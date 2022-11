Tout savoir sur le plan d’épargne en action (PEA)

Qu’est-ce que le plan d’épargne en actions (PEA) ?

Le PEA est un plan d’épargne réglementé par le gouvernement. Il donne la possibilité de posséder un compte d’actions en société en Europe. Il permet à l’intéressé d’être exonéré de taxes sous certaines conditions. En général, il existe deux types de PEA : celui bancaire ou classique et celui pour entreprises. Toutes les opérations telles que le versement, le retrait, les avantages fiscaux sont régies par la loi.

Comment fonctionne le PEA ?

Toutes personnes majeures peuvent ouvrir un plan d’épargne en action si elles payent ses impôts en France. Cependant, un épargnant n’a droit qu’à un seul PEA. Toutefois, chaque conjoint issu d’un mariage peut bénéficier du PEA. Il est également possible d’y affilier les enfants âgés de 18 à 25 ans. La limite se situe à 21 ans si l’enfant ne suit pas des études universitaires. Pour le cas d’un PEA standard, il est nécessaire de se rendre dans un établissement financier. Il peut s’agir d’une banque, d’une assurance ou d’une autre forme d’entreprise financière. Des documents légaux, comme la carte nationale d’identité et les relevés bancaires, sont nécessaires pour l’ouverture du compte. Par contre, il est nécessaire de bien se renseigner pour trouver le meilleur PEA. Aucun versement n’est imposé à l’ouverture du compte. Néanmoins, le paiement effectué ne doit pas dépasser un plafond de 150 000 €. Il est possible d’effectuer un dépôt à tout moment sans contrainte. Pour les retraits, l’épargnant est libre de retirer de l’argent après cinq ans d’épargne. Il peut l’effectuer avant, mais cela entraine immédiatement la fermeture du compte. Pour les titres à acquérir, il est possible d’acheter des valeurs mobilières émises par des entreprises dans l’espace économique européen. Cependant, les seuls titres éligibles sont :

les actions ;

les actions de types sicav ;

les parts de FCP ;

les bons de souscription ;

les parts d’investissement ;

les actions d’entreprises soumises à la fiscalisation sur les sociétés.

Ces restrictions visent à réglementer la somme cumulée par le contractant pour qu’il ne soit pas totalement exonéré de taxes.

Pourquoi le PEA est-il intéressant ?

Le PEA est intéressant pour les personnes qui souhaitent se constituer un capital tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt. Comme il est possible d’acquérir des actions boursières, le contractant peut bénéficier d’un marché dynamique et diversifié. En investissant dans ce domaine, il est possible d’assurer sa retraite en disposant d’un capital conséquent. Dans la majorité des cas, les placements de fonds s’effectuent sur les biens immobiliers. L’acquisition de patrimoines est le moyen le plus sûr de rentabiliser un investissement. De plus, le secteur de l’immobilier est en constante évolution. Dans ce sens, la demande et l’offre ne cessent d’augmenter.

Comment investir dans un PEA ?

Investir dans un PEA n’est pas très compliqué, il suffit d’avoir l’âge légal et de respecter les conditions imposées pour en bénéficier. Ensuite, il faut trouver le bon établissement et déposer un montant symbolique sur son compte. Toutefois, il est nécessaire de respecter le plafond et de prendre en compte les titres éligibles au PEA.

Trouver le bon établissement financier

Les assurances et les banques proposent un plan d’épargne d’action. Pour le cas d’une banque, il est possible d’acquérir jusqu’à 75 % d’actions d’entreprises européennes. Pour les assurances, il s’agit plutôt d’un contrat semblable à l’assurance vie. Cependant, seuls les titres éligibles peuvent être acquis. Il faut également vérifier le retour sur investissement et s’assurer que l’établissement propose un excellent taux.

Déposer un premier versement

L’ouverture d’un compte PEA nécessite un versement minimal de 10 €. Ce montant symbolique correspond aux frais de dossiers pour la création du plan d’épargne. Pour un PEA bancaire, les paiements effectués ne peuvent pas être supérieurs à 150 000 €. Pour les PEA-PME, ce plafond se situe entre 75 000 € à 225 000 €. Pour le PEA jeune, la limite est de 20 000 € par dépôt.

Tenir compte des titres éligibles

Le PEA ne prend pas en charge des titres comme les titres Sofica et les actions de PME qui bénéficient d’une réduction d’impôt. Pour un PEA-PME, le champ d’investissement est plus élargi. En effet, il est possible d’acquérir des actions cotées d’une entreprise qui dispose d’un personnel inférieur à 5 000 salariés et d’un chiffre d’affaires compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d’euros.

