« Dépliez, branchez », comment nous sommes passés au solaire en moins de 3 minutes avec OWATT

À l’heure où l’électricité subit de fortes augmentations, et où le gaz est logé à la même enseigne, nous cherchons tous à réduire notre consommation. Que ce soit par conscience écologique, ou par envie de faire des économies, nous nous tournons progressivement vers l’énergie solaire. À l’évidence, cette énergie solaire étant gratuite, et propre, elle réduit considérablement nos factures, et les émissions de CO2 liées à la fabrication des énergies fossiles. Nous voyons apparaître sur le marché porteur de l’énergie solaire, de nombreuses petites stations solaires pour les balcons ou les jardins. Découvrez le panneau solaire OWATT Energy, qui est l’un des moins chèrs du marché actuel. Et, pour encore plus d’économies et d’autonomie, découvrez les offres spéciales proposées pour l’achat de plusieurs stations solaires. C’est parti pour la découverte.

Présentation de la station solaire portable OWATT Energy

La station solaire OWATT Energy, avec son panneau solaire de 495W, représente une avancée significative dans le domaine de l’énergie solaire résidentielle. Dotée d’une technologie bi-faciale, ses cellules en silicium multicristallin affichent un rendement de 22 %. Rappelons que la technologie bi-faciale d’OWATT optimise la capture d’énergie solaire en exploitant les deux faces du panneau, ce qui se traduit par un rendement accru et une production énergétique plus élevée. Grâce à cette innovation, les cellules photovoltaïques fonctionnent des deux côtés, améliorant ainsi la performance globale du panneau solaire et offrant des économies potentielles sur les factures d’énergie de l’ordre de 5 à 10 %. Cette station solaire garantit une puissance de 84,8 % sur 25 ans, ce qui vous laisse largement le temps de faire des économies.

Elle est parmi les stations les moins chères du marché et sa taille ne l’empêche pas de montrer des performances dignes des plus grandes. Du côté du micro-onduleur, elle s’équipe d’un appareil puissant avec une sortie AC de 350W et un rendement de 96,7 % (MPPT). Sa certification IP67 garantit une protection optimale contre les intempéries, ce qui en fait une solution adaptée à divers environnements. Cependant, pour une production optimale, il est préférable de l’orienter plein sud ou sud-est. Elle fonctionnera en étant exposé au nord, mais les performances en seront évidemment amoindries. De plus, la station est livrée avec une prise intelligente capable de régir une puissance maximale de 3680W. L’application gratuite Nedis SmartLife, disponible sur iOS et Android, permet un suivi de la production en temps réel et garantit des fonctionnalités étanches certifiées IP44.

Que faut-il savoir de plus sur la station solaire OWATT Energy ?

En option, un assistant connecté peut être ajouté pour optimiser davantage l’utilisation de la station solaire OWATT. Cet assistant propose des conseils personnalisés pour réduire la consommation d’énergie, et ainsi maximiser les économies. Il permet également un suivi de la consommation en temps réel et une ventilation détaillée des consommations par catégories d’appareils. Grâce à cette station solaire, vous pouvez désormais produire votre propre énergie de manière efficace, économique et écologique.

De plus, l’installation de la station solaire OWATT est rapide et simple, prenant seulement quelques minutes. Elle est livrée assemblée, prête à être déployée et branchée sur une prise murale. Vous aurez par ailleurs la possibilité de raccorder jusqu’à 4 stations solaires OWATT pour atteindre une puissance de 1980 W, ce qui accélère encore plus le retour sur investissement de cette solution d’énergie solaire exceptionnelle. Enfin, si vous souhaitez changer la station solaire d’endroit pour optimiser votre production dans la journée, sachez qu’elle a été conçue pour faciliter le transport. En effet, les trois volets des panneaux se replient pour le déplacement. Ainsi, elle pourrait même vous suivre en camping ou alimenter votre abri qui se trouve tout au fond de votre jardin !

Quelles économies peut-on réaliser avec les panneaux solaires OWATT ?

La station solaire OWATT est spécialement conçue pour alimenter en électricité vos appareils domestiques quotidiens, ce qui peut se traduire par une réduction significative de votre facture d’énergie, pouvant atteindre de 17 % à 20 % d’économies. Prenons un exemple concret. Nous vivons en Seine-et-Marne, donc dans une région qui n’est pas la plus ensoleillée de France. En investissant dans une station OWATT (699 €), nous pourrions produire 569 kWh d’électricité par an, nous économiserions approximativement 1 590 € sur 10 ans, soit pour nous, une facture gratuite tous les 10 ans, après rentabilité de quatre ans et demi environ. En région lyonnaise, donc mieux servie par le soleil, la production serait de 637 kWh par an, pour une économie de 1 780 € sur 10 ans, et une rentabilité acquise au bout de quatre ans approximativement. Vous pouvez estimer vos économies en vous rendant sur le calculateur.

Que faut-il déclarer si vous installez un panneau solaire OWATT ?

Les petites stations solaires OWATT, quel que soit le modèle, ne nécessitent pas de déclaration auprès d’ENEDIS. Elles sont destinées à votre consommation personnelle et vous ne revendrez pas l’électricité produite. Ainsi, vous devrez simplement remplir un formulaire appelée convention d’autoconsommation (CAC) qui est une simple déclaration de votre installation. Aucune autorisation d’ENEDIS ne sera nécessaire. Vous commandez, vous branchez, vous profitez immédiatement de votre production d’électricité propre !

Conclusion

Le panneau solaire OWATT est enfantin à installer. Comme indiqué précédemment, il suffit d’ouvrir les trois volets et de déplier les trois pieds. On le branche sur la prise connectée et c’est terminé. Nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous, nous avons mis moins de quatre minutes pour le montage. Cependant, il est fortement recommandé de faire cette manipulation à deux personnes, car le panneau pèse son poids. Malgré cela, il va être très difficile de faire plus simple pour passer au solaire. Nous ferons une mise à jour de l’article dans quelques semaines pour faire un point sur la production d’énergie.

Les plus

Montage rapide et sans outil

Une puissance de 495 W

Un prix très abordable

Les moins

Pas de support mural

Combien coûtent les panneaux solaires et quelles sont les options disponibles ?

Plusieurs configurations sont disponibles pour les stations OWATT, voici le détail :

Une station OWATT (495 W) : 699 € au lieu de 849 €

Deux stations OWATT (990 W) : 1 398 € au lieu de 1 698 €

Trois stations OWATT (1 485 W) : 2 097 € au lieu de 2 547 €

Quatre stations OWATT (1 980 W) : 2 796 € au lieu de 3 396 €

Toutes les stations solaires sont vendues avec un câble électrique de 5 mètres. Si votre station se trouve plus éloignée de votre prise, il est possible d’ajouter une rallonge de 10 m (29,99 €), 20 m (49,99 €) ou 25 m (59,99 €). De plus, OWATT propose des sacs de lestage pour une installation sur un toit plat ou un carport (260 €) et une borne de recharge Lektri.co 7.4 kW (715 €) idéale pour recharger votre voiture électrique. Enfin, l’assistant connecté Ecojoko est disponible lui aussi en option au prix de 199 €. Pour encore plus de facilité, le site propose un paiement en quatre fois sans frais, et la livraison à domicile 7 à 15 jours après la commande. Le retrait est possible dans l’entrepôt situé à Lille (59). Si vous êtes prêts à faire des économies et à faire un geste pour la planète, vous avez toutes les clés pour ne pas vous tromper ! Plus d’informations : owattenergy.com

