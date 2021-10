Crypto monnaie : le Bitcoin se fait voler la vedette par l’Ethereum

En tant que toute première crypto monnaie, le Bitcoin a toujours été considéré comme indétrônable sur le marché. Oui mais si l’on en croit les dernières nouvelle, la tendance semble sur le point de changer : l’Ethereum ne cesse en effet de gagner du terrain et serait même en train de dépasser le Bitcoin ! C’est en tout cas ce qu’ont avancé les experts et analystes du cabinet JPMorgan.

L’Ether, de plus en plus populaire

Alors qu’il a toujours été l’éternel numéro deux après le Bitcoin, l’Ethereum ou Ether devient de plus en plus populaire auprès des investisseurs. C’est en tout cas ce que les analystes de JPMorgan ont récemment constaté : il se trouve en effet que les contrats à terme autour de la blockchain Ethereum s’échangeaient en moyenne 1% au-dessus du cours de la crypto monnaie, alors que ceux portant sur des Bitcoins s’échangeaient en-dessous du cours.

Résultat, la popularité de l’Ether n’a cessé de croître au cours des dernières semaines (des derniers mois même) : de plus en plus d’investisseurs s’intéressent d’avantage aux contrats portant sur l’Ether que sur le Bitcoin.

Une blockchain plus avantageuse

La popularité croissante de l’Ether s’explique par les nombreux avantages qu’offre sa blockchain. Contrairement au Bitcoin, l’Ethereum propose en effet un réseau de paiement décentralisé et donc inaccessible pour les hackers informatiques. A cela s’ajoute un service de stockage des codes informatiques qui est 100 % sécurisé.

La blockchain Ether permet également d’effectuer un nombre beaucoup plus élevé de transactions par rapport à la blockchain Bitcoin : le nombre en question est de 15 à 45 transactions par seconde pour l’Ether contre 4,6 transactions par seconde pour le Bitcoin.

En optant pour les contrats à terme autour de la blockchain Ethereum, les investisseurs se préservent ainsi de la volatilité des actifs. Il faut en effet savoir que les contrats sont extrêmement réglementés : ainsi, quelle que soit la variation des cours, les contrats engagent une partie à livrer des Ether à une date et un prix fixés à l’avance. Ce sont toutes ces utilités qui font que l’Ethereum semble bien partie pour conquérir le cœur des investisseurs.

Comme l’explique John Wu, PDG d’Ava Labs dans un échange avec le site Business Insider : « l’utilité finira par l’emporter sur un actif de réserve de valeur », a-t-il déclaré en faisant référence au fait que le Bitcoin est surtout utilisé comme réserve de valeur actuellement. « Nous devons remercier le Bitcoin d’avoir été le premier à susciter l’intérêt. […] En fin de compte, nous dépassons la fonctionnalité unique de valeur de stockage qu’est le bitcoin et nous entrons dans un monde où les cas d’utilisation sont plus nombreux — et cela l’emporte toujours sur une fonction unique qui est un actif ou une valeur de stockage. »

Autre gros avantage de l’Ether par rapport au Bitcoin : la consommation énergétique. Pour ceux qui l’ignorent, le minage et le fonctionnement du Bitcoin exige une quantité phénoménale d’énergie. La preuve avec une entreprise de minage américaine qui vient récemment de faire l’acquisition d’une centrale de charbon pour alimenter ses milliers de machines !

Autant dire que le Bitcoin et les autres types de cryptomonnaie de trading app ne sont pas un bon ami de l’environnement… L’Ethereum, en revanche, travaille actuellement sur un moyen de s’affranchir de la résolution de problèmes mathématiques ultra complexe pour valider les transactions. Un tout nouveau système qui permettrait de réduire considérablement la consommation énergétique de la blockchain ! De quoi ravir les défenseurs de l’environnement !

L’Ether, bientôt n°1 des crypto monnaies ?

Donc pour résumer l’Ethereum offre de nombreux avantages et utilités par rapport au Bitcoin et c’est ce qui pourrait le propulser en tant que roi des crypto monnaies dans un futur (très) proche ! Certains ne ce sont d’ailleurs pas montrés tendre envers le Bitcoin.

C’est notamment le cas de Ian Balina, fondateur et PDG de Token Metrics, qui estime que ce dernier est beaucoup trop surestimé. « Nous pensons que le bitcoin a eu l’avantage du premier arrivé », a-t-il déclaré sans détour au site Business Insider. « Mais en termes de technologie à long terme, nous pensons que l’ether dépassera le bitcoin parce que si vous regardez les développeurs, tous utilisent maintenant l’ether. Il compte 10 fois plus de développeurs actifs mensuellement que le bitcoin. »

Comme quoi, un bel avenir se profile à l’horizon pour l’Ether ! Reste à voir si le Bitcoin va se laisser voler son trône sans rien faire. Toute cette affaire est à suivre de très près.