BLACK FRIDAY : -20% sur tous les produits SUREFIRE sur l’Echoppe Connectée

Le Black Friday bat son plein et nous avons choisi de vous présenter un produit vendu par le site L’Echoppe Connectée, de la marque SUREFIRE : le Pack clavier Azerty + souris + tapis de souris. La marque SUREFIRE Gaming est une filiale du groupe VERBATIM Gmbh, spécialisée dans les produits de stockage informatique, de consommables informatique et d’impression, d’accessoires et de services liés à ses activités, fondée en 1969.

La notoriété des produits SUREFIRE n’est plus à démontrer, nous avions déjà eu l’occasion de tester certains de leurs produits avec une satisfaction semblable. Découvrez la présentation de ce pack et notre avis sur le produit.

Description du produit SUREFIRE

Le kit de trois produits (clavier, souris, tapis) se présente comme un kit pour optimiser vos performances de jeu. Le tapis n’est pas connecté, mais le clavier et la souris se branchent sur n’importe quel ordinateur : fixe, portable… Ils fonctionnent aussi avec les consoles de jeu, si tant est qu’elles disposent d’un port USB.

Les nombreux éclairages possibles du clavier et de la souris pimentent encore un peu plus les expériences de jeu, et les gamers apprécient beaucoup les éclairages RVB ! De plus, les éclairages sont ajustables et permettent au joueur de configurer son espace jeu, comme bon lui semble… Le gamer dispose de 7 possibilités d’éclairage différents.

Côté technique, le clavier gaming KingPin est conçu pour une optimisation parfaite de la vitesse. Avec 10 touches multimédia, 25 touches anti-ghosting et de 12 touches de raccourci… Pour les novices, le Ghosting se produit quand certains raccourcis clavier ne fonctionnent pas alors que plusieurs blocs de touches sont enclenchés simultanément…

Pour terminer la description de ce pack, nous nous arrêterons sur la précision et la rapidité de la souris, oh combien importante quand il s’agit de gaming ! La souris peut être réglée jusqu’à 3200 ppp et explorer de larges zones de jeu… Ou de la ralentir pour gagner en précision… Enfin le tapis est un élément indispensable au bon fonctionnement du contrôle et de la vitesse. Et c’est sa surface micro-texturée qui offrira l’équilibre parfait entre vitesse et contrôle… Le tapis est compatible avec toutes les souris, qu’elles soient optiques ou lasers…

OFFRE BLACK FRIDAY : -20% sur tous les produits SUREFIRE avec le code SUREFIREBF, le bundle clavier + souris + tapis se trouve donc jusqu’au 29 novembre inclus à 49.99€ au lieu de 59.99€ comme tous les produits de la marque SUREFIRE ! C’est le moment d’en profiter !

Les caractéristiques techniques du clavier :

Plusieurs options de rétroéclairage RVB

25 touches anti-ghosting

Câble USB tressé de 1,8 m

Type de connexion : Câblé avec connecteur USB-A

Éclairage RVB programmable : 2 modes actifs (cycle et impulsion) + 8 modes statiques (7 couleurs et Arc-en-ciel)

Zones rétroéclairées personnalisables – 6 zones

Intensité lumineuse réglable – 5 niveaux

Touche de clavier : 115 touches (AZERTY / français)

Touches multimédias : 10 touches multimédias

Basculement du clavier : 25 touches anti-ghosting

Les caractéristiques techniques de la souris :

Rétroéclairage RVB

7 boutons

3 200 PPP (ajustable)

Souris pour droitier

Nombre de boutons : 7

Commandes : Clic gauche, clic droit, bouton central, PPP+, PPP-, bouton avant, bouton arrière

Capteur : Capteur optique

Résolution (PPP) : 1 200-1 600-2 000-3 200 PPP (4 étapes de PPP)

Éclairage : RVB complet

Type de connecteur : Câblé – Cordon tressé, USB Plug & Play

Compatibilité : PC, ordinateur portable, Mac, Consoles avec port USB

Les caractéristiques du tapis gaming :

Surface tissée douce et lisse

Base en caoutchouc antidérapante

Compatible avec les souris optiques et lasers

Souple en fibre de polyester et caoutchouc naturel, sans éclairage RVB.

Les configurations requises pour l’utilisation du Bundle :

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.6 ou plus récent

Ports USB 3.2 Gen.1 ou USB 2.0

Ce que nous avons pensé de notre Bundle !

Le test a été réalisé par un gamer fou de 23 ans, qui se passionne pour les jeux du genre FPS… A l’ouverture du clavier, le premier sentiment est : solide et design… Le clavier et la souris sont de vrais accessoires solides et vraiment conçus pour le jeu… Au branchement, aucun souci rencontré, la reconnaissance par le PC est immédiate et les accessoires sont immédiatement opérationnels.

En mode jeu, les touches sont rapides à intégrer, et parfaitement adaptées aux déplacements, tirs, il suffit juste d’intégrer le placement qui a été pensé pour un droitier comme la souris… Concernant la souris justement, elle est hyper rapide en déplacement et d’une précision extrême au clic…. Nous regrettons seulement qu’elle soit elle-aussi filaire, il aurait été plus simple qu’elle soit connectée au clavier. Quant au tapis, il rend les déplacements parfaitement fluides et convient à d’autres souris… La fonction anti-dérapante remplit parfaitement son rôle et il ne glisse pas sur le bureau…. Nous sommes juste un peu surpris par sa taille, car il prend beaucoup de place sur la tablette qui accueille déjà le clavier… Ce bundle est un bon compromis pour tous les gamers qui souhaitent un produit d’excellence à un prix raisonnable !

