Avidsen : Soria, un kit de panneaux solaires (400 W) prêt à l’emploi à un prix défiant toute concurrence

Vous souhaitez vous lancer dans l’autoconsommation, afin de réaliser des économies d’énergie pour être un peu moins dépendant du réseau public d’électricité ? Le spécialiste des solutions domotiques Avidsen va proposer très prochainement un kit solaire à moins de 500 €, un prix défiant toute concurrence. Baptisé Soria, celui-ci est composé de 4 panneaux monocristallins de 100 W qui n’occupent qu’une superficie de 2,2 m² au sol. Avec ce kit solaire prêt à l’emploi, l’entreprise française a un objectif précis : permettre à chacun de produire sa propre électricité, à moindre coût et en toute aisance.

Un kit solaire très abordable et garantie 25 ans

Avidsen a choisi de proposer un kit solaire d’autoconsommation très abordable, avec des tarifs plus bas que ceux de Beem Energy ou encore Sunity, les plus connus dans le secteur du photovoltaïque « Plug and Play». Cette première station solaire conçue par le spécialiste français de la domotique coûtera seulement 499,99 euros et serait disponible sur le marché dans quelques jours, au mois d’avril. Pour séduire les consommateurs et réussir son incursion dans ce secteur en plein essor, Avidsen proposerait également des garanties, notamment de 25 ans pour les panneaux, de 12 ans pour leur structure et de cinq ans pour l’onduleur. Hormis le prix particulièrement attrayant du kit solaire Soria, l’entreprise française veut s’assurer de fournir une solution aussi pratique que rentable.

Un kit solaire facile à transporter et à installer

Léger, compact et simple d’installation (regarder la vidéo), le kit solaire Soria Avidsen peut aisément être rangé dans le coffre d’une petite citadine et son installation s’effectue en une trentaine de minutes. Tout le matériel nécessaire au montage est inclus dans le kit : vis, clés Allen, clé plate, câbles de raccordement et d’alimentation, colliers en plastique pour fixer les panneaux aux supports, etc. Notons qu’en plus des 4 panneaux (5,2 kg chacun), des supports de fixation murale et au sol sont aussi fournis, ainsi qu’un onduleur de 400 W IP65 2,4 GHz. Ce kit solaire sera disponible sur leur site web et chez leurs distributeurs habituels tels qu’Amazon, Maisonic, Leroy Merlin, Auchan, Brico-Dépôt, Castorama, etc.

Des panneaux solaires pouvant être fixés au mur ou posé au sol

Les panneaux solaires d’Avidsen sont destinés à être posés au sol, fixés au mur ou installés sur un balcon, pour ceux qui vivent dans un appartement. Il est à noter que pour l’installation au balcon, les supports sont proposés en option et ne sont pas inclus dans le kit. Sans doute pour une raison budgétaire, l’entreprise française propose une solution relativement « minimaliste » : un support fixe offrant uniquement une inclinaison de 30° au sol ou 60° au mur, un micro-onduleur limité à 400 W, des modules monocristallins de type P, etc.

L’entreprise a également dû renoncer la technologie bifaciale, permettant de capter la lumière du soleil des deux côtés. L’application gratuite Avidsen Home, disponible sur Android et iOS, sera compatible pour les utilisateurs qui souhaitent mesurer en temps réel la production en électricité des panneaux, mais aussi pour calculer et estimer les économies réalisées. Avec cette application, ils pourront par ailleurs consulter leur historique de production et comparer leur consommation mensuelle directement sur un smartphone. Plus d’informations : avidsen.com. Que pensez-vous de ce nouveau kit solaire à brancher sur une prise ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

