Adieu les batteries, l’invention d’une techno qui génère de l’énergie avec le corps humain

Il s’agit d’une technologie qui pourrait transformer radicalement la façon dont les appareils portables sont alimentés. Baptisée « Power-Over-Skin », que l’on peut traduire littéralement en français par « électricité via la peau », cette approche innovante est le fruit de travaux de recherche acharnés menés par le Future Interfaces Group de l’université américaine Carnegie Mellon. Elle apporte une réponse potentielle à un défi de longue date dans les secteurs des appareils portables et des implants médicaux. En effet, pour fonctionner, les montres connectées, les moniteurs de glucose et les stimulateurs cardiaques, pour ne citer que ces exemples, ont besoin de batteries qui doivent être rechargées et entretenues régulièrement.

Utiliser le corps humain comme support de transmission

D’après ses inventeurs, la technologie Power-Over-Skin est née grâce à la volonté d’éliminer cet obstacle. Elle vise à faire en sorte que les appareils portables dont nous avons besoin au quotidien puissent fonctionner discrètement et de manière transparente. Cette approche révolutionnaire consiste à se servir du corps humain comme conduit énergétique pour transmettre de l’électricité à des dispositifs portables dépourvus d’accumulateur. Elle exploite la capacité de nos tissus corporels à conduire efficacement l’énergie RF à 40 MHz. Pour ce faire, le système utilise un émetteur porté sur le corps pour alimenter différents récepteurs sans batterie attachés à la peau.

Des essais prometteurs

Lors de tests en laboratoire, l’équipe de l’université Carnegie Mellon a réussi à alimenter de petits appareils grâce à ce concept innovant. Parmi ces appareils, on retrouve des boucles d’oreilles LED, une calculatrice et une bague Bluetooth avec contrôle par joystick. Fait intéressant, ce mode de transmission d’énergie ne serait pas affecté par les vêtements dans la mesure où la connexion cutanée est capacitive. Par ailleurs, les chercheurs ont constaté une grande corrélation entre la puissance transmise et la distance entre l’émetteur et le récepteur. Concrètement, l’énergie reçue par ce dernier baissait à mesure qu’il s’éloignait de la source.

Des recherches plus approfondies en vue

L’équipe de recherche, qui compte parmi ses membres le scientifique Andy Kong de la CMU, ambitionne de porter le concept encore plus loin en augmentant la puissance de transmission, et donc la quantité d’énergie utilisable. Le prochain objectif est d’utiliser cette technologie pour alimenter des dispositifs plus puissants tels que des lunettes connectées. En fait, les universitaires comptent pouvoir multiplier la puissance de sortie d’un facteur de 10 en s’appuyant sur des ondes carrées plutôt que sur les ondes sinusoïdales exploitées actuellement.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette innovation qui permet de transmettre de l’énergie sans fil pourrait rendre les appareils portables plus durables, plus pratiques et plus élégants en éliminant le besoin de batterie. L’absence d’un tel élément devrait effectivement aider à concevoir des dispositifs plus compacts. Plus d’infos : acm.org. Vous sentez vous prêt à devenir la batterie de vos appareils électroniques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .