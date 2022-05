Vente Flash : TomTop fracasse les prix sur 3 imprimantes 3D et le filament PLA

Les imprimantes 3D permettent de réaliser de nombreux objets à domicile… Que ce soit pour créer des objets de décoration, ou fonctionnels, elles sont devenues pour ceux qui se passionnent pour la création en PLA, des petits outils indispensables et relativement accessibles. Des prix de folies sur la marque Creality, fabricant professionnel d’imprimantes 3D, spécialisé dans l’intégration de logiciels d’impression 3D. L’objectif de la marque étant de rendre l’impression 3D accessible au plus grand nombre… Et avec les prix que nous vous proposons, cela pourrait bien devenir réalité… Présentation de quatre produits phares de la marque Creality, actuellement en promotion.

Imprimante 3D haute précision originale Creality CR-10 Smart

Cette imprimante 3D se dote d’un contrôle intelligent avec un mode de connexion en Wifi ou filaire en RJ45. Elle possède la fonction découpage en nuage intelligent, le Creative Cloud, qui permet un contrôle très pratique, à distance… Vous pouvez donc imprimer en un clic, n’importe quand et depuis n’importe quel appareil. Son écran tactile de 4.5 pouces prend en charge neuf langues différentes et l’interaction est très intuitive… Côté assemblage, la conception modulaire de l’imprimante ne vous demandera que huit petites minutes entre le déballage et le lancement de la première impression. Vous n’aurez même pas besoin de faire le nivellement, il est automatique et intelligent, un gros avantage lorsque l’on sait combien le nivellement peut se révéler fastidieux pour un débutant !

Cette imprimante 3D possède une carte mère silencieuse brevetée 32 bits auto-développée à faible bruit de sortie, ce qui réduit considérablement le bruit de l’impression. Grâce à la double liaison diagonale à double axe Z cela réduit la résonance dans le processus d’impression, imprime plus précisément et de manière plus stable… L’impression se trouve être également plus précise. Elle se dote également d’une fonction puissante qui prend en charge la détection des filaments et la reprise d’impression, cela évite les interruptions d’impression et le gaspillage du filament et améliore le taux de réussite du modèle imprimé. Enfin, elle est économe en énergie puisqu’elle s’arrête automatique après 30 minutes sans opération. Avec une taille d’impression de 300 x 300 x 400 mm, compatible avec divers filaments d’impression de 1,75 mm comme PLA, ABS, TPU, PETG etc., elle se destine aux jouets, à la création, et même à la médecine. L’imprimante 3D haute précision originale Creality CR-10 Smart (code TTSTCR) est disponible en quantité limitée au prix de 269.99€. La livraison, effectuée depuis l’entrepôt de l’Union Européenne est gratuite.

Imprimante 3D de bureau Creality Ender-3 S1

Sur ce modèle à assemblage rapide et forte évolutivité, 96 % du corps de l’imprimante est préinstallé, ce qui rend l’installation et la maintenance très faciles. Cette imprimante Ender-3 S1 possède une grande variété d’interfaces prédéfinies pour la gravure laser et les lampes LED, et offre plus de fonctions. Elle dispose également d’une grande compatibilité avec les différents filaments comme le PLA, le TPU, le PETG, l’ABS etc. Cette imprimante libère votre créativité et vous permet toutes les folies. Elle dispose de la toute nouvelle extrudeuse directe à double engrenage de la marque baptisée Sprite. Les deux engrenages sont en acer chromé et sont engagés à un rapport d’engrenage de 1 : 3,5. Avec une poussée allant jusqu’à 80N, elle s’alimente et se décharge en douceur et sans aucun glissement. La technologie Sprite la rend plus légère, diminue l’inertie et permet un positionnement plus précis.

Grâce au dispositif de mise à niveau automatique du lit CR Touch à 16 points, cela vous évite les problèmes de mise à niveau manuelle. Le système de nivellement intelligent permet de compenser automatiquement la hauteur d’impression des différents points du foyer… La plateforme d’impression en revêtement PC innovant donne une parfaite adhérence au modèle mais permet de les libérer une fois imprimés, sans les abîmer, simplement en pliant la feuille d’impression. Le double axe Z de haute précision lui assure un fonctionnement silencieux, plus fluide et plus synchrone pour réduire la possibilité de lignes et de crêtes sur les côtés. La nouvelle carte mère 32 bits assure une impression silencieuse et c’est plutôt une bonne nouvelle car les impressions 3D sont généralement longue et le bruit lancinant peut déranger sur des longues durées.

Enfin, l’impression est très fiable et continue grâce au détecteur de filament qui dispose de la fonction de détection de filament épuisé… Il gère également la rupture du filament et permet de récupérer votre impression en enregistrant avec précision les données d’impression avant la rupture ou l’épuisement du filament ! Une fonction importante également car rien n’est plus rageant que de devoir tout recommencer lorsque l’on est à cours de filament ! L’imprimante 3D de bureau Creality Ender-3 S1 (code TTES1D) est disponible en quantité limitée au prix de 339.99€. La livraison, effectuée depuis l’entrepôt de l’Union Européenne est gratuite

L’imprimante 3D en résine LCD Creality LD-006

Ce troisième modèle se destine à la joaillerie, l’architecture, l’éducation ou le domaine médical… C’est un peu le must des imprimantes 3D accessibles au plus grand nombre. Elle se dote d’une vitesse d’impression plus élevée, ce qui réduit le temps de durcissement monocouche à 1-4s. Sa résolution 3840×2400 permet de réaliser avec minutie chaque détail de votre pièce à imprimer. Elle dispose d’une nouvelle source UV matricielle, une source lumineuse matricielle avec un angle minimum de 2°, elle permet de concevoir des perles de lampes à quartz à matrice LCD grâce à un rayonnement ultraviolet uniforme… Ce qui lui assure un excellent effet d’impression et une efficacité redoutable. L’axe Z utilise la combinaison de deux rails coulissants linéaires et d’une tige en T. Ce qui lui permet d’obtenir un mouvement plus stable tout en améliorant la précision, réduisant ainsi les stries de couches sur le modèle imprimé… La surface de l’objet est donc plus lisse, ce qui évite les étapes de ponçage après réalisation.

Elle se dote aussi d’un système de purification d’air et de refroidissement à double ventilateur, d’un rayonnement thermique et d’une ventilation de l’écran et de la machine de la source lumineuse. Grâce à la filtration d’air au charbon actif, elle peut filtrer les odeurs de résine et offre une expérience confortable aux utilisateurs. Avec son grand écran de 4.3 pouces, la surveillance est aisée, en temps réel et améliore vraiment l’interaction entre la machine et l’utilisateur. Elle dispose enfin d’une grande taille d’impression de 192 x 120 x 250 mm pour répondre à divers besoins d’impression. L’imprimante 3D en résine LCD Creality LD-006 (Code TTCLDPT) est disponible en quantité limitée au prix de 393.80€. La livraison, effectuée depuis l’entrepôt de l’Union Européenne est gratuite

Le Filament Filament 1,75 mm pour imprimante 3D Creality

Les bobines de filament pèsent 1 kilo (poids net) et le filament est de 1.75 mm avec une tolérance de plus ou moins 0.02 mm. Pour utiliser ce filament, la température de la buse doit se situer entre 195°C er 210°C, ce qui évitera la déformation, la formation de bulle et finalement des effets d’impression de meilleure qualité. Grâce à la pureté des matières premières respectueuses de l’environnement vous ne rencontrerez pas de problème de colmatage du filament et l’extrusion sera uniforme sur toute la bobine.

Pour le reste, le filament possède une bonne résistance à la traction, une bonne ductilité, un écoulement parfait, une bonne flexibilité et un faible retrait. Ce filament convient à toutes les imprimantes 3D disponibles sur le marché. Le Filament 1,75 mm pour imprimante 3D Creality en bobine d’un kilo est disponible en quantité limitée au prix de 11,61€ (soit 87% de réduction). La livraison, effectuée depuis l’entrepôt de l’Union Européenne est payante.

