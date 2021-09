Pili Seal : un mastic pour l’industrie aéronautique à base de déchets reçoit le prix James Dyson Awards

Grâce aux James Dyson Awards, chaque année, quelques dizaines d’innovations technologiques se voient propulsées sur le devant de la scène. Aux Philippines, un jeune ingénieur en aéronautique, vient de recevoir le premier prix dans son pays. Son invention consiste en un mastic aéronautique pour les réservoirs de carburant d’avions. Fabriqué à partir des déchets de Pili Tree Resin, appelée également résine usée ou déshuilée, il se veut innovant, performant et écologique.

La résine de Pili Tree est une oléorésine qui se compose de résine et d’huiles essentielles. En séparant la résine des huiles essentielles qu’elle contient, on obtient un mastic à deux composants pour le réservoir de carburant intégré des avions. Présentation.

Quelles sont ses propriétés ?

Mark Kennedy Bantugon, le jeune ingénieur aéronautique de 22 ans parle de son produit comme étant bénéfique et efficaces sur les pièces d’avions. Il possède donc sensiblement les mêmes propriétés qu’un mastic classique mais permet une étanchéité sans aucune émanation toxique.

Depuis 50 ans, on utilise le mastic à base de polysulfure dans l’aéronautique. Mais ce mastic est catégorisé comme dangereux pour la santé de ceux qui l’utilisent et nécessite des équipements spéciaux pour l’apposer sur les pièces d’avion.

Le PILI SEAL lui, offrirait des propriétés similaires au mastic polysulfuré tout en étant moins nocif pour la santé. De plus il ne nécessitera pas de matières toxiques à la fabrication puisqu’il utiliserait les déchets végétaux de résine de pili.

Comment fonctionne-t-il ?

La résine de Pili Tree sert déjà de composants de base pour le mastic aéronautique. Le Pili Seal est un mastic à deux composants qui sert d’ingrédient de base pour les mastics d’étanchéité. Ces mastics s’appliquent sur les réservoirs de carburants intégrées, mais également sur toutes les pièces en contact avec le kérosène. Le Pili Seal se compose d’un produit qui rend étanche le mastic et d’un autre qui permet de le faire durcir et d’assurer l’étanchéité de la pièce.

En quoi est-il différent du mastic utilisé actuellement ?

Puisqu’il n’utilise que les déchets de la résine de Pili Tree, il coûte d’abord beaucoup moins cher à fabriquer. Et quant à l’application, elle se veut plus simple et également plus efficace. Le mastic Pili Seal est surtout un gage de sécurité pour celles et ceux qui l’appliquent sur les pièces aéronautiques.

Plusieurs séries de tests réalisées estiment que le PILI SEAL est plus efficace que les mastics actuellement utilisés. Les 20 testes standardisés différents attestent en effet tous de meilleures performances.

Les récompenses obtenues

Mark Kennedy Bantugon a obtenu pour son Pili Seal, les récompenses suivantes :

Lauréat du prix national James Dyson Awards 2020

Lauréat du prix Ambassadeur Alfredo M. Yao Prix de la propriété intellectuelle 2020

Le Pili Seal de Bantugon représentera les Philippines lors du concours international prévu le 13 Octobre prochain. Batugon explique qu’après avoir travaillé dans l’aéronautique, il s’est rendu compte de la dangerosité des mastics utilisés. Il a donc voulu fabriquer un produit durable et non toxique pour la santé de ceux qui l’appliquent.

Il dit dans une interview que cette invention a montré la valeur et l’importance du déchet en le recyclant et en lui donnant une nouvelle fonction plutôt que de le considérer comme déchets. Une action pour la santé des travailleurs et pour l’environnement mérite amplement les récompenses obtenues et celles probablement à venir. Gagner ces prix est pour le jeune ingénieur une promesse de développer son mastic aéronautique durable et nous lui souhaitons toute la réussite possible !