performantes mais accessibles même aux débutants. Cette fois-ci, la marque chinoise Artillery est à l’honneur et c’est le moment de vous faire plaisir…

L’imprimante 3D haute précision Artillery Hornet

Le premier avantage de cette petite imprimante est d’être facile à assembler… En moins de trois minutes, elle est déjà prête à lancer sa première pièce en 3D ! La base et le portique sont en aluminium de haute qualité, ce qui lui confère une durabilité et une solidité à toute épreuve. L’alimentation électrique est protégée directement dans la base afin de lui assurer une durée de vie plus longue. Dotée d’une extrudeuse Titan à distance avec plus forte extrusion, elle possède une alimentation stable du filament… La tête de chauffe modulaire inclus des buses en cuivre afin de rendre la fusion et la chauffe plus rapides. La dissipation est tridimensionnelle, ce qui assurent une impression de haute précision, puisque la chaleur est mieux répartie. La plate-forme d’impression est en verre trempée couverte d’un revêtement spécial qui permet un chauffage uniforme, empêche la déformation lors du retrait des pièces qui sont aussi plus facile à enlever de la plateforme. La carte mère de 32 bits auto-développée assure de meilleures performances, une impression silencieuse et des pilotes remplaçables. L’alimentation électrique (350W, adaptable 100-240V) est sécurisée, protégée thermiquement et contre les surtensions, les courts-circuits. Elle est aussi compatible avec plusieurs filaments de diamètre 1.75 mm (PLA, l’ABS, le TPU, le PETG, le bois). Elle se destine aux petits travaux de décoration intérieure, création, bijoux etc.

Les caractéristiques techniques de l’imprimante 3D haute précision Artillery Hornet

Technologie d’impression : FDM (Fused Deposition Modeling)

Volume de construction : 220 * 220 * 250mm

Résolution des couches : 0.1-0.32mm

Vitesse de construction : 60mm/s-100mm/s

Vitesse de déplacement : 200mm/s

Diamètre du filament : 1.75mm

Matériaux supportés : PLA, ABS, PETG, TPU, Bois

Mise à niveau : Manuel

Résolution XYZ : 0.05mm, 0.05mm, 0.1mm3

Diamètre de la buse : 0.4mm

Température de la buse : 180-240℃

Temps de chauffage de la buse : <3 Minutes

Temps de chauffage de la plaque de construction : 80℃ en moins de 3 minutes

Son de fonctionnement : <70dBA

Tension d’entrée : AC 220V, 50/60Hz

Consommation d’énergie : Max. 350W

Connectivité : Carte mémoire, USB

Logiciel Slicer : Slicer/ Cura/ Simplify3D

Format du fichier d’impression : Code G

Système compatible : Windows XP/7/8/10

Langue d’utilisation : Anglais/ Allemand/ Chinois/ Espagnol/ Français/ Italien/ Russe

Taille de l’imprimante : 47 * 45 * 51cm

Poids de l’imprimante : 7.8kg

Taille de l’emballage : 56 * 50 * 25.5cm

Poids de l’emballage : 9.8kg

L’imprimante 3D haute précision Artillery Hornet (code TTRHUS) est disponible au prix de 144,23€, livrée gratuitement depuis l’entrepôt situé dans l’Union Européenne. Acheter l’imprimante 3D haute précision Artillery Hornet

L’imprimante 3D Artillery Genius Pro

L’imprimante 3D Genius Pro possède une structure en alliage tout-en-un DIY, à assembler en quelques minutes seulement et une grande taille d’impression (220x220x250mm), ce qui offre plus d’espace pour votre plate-forme créative. D’apparence simple et moderne, elle possède un haut niveau d’intégration, des performances stables et une maintenance très facile. La plate-forme d’impression est en verre trempé, ce qui lui confère une impression plus rapide et une bonne adhésion au support. Le lit chauffant permet lui aussi une parfaite conductivité et peut chauffer à 120 °C en deux minutes. Le nivellement intelligent de cette imprimante et du lit matriciel permet des tests très précise et la compensation du nivellement dynamique est également pris en charge. Elle se dote également de la fonction de détection d’épuisement du filament, de la détection des coupures de courants. Ce qui permet une reprise propre de l’impression signalement l’épuisement du filament et permettant la récupération de la pièce en cas de besoin. Cette imprimante s’équipe d’une buse volcan, la toute nouvelle extrudeuse Titan qui permet une extrusion rapide et lisse du filament et par conséquent, une impression précise, qui fusionne rapidement et parfaitement lisse. L’imprimante est ultra silencieuse et la marque a développé une carte mère exclusive qui offre une vitesse d’impression élevée et une grande évolutivité. Le contrôle de l’écran est tactile, en couleur et en haute définition, qui permet une interaction homme-machine oblique de 45″. Elle est pratique et très facile à utiliser même si c’est la première imprimante 3D que l’on possède.

Les caractéristiques techniques de l’imprimante 3D Artillery Genius Pro

Volume de construction : 220 x 220 x 250 mm

Résolution de la couche : 0,1 mm – 0,35 mm

Vitesse de construction : 60 mm/s – 150 mm/s

Vitesse de déplacement : 250 mm/s

Surface d’impression ; Vitrocéramique

Type de lit chauffant : Lit chauffant AC

Nombre d’extrudeuse : 1

Diamètre du filament : 1.75mm

Matériaux pris en charge : PLA, ABS, PLA flexible, bois, PVA, HIPS

Étalonnage : ABL

Technologie d’impression : FFF (Fused Filament Fabrication)

Type de chargeur : Titan Bowden Type

XYZ Résolution : 0,05 mm, 0,05 mm, 0,1 mm

Type de buse : Diamètre de la buse Volcano : 0,4 mm

Température de la buse : 180℃ – 240℃

Temps de chauffe de la buse : <3 minutes

Temps de chauffe de la plaque de construction : 80°C en moins de 2 minutes

Bruit de fonctionnement : <70Dba

Consommation électrique : 100–240V 700W max (avec lit chauffant tourné On)

Tableau de commande : Artillery Ruby 32bit

Poids du produit : 9,6 kg

Dimensions du produit : 430 x 390 x 590 mm

Taille de l’emballage : 528 x 428 x 310 mm

Poids du colis : 11,7 kg

L’imprimante 3D Artillery Genius Pro 220x220x250mm Taille d’impression (code TTGENST) est disponible au prix de 279,75€, livrée gratuitement depuis l’entrepôt située dans l’Union Européeenne. Acheter l’imprimante 3D Artillery Genius Pro

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2

L’imprimante 3D Sidewinder-X2 a une structure tout-en-un DIY qui s’assemble en quelques minutes seulement. Grâce à sa grande taille d’impression (300 x 300 x 400 mm), elle offre un plus grand espace de création, et, évidemment la possibilité de créer des éléments de plus grande taille. Grâce à la commutation de 100 à 240 V, elle est utilisable dans la plupart des pays du monde. Elle dispose d’une plate-forme de chauffage rapide (110°C en deux minutes) et d’une mise à niveau automatique intelligente. Sa plate-forme d’impression en verre trempé, lui procure une meilleure adhérence et une facilité à retirer la pièce imprimée sans l’abîmer. De plus, l’imprimante prend en charge la compensation de nivellement dynamique. L’imprimante est également capable de reprendre l’impression à l’endroit où celle-ci s’est arrêtée en cas de détection d’épuisement du filament, ou d’interruption de courant. Une alarme retentira avant l’épuisement du filament. Elle-aussi s’équipe d’une buse volcan avec la nouvelle extrudeuse Titan qui permet une extrusion à fusion rapide et lisse et une impression de haute précision. Cette imprimante est ultra silencieuse en impression et fonctionne à faibles décibels pendant tout le processus de l’impression. Enfin, comme sur la précédente, l’interface d’interaction homme-machine est oblique de 45″ avec un écran tactile couleur haute définition, et une interface de fonctionnement simple et facile à comprendre. Pratique et confortable, elle se destine à tous les travaux de création avec de plus larges possibilités en termes de taille de pièce que les deux précédentes présentées.

Les caractéristiques techniques de l’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2

Volume de construction : 300 x 300 x 400 mm

Résolution de couche : 0,1 mm à 0,35 mm

Vitesse de construction : 60 mm/s à 150 mm/s

Vitesse de déplacement : 250 mm/s

Surface d’impression : Vitrocéramique

Type de lit chauffant : numéro de lit chauffant AC des extrudeuses : 1

Diamètre du filament : 1,75 mm

Matériaux pris en charge : PLA, ABS, PLA flexible, bois, PVA, HIPS

Cadre : extrusion d’aluminium

Étalonnage : ABL

Technologie d’impression : FFF (Fused Filament Fabrication)

Type de chargeur : Titan Direct Drive Extruder

Résolution XYZ : 0,05 mm, 0,05 mm, 0,1 mm

Buse Type : volcan

Diamètre de la buse : 0,4 mm

Température de la buse : 180℃ – 240℃

Temps de chauffe de la buse : <3 minutes

Temps de chauffe de la plaque de construction : 80°C en moins de 2 minutes

Bruit de fonctionnement : <70dBA

Consommation électrique : 100–240V 700W max ( avec lit chauffant activé)

Tableau de commande : Artillery Ruby 32 bits

Vitesse d’impression maximale : 150 mm/s

Vitesse de déplacement maximale : 250 mm/s

Température maximale de la plaque de fabrication : 130 ˚C

Connectivité : USB, carte TF, clé USB3

Taille de l’écran : 65 x 52 mm

Poids du produit : 12,9 kg

Dimensions du produit : 550 x 405 x 640 mm

Taille de l’emballage : 668 x 508 x 310 mm

Poids du colis : 16 kg

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 Taille d’impression 300x300x400mm (code TTSWXW) est disponible au prix de 318,99€, livrée gratuitement depuis l’entrepôt située dans l’Union Européenne. Acheter l’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2

